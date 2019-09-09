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Алексей Медведев: «Моя задача вывести ваш фестиваль на международный уровень». ARCTIC OPEN начался сегодня

Как и в прошлом году, Архангельский международный кинофестиваль стартовал пресс-конференцией с Алексеем Медведевым, куратором отбора фильмов на конкурсную и внеконкурсную программы. С учетом того, что в лонг-лист попало почти 3 000 работ со всего мира… труд титанический.

Встреча организаторов с журналистами прошла на площадке пресс-центра ГТРК «Поморье».

Алексей Медведев обозначил свою главную задачу как вывод кинофестиваля, проходящего в не самом кинематографическом городе страны, на достойный уровень. Что, надо сказать, уже произошло, все больше лент присылают из стран Запада. Например, в этом году в конкурсе Короткого метра настоящее пиршество канадских кинематографистов.

Как предполагают организаторы, так же стоит ожидать в декабре приезд в Архангельск известных медийных лиц – актеров, режиссеров и т.д. То есть, настоящий праздник кино. И не только для одного города – показы и встречи с участниками фестиваля пройдут также в Северодвинске, Новодвинске, Североонежске и Коноше.

Что это за профессия – отборщик фестивальных фильмов? Чем архангельский кинофестиваль отличается (и отличается ли) от своих южных собратьев? Почему Гран-при известных киносмотров часто не отвечают зрительским чаяниям?

Об этом главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток надеется лично расспросить Алексея Медведев… и, естественно, поделиться узнанным с читателями.

 

25 октябрь 15:59 | : Горячая тема / Культура

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