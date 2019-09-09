XII сессия Архангельской городской Думы: Очень важная рутина

XII сессия Архангельской городской Думы, как обычно, прошла бодро, конструктивно и местами горячо. Остановимся на актуальных моментах…
В Соломбале появился новый ТОС, что дает местным жителям больше самостоятельности (и ответственности) за территорию своего проживания. Осчастливлены жители улиц Баумана, Корабельная, Кучина, Леваневского, Маймаксанская, Мезенская, Мореплавателей, Трамвайная и Бабушкина.
Корме того, изменены границы ТОСа «Старая Жаровиха» - Граница территории, на которой осуществляется деятельность территориального общественного самоуправления "Старая Жаровиха" на территории муниципального образования "Город Архангельск", начинается от дома № 395 по проспекту Ленинградскому и проходит до дома № 441; далее граница делает поворот вправо, проходит вдоль дороги и производственных зданий (сооружений), включая дома по проспекту Ленинградскому № 384 корпуса 1 и 2, до пересечения с домом № 2 по улице Старожаровихинской; потом граница проходит вдоль домов № 2 - 44 по улице Старожаровихинской; затем граница делает поворот вправо, проходит вдоль незастроенной территории до пересечения с проспектом Ленинградским; после пересечения с проспектом Ленинградским граница замыкает территорию у дома № 395 по проспекту Ленинградскому. (из итогового документа).
Вроде бы мелочь, рутина… но именно из таких мелочей в итоге и складывается работа городского депутата. А за масштабами, пожалуйста, в ГосДуму…
Было изменена Положение о приватизации муниципального имущества - отчуждение имущества, передача его в залог или аренду, совершение иных способных привести к отчуждению прямо или косвенно имущества хозяйственного общества действий, если стоимость такого имущества превышает пять процентов балансовой стоимости активов указанного хозяйственного общества на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в десять раз превышает установленный Законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия…
Далее о городских причалах. Попытка передать их в безвозмездное пользование не увенчалась успехом из-за отсутствия интереса – на конкурс не было подано ни одной заявки. Причина в их техническом состоянии, не вписывающимся ни в один норматив. На данный момент соответствующий городской департамент изыскивает средства на их ремонт… и уже после можно будет переходить к конкурсам на наиболее эффективное использование городских причалов.
Один из самых острых моментов прошедшей сессии – дискуссия на тему снижения налогового коэффициента, о чем мы уже неоднократно писали. Тут то между коллегами по парламенту и разгорелись споры:
Депутат городской Думы Афанасьев (фракция «КПРФ») заявил, что решение о снижении К2 поддерживает и вообще - нужно думать, как поддерживать предпринимателей, потому что они дают рабочие места.
Народный избранник Дмитрий Акишев (независимый депутат) отметил, что не может поддержать проект решения и выразил мнение, что стоит заморозить коэффициент на несколько лет из-за потерь для бюджета.
Депутат Михаил Федотов (фракция «Единая Россия») выразил мысль, что нужный эффект снижением коэффициент на 0,2 пункта достигнут не будет и также указал на возможные потери в бюджете.
В итоге после продолжительных прений депутаты решили коэффициент К» не снижать… по крайней мере, пока.
(Для понимания проблемы: общая сумма выпадающих доходов бюджета МО «Город Архангельск» составит 29 136,8 тыс. рублей, в том числе в 2020 году — 21 852,6 тыс. рублей, в 2021 году -7 284,2 тыс. рублей).
Уже на закате сессии депутаты выслушали отчет городской администрации о подготовки к грядущей зиме. Ответственные за этот пункт чиновники, как обычно, закидали присутствовавших цифрами.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин:
- На текущий момент сформирован запас топлива в следующих объемах: уголь – почти 13 тысяч тонн, кородревесные отходы (пеллеты, щепа) – более 12 тысяч тонн, жидкое топливо -19,5 тысяч тонн. На ремонт тепловых сетей и котельных выделено 317 миллионов рублей. Это позволило произвести подготовку всех 49 локальных котельных и 355 километров тепловых сетей. Жилфонд города в количестве 5783 домов также готов к предстоящей зиме. На объектах водопроводно-канализационного хозяйства проведена замена 1411 метров наружных сетей водоснабжения, 1081 метра транзитных сетей водоснабжения, а также 430 метров сетей канализации, находившихся в аварийном состоянии.
Отдельным моментом стал пункт по разрытию городских улиц, производимых ТГК и РВК для ремонта своих коммунальных сетей, что беспокоит не только журналистов, но и просто жителей. По признанию депутатов, вышеупомянутые компании обычно укладываются в заявленные сроки… но все же, все же…
Спикер ГроДумы Валентина Сырова предложила синхронизировать графики произведения основного ремонта дорог с ремонтом сетей ресурсоснабжающих организаций. Отдельной строкой была прописана обязательность в огораживании мест производимых работ, чтобы горожане не боялись ходить.
В целом же, по депутатской оценке, Архангельск зимнем холодам готов.
Дай-то Бог…