Во всем виноват «Буревестник»! Даже Трамп знает, что в Архангельской области что-то взорвалось

Президент США высказался по поводу трагедии, произошедшей в прошлый четверг на испытательном полигоне под Северодвинском и последовавшей за этим недолгой панике среди гражданского населения (в аптеках скупили весь йод).
Дональда Трампа цитирует издание «Коммерсант»: «Взрыв российского Skyfall (кодовое обозначение НАТО для «Буревестника») заставил людей встревожиться по поводу (радиационного фона) воздуха рядом и (распространения) дальше. Это плохо!».
И небрежно так добавил: «У нас есть похожие, хотя более продвинутые, технологии».
Напомним, что приезд Трампа в Архангельск ждали еще на первом Арктическом форуме… тогда он казался своим парнем.
Сейчас идет процесс награждения и увековечивания памяти сотрудников «Росатома», погибших на полигоне в Нёноксе (все жители закрытого города Саров, что в Нижегородской области) при испытании... чего-то там.. Но вопросы у населения Архангельской области к природе взрыва остаются…
(фото REUTERS/Sarah Silbiger)