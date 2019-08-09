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Во всем виноват «Буревестник»! Даже Трамп знает, что в Архангельской области что-то взорвалось

Президент США высказался по поводу трагедии, произошедшей в прошлый четверг на испытательном полигоне под Северодвинском и последовавшей за этим недолгой панике среди гражданского населения (в аптеках скупили весь йод).

Дональда Трампа цитирует издание «Коммерсант»: «Взрыв российского Skyfall (кодовое обозначение НАТО для «Буревестника») заставил людей встревожиться по поводу (радиационного фона) воздуха рядом и (распространения) дальше. Это плохо!».

И небрежно так добавил: «У нас есть похожие, хотя более продвинутые, технологии».

Напомним, что приезд Трампа в Архангельск ждали еще на первом Арктическом форуме… тогда он казался своим парнем.

Сейчас идет процесс награждения и увековечивания памяти сотрудников «Росатома», погибших на полигоне в Нёноксе (все жители закрытого города Саров, что в Нижегородской области) при испытании... чего-то там.. Но вопросы у населения Архангельской области к природе взрыва остаются…

(фото REUTERS/Sarah Silbiger)

 

13 август 08:20 | : Горячая тема / Происшествия / Скандалы

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