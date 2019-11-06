Рождественское послание митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия (видео)

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Настали светоносные дни празднования Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа! Небо и земля ныне соединились в торжественном воскликновении: «С нами Бог!»
Сие событие освящает ныне всю вселенную, ибо в мир скорби и страданий, одиночества и разочарования приходит Спаситель. Его Имя, Ангела Великого Совета (Ис. 9:6), прежде всех веков запечатленное в непостижимой глубине Божественного Промысла, предвозвещенное древними пророками днесь торжественно является всему миру. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
«Творец, видя гибнущего человека, которого Своими руками создал, преклонив небеса, нисходит и принимает все существо его, истинно воплотившись от божественной и чистой Девы», — так, устами святого Косьмы Маиумского, воспевает Христова Церковь воплощение Сына Божия. Таинство совершается сокровенно, но возвещается во всей вселенной, непостижимое вдруг становится явленной истиной, надежда преисполняется явью: Господь наш Иисус Христос Сын Божий родился в Вифлееме! Ликуют ангелы, им вторят люди: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14).
Рожденный Богомладенец сегодня, как и древле, простирает Свои пречистые руки, стремясь заключить в объятия каждого человека, осенить Своей благодатной радостью и миром, о котором возвестил человечеству Ангельский хор. Этого мира духовного всегда жаждет человеческая природа, которая может получить долгожданное утешение только во Иисусе Христе, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись (Деян. 4:12). Святой апостол Иоанн Богослов благовествует: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:17). По слову апостола Павла, все мы через Него приобщены Отцу в одном Духе … чтобы быть нам согражданам святым и своими Богу (Еф. 2:13–19).
Соединяясь в общей радости и ликовании все мы, наследники первых христиан, призваны нести спасительную весть о Родившемся Христе каждому человеку, невзирая на его положение или звание. Нам важно свидетельствовать, что истинное духовное совершенствование идет путем веры во Христа Спасителя, чрез покаяние и соединение в Церкви как Теле Его (Еф. 1:22). Этот призыв некогда воспринял Русский Север и принес плод спасительного сеяния — сонм преподобных просветителей, покровителей Архангельского края. Одним из них был преподобный Антоний, игумен Сийский, основавший обитель Святой Живоначальной Троицы, 500-летний юбилей которой мы будем торжественно отмечать в наступившем 2020 году.
Ныне молитвенно прославляя Рожденного Богомладенца Христа, мы призваны потрудиться по-апостольски, дабы Господь вообразился в сердцах и помышлениях подрастающего поколения северян, тех, кто стремится сохранить и преумножить славу Отечества нашего, являя образ верности и чести, мужества и доблести, преданности истории и культуре Русского Севера, самобытность которой взращена на кристальных водах Православной веры.
Воспевая ныне торжествующий гимн праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа, вместе со святителем московским Филаретом воскликнем: «О Боже, давый нам Сына Твоего! Чего Ты нам с Ним не даруешь? Подай только нам родить в себе дух Христов и жить Его жизнью!» Аминь.
С праздником Рождества Христова!
Град Архангельск. Рождество Христово, 2020 год.