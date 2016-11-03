Министр без акцента. Разговор с главой областного Минкульта Вероникой Яничек

Намедни довелось мне участвовать в съёмках программы «Культ личности», что выходит видео дополнением к журналу «PLUS».
Честно признаюсь – не люблю сам себя в кадре. Пробовал работать с микрофоном на заре своей телевизионной деятельности… но быстро переместился на привычное операторское место. И ещё раньше, когда ради экономии средств снимался в главной роли в своей же курсовой. Смонтировал, посмотрел, убедился, что не Шукшин ни разу, на том и успокоился.
А тут не знаю, зачем согласился. Наверное, потому, что не мог отказать очаровательным издательницам вышеназванного журнала, которых знаю всю свою архангельскую жизнь. Пересилил себя, сел в кадр и… забыл, что нахожусь на съёмочной площадке. Просто общался с очаровательной интеллигентной женщиной, с которой оказалось много общих точек…
Ну, во-первых, Яничек – не совсем, скажем прямо, поморская фамилия. Неужто, думаю, пани полька, а как по-русски говорит?! Как выяснилось, это фамилия мужа (про девичью постеснялся спрашивать), известного архангельского музыканта. Да и сама пани министр в прошлом директор Поморской филармонии, обожательница джаза… короче, работает по профилю. Но связи с Польшей крепкие, часто бывает в Познани в гостях у дочери (романтическая история).
Обо всём остальном вы узнаете из моей части интервью. Полностью оно будет опубликовано в ближайшем номере журнала «PLUS».
В начале нашей беседы речь зашла о фестивалях, которые иногда оживляют не очень-то радужную жизнь Русского Севера.
Леонид Черток: Относительно фестивалей… Вы знаете, как выяснилось, мы с Марией (Плюсниной, ведущей телепроекта) не совпадаем по некоторым вопросам. Я несколько скептически отношусь к фестивалю уличных театров, который проводит уважаемый Виктор Панов... Вот я, например, не понимаю французских мимов. Был в Париже, стоял, смотрел, французы, заметил, хохочут, а наши, которых в Париже тоже очень много, проходят и недоумённо смотрят. Приезжала в Париж моя матушка, окончившая Щукинский институт и отработавшая Бог знает сколько лет актрисой в театре Советской Армии, тоже говорит, что для неё это совершенно не близко. Поэтому, если есть такое неоднозначное отношение зрителей к этому виду искусства, не правильнее ли будет всё-таки Виктору Панову искать финансирование у богатых мира сего, а не сидеть на бюджете. Потому что он, с моей точки зрения, сделал непозволительную вещь: несколько лет назад влез в политические дрязги между двумя ветвями власти — городской и областной — и выступил на стороне одной, откровенно говоря, только из-за того, что город Архангельск отказался его финансировать.
Вероника: Ну, Виктор Петрович у нас, конечно, особый человек, неоднозначный, но он человек талантливый при всём при том. У нас разные с ним отношения... И если говорить об уличных театрах... Честно признаюсь, когда я ещё не работала в министерстве культуры, а была директором музыкальной школы, всегда недоумевала, почему у меня нет денег на музыкальные инструменты, но всегда есть деньги на фестиваль уличных театров. Сейчас понимаю, конечно, нужны деньги на всё. Как бы ни относиться к фестивалю — это наш культурный бренд, известный и в России, и на Западе, это факт. Фестиваль — это всегда событие, это целый процесс, это всегда очень много интересной работы для переводчиков, для волонтёров, которые общаются с людьми искусства, культуры, с какой-то открытой душой, с интересным подходом к жизни. А моя задача — менять культурную среду, чтобы люди не искали другой комфортный культурный климат в других областях, в других городах...
Леонид: Вы думаете, это возможно?
Вероника: Я думаю, что вот такие вещи в том числе способствуют этому. Я хочу в это верить.
Чуть позже, незаметно, мы подошли к Арктическому форуму, на который возлагается столько надежд. По принципу – как примем, так и инвестициями одарят. А чем гостей развлекать будем. Неужели по старинке?..
Леонид: Ну, Вы знаете, у меня такое ощущение, что все, кто собирается на Арктический форум, подспудно так понимают, что нас будут потчевать Северным хором, который, наверное, уже слышали все, кто был в Архангельске. А вот какая-то изюминка будет? Всё-таки Путин приезжает…
Вероника: А Владимир Владимирович не так много слышал Северный хор, хотя мы вместе с ним и Игорем Анатольевичем Орловым слушали его в Кремле, на приёме, посвященном основам государственной культурной политики. Не покривлю душой, если скажу, что я услышала совершенно белоснежную чистоту. Наша задача на Арктическом форуме — показать красоту нашего края, неповторимость его и в людях, и в природе, и в возможностях. И, конечно, центральным будет Северный хор, но будет и классический коллектив «Овация» — это артисты камерного оркестра. Дело в том, что изначально этот концерт планировалось проводить в театре драмы, но поскольку пленарное заседание будет проходить в театре драмы, мы вынуждены были перенести основные мероприятия культурной программы в Гостиные дворы. Гостей предвидится, как минимум, 700 человек! Предполагается приезд из Ненецкого автономного округа ансамбля саамского с их аутентичным искусством, будет показан новый проект Северного морского музея «Дом полярника». Конечно, будут задействованы все музейные площадки, будут проходить концерты для горожан обязательно, чтобы они не были обделены и не говорили, что «вот опять правительство и высшие чиновники погуляли»...
Леонид: Простите, но вот то, что Вы сейчас рассказали, у меня вызвало прямую ассоциацию, знаете, с культурной программой 24-го съезда КПСС. Это что-то из моего детства… хор, полярники, ненцы…(смех).
А вот запустить туда какую-нибудь местную рок-группу самобытную, ведь они есть в Архангельске, чтобы разбавить вот это всё… Слабо?
Вероника: Мы решили всё-таки «запустить» замечательную джазовую певицу Мариам Мерабову, тут уже мои личные предпочтения...
Леонид: Ну, Вы имеете право…
Передохнули… отхлебнули чайку. Тем временем, разговор свернул в сторону кино (мой верный конёк). Новость есть – в Архангельске открылось региональное отделение Союза кинематографистов. А вот на…
Леонид: Вот! Меня жутко интересует вопрос: а зачем оно нужно? В Москве вот союз кинематографистов есть, в Доме кино был отличный ресторан, куда нельзя было попасть без удостоверения члена союза. Там, помню, шашлык приносили на маленьких мангальчиках прямо на стол. Там всегда была элита: народные, заслуженные… И членство в союзе давало льготы какие-то, лишние метры жилплощади полагались, путёвки в Дом творчества. А зачем это в Архангельске, где нет Дома кино?
Вероника: Мне кажется, что это поможет тем людям, которые хотят в кино работать, развиваться, обучаться, поможет в их будущем, в их деятельности текущей, потому что инициатив у нас действительно много. В минувшем году у нас было поддержано грантами губернатора через наше министерство много фестивалей и любительских фильмов, фестиваль «Берегиня».
Леонид: Отделение союза кинематографистов в Архангельске только поспособствует тому, что увлечённые кино люди уедут из Архангельска. Что здесь-то им делать, здесь нет индустрии.
Вероника: У нас есть мечта открыть в колледже культуры отделение режиссёров-кинематографистов...
Леонид: Но это опять отъезд!
Вероника: Почему? Мне кажется, мегаполисы перенасыщены специалистами разного уровня, и когда приезжают туда с желанием быть либо артистом, либо кинорежиссёром, всё, как правило, сводится к ресторану, к официанту, к каким-то сферам обслуги, работе этих людей в сфере обслуги. А здесь эта ниша свободна пока.
Леонид: Ну простите меня за моё неверие, но так устроен кинематографический мир. Кино Америки сконцентрировано в Голливуде. Во Франции это тоже крупные города. Или города работающие, как часть Лос-Анджелеса, Беверли Хиллз, которые работают на кино. Или Болливуд в Индии. Другого пути нет.
Вероника: Всё-таки думаю, что, когда есть большое желание, любовь к своему делу, горы можно свернуть, поэтому я уверена, что будет возможность приглашать сюда на каких-то льготных условиях из московского союза кинематографистов, московского офиса тех киношников, которые будут сюда приезжать с мастер-классами, просто на встречи какие-то с публикой. Потому что когда был показ «Пиковой дамы» Лунгина, я слышала от людей, которые выходили из зала, о том, что как здорово, что у нас появляются такие мероприятия в городе, их, к сожалению, очень мало, но они есть... И проект «Кино в Театре», в рамках которого приезжали звёзды кино, придумал Виктор Петрович Панов, и как его не уважать за это...
Об остальном, если стало интересно, вы узнаете из журнала «PLUS», он во многих знаковых местах Архангельска лежит, причём совершенно бесплатно. Ну и я выложу видеоверсию «Культа личности», как только она появится в Сети.
В целом же об общении с министром нашей областной культуры могу сказать одно – очарован… положительно очарован. Жаль только, что не всё зависит от неё… а ещё и от денег.
Беседовал, пил чай и ел вишнёвый пирог Леонид Черток