Парапабабам. Рецензия на фильм «На Париж!» Сергея Саркисова

Ещё в советское время и задолго до перестройки-гласности автор слышал историю о том, что на победный май 45-го в планах советского командования было пойти дальше Берлина, сея по всей Европе призрак социализма. И якобы этому помешало ранее хвастовство маршала Жукова перед союзниками на каком-то совместном банкете – захочу, завтра наши танки пройдут по Парижу..
Бред? А почему нет?! Вы сами представьте – вооружить наших военнопленных, освобождённых из фашистских концлагерей… да они на одном кураже до Вашингтона вплавь бы добрались! Вот тогда были бы уместны «На Париж!», «На Лондон!», «На Рим!»… слава богу, обошлось.
Сама история полнометражного режиссёрского дебюта Сергея Саркисова, очень богатого человека, решившего от больших денег уйти в кинематограф (лично я его понимаю), окружена ореолом легенды. Якобы историю прогулки трёх офицеров «по бабам в Париж» была рассказана Станиславу Говорухину участником события, танкистом-героем, закончившим ВГИК. Но время было такое, что о подобной заявке на сценарий и помыслить было невозможно. Уже в нулевые «доверенное лицо Путина» якобы собиралось само снимать… но не сподобилось. Сценарий попал в руки творчески заряженного миллиардера и…
На тот главный День Победы младшему лейтенанту Милюкову только-только исполнилось 22… это важный момент в нашей истории.
Среди обывателей, строящих из себя знатоков кинематографа, ходит такое заблуждение – при наличии крепкого сценария, опытного оператора и плеяды звёздных актёров можно в принципе обойтись и без режиссёра-постановщика, было бы кому мизансцены разводить. Сценарий действительно интригующий. Удивительно даже, как фильм «На Париж!» разрешили выпустить к 9 мая, аналогичная картина на тему развлечений солдат-победителей лет 10 назад встретила полное неприятие не только со стороны киноначальства, но и ветеранских организаций (название, увы, забыл… что-то связанное с маем). Оператор-постановщик опытнейший – Владимир Климов (в добавок мой бывший родственник). Актёрский подбор на любой блокбастер… даже в крошечной проходной роли случайного француза – ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, ни больше, ни меньше.
Так что ещё нужно?! Нужно всё это свести в одну киноисторию. Чтобы не скучно и не стыдно. Хотя бы логично.
Итак, история о том, как офицеры-танкисты, очумевшие от мая, Победы и шнапса, отобравшие из куража «Мерседес» у немецкого фельдмаршала, ехавшего сдаваться (на мародёрство смахивает?), увидели на немецком дорожном указателе «Paris – 975 km» и решили прогуляться в ту сторону.
Какое настроение было в те майские дни у победителей, нетрудно догадаться. Как русские люди привыкли отмечать события даже меньшего исторического значения, хорошо известно. «Бешеной собаке семь вёрст не крюк» - это про нас.
С одной, но маленькой поправочкой – история выглядела правдивой, если бы её участникам было, как рассказчику – 23-25… ну 30 от силы. Нам же предлагают мужиков под полтинник, которым бы выпить и тихо в люлю. Это тот возраст, когда мозги работают, несмотря на любую эйфорию. Тем более у командира танкового батальона, он-то мог проанализировать последствия такого вояжа? Дедушка моей супруги любил вспоминать, как пролетел мимо представления на Героя из-за прекрасной немки, из постели которой не мог никак выбраться. Так ему и было всего 22… командиру понтонного взвода, он взрослую жизнь познал на войне, к которой относился как к страшной, тяжёлой… но игре. Мудрые маленькие старички Иваны только в фильмах Тарковского встречаются.
975 км с табельными пистолетами по просёлочным дорогам страны, с которой только что воевали. Где по дорогам шляются целые немецкие дивизии, ищущие, кому бы ловчее сдаться. Шляются, к слову, с боевым оружием, из которого одно удовольствие срезать вчерашних врагов в офицерских погонах. И на всём почти тысячекилометровом пути им встретился один инфантильный гитлерюгенд… позвольте в это не поверить.
А также в скорость передвижения. «Мерсы» тех лет не были такими скоростными, как сегодня, плюс жрали горючки – мама-не-горюй… но сценаристы такими мелочами на заморачиваются. При том, что общее ощущение от фильма – это ни разу не комедия (какие шутки со СМЕРШем?), а, значит, условности не проходят. Вы можете назвать «В бой идут одни старики» комедией? Нет, просто хорошее кино (может быть, излишне зрительское). А время восстановленных «Крепких орешков» (с Надеждой Румянцевой) прошло ещё в перестройку (будем считать «Гитлер, капут!» гримасой продюсерского кинематографа).
Однако исполнители главных ролей признаются в интервью, что им понравилось сниматься в такой компании. Не ожидал, как минимум, от Стычкина, его брошенный женой капитан абсолютно ходульный. И зовут его боевые друзья «МихУилом» (фильм, к слову, перегружен разговорными вульгаризмами на грани с обсценной лексикой) , не очень тонко издеваясь над знанием французской культуры, географии города, «который всегда с тобой»… да и вообще над русской интеллигенцией. От такого зануды даже баба сбежала – ну, чем не приговор гнилому интеллигенты метр с кепкой от душевно и физически здорового пролетариата.
Конечной точкой их маршрута становится… бордель. Где за бандершу русская графиня в изгнании, что хоть как-то сюжетно оправдывает полное взаимопонимание жриц любви и понаехавших пользователей. Лично меня позабивала художественная концепция этого бардака… в интерьерах и костюмах из XIX века. Плюс нюансы актёрской игры, всё ждал, что майор-Певцов вот-вот уединится с бандершей-Литвиновой… они так друг другу подходили! И по возрасту тоже.
Поверьте на слово, вашего автора трудно назвать блюстителем нравственности… жизнь не та выпала. Но даже меня покоробила случка майора, у которого в госпитале осталась любимая медсестра, ей посвящены все его камбэки. Групповуха певца-грузина… ещё как-то, но не это. (Впрочем, в самом конце нам объясняют, что это был просто мальчишник перед свадьбой, но ощущение внутреннего неудобства осталось)
А потом в сюжет врывается СМЕРШ (откуда он только взялся на французской территории, где советских войск не могло быть в принципе, типа засады ГАИ в придорожных кустах?!). Сергей Маковецкий играет охрипшего дракона, становится оглушительно жалко нашкодивших мужиков, у которых впереди расстрел в лучшем случае. Читатель, наверное, в курсе исторического спора на тему, был ли «Смерть шпионам» репрессивной машиной для своих, или благородными лесничими против немецких диверсантов и отечественных мародёров. Авторы ленты придерживаются второй версии. Майор Маковецкого (перед таким в жизни и пехотные генералы во фрунт вытягивались) оказался проникновенным человеком, вошёл в положение подгулявших танкистов и отпустил их на все четыре стороны. Причём неожиданно так, в середине пути. Что его так проняло в рассказах и вопросах Певцова, как он сам будет оправдывать своё долгое и, главное, безрезультатное отсутствие перед собственным начальством… всё осталось за кадром.
А потом был ожидаемый хэппи-энд с делягой танковым комдивом и непредсказуемым званием Героя. И это ещё не весь набор сюжетных несуразностей.
Тем не менее, перед нами не самый худший опус про ту войну, что приходилось видеть в последнее время.
Единственное, что действительно расстраивает – чем дальше от нас во времени сороковые-роковые, тем хуже с исторической правдой и консультантами. Объяснимо, но обидно. И не простительно.
Леонид Черток