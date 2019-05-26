Игорь Годзиш: "Равнодушие - худшее из зол". Продолжение чаепития с мэром Архангельска

(начало чаепития здесь)
…Ну, а где дороги, там и дворы. Я вспомнил, как в начале года к нам приезжала куратор от центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Ух и разнос она устроила! За квартиры для сирот, за дворы без лица, за смешной и бестолковый парк «Зарусье»…
- Хо-хо, - прервала меня пресс-секретарь, - ты туда в воскресенье съезди… народу, как в ЦПКиО им. Горького! На спортгородке не протолкнуться, в очередь к брусьям-перекладинам стоят. Мамочки с колясками по дорожкам фланируют… красота.
- Так это, - говорю, - от безысходности, в том районе больше негде гулять.
- Не без того… но, если бы было совсем кисло, сидели дома, или на набережную. Кстати, все ошибки были учтены при обустройстве парка в районе Галушина, приезжай, посмотришь.
Я обещал. И всё-таки вернулся к дворам. В свой следующий июньский приезд дама из ОНФ меня разочаровала. Предложила в каждом дворе ставить деревянные качели как когда-то в русских деревнях, типа народное зодчество. У меня с ними одна ассоциация из детства – как на моих глазах девочке все зубы выбили, слишком раскачавшись. А ещё предложение строить в архангельских дворах крытые спортивные площадки… вообще что-то нереальное. Плюс намёк, что за промедление и отсутствие новаторского взгляда город может лишиться федеральных денег на обустройство дворовой среды… а то мы мало денег из городского бюджета в Центр отстёгиваем (рассуждаю по-дилетантски, но уж как есть).
Собеседники осадили мой пафос. По их мнению, г-жа Проверяющая хотела, как лучше… просто немного не в теме. Конечно, к каждой дворовой территории нужен индивидуальный подход, желательно взаимодействие (и взаимопонимание) жителей, дизайнеров и управляющих компаний.
Но есть и финансовая составляющая, от которой никуда не деться. Любая крытая спортплощадка - это не только в разы выросщие расходы на установку, но и лишние нули в квитках ЖКХ за её обслуживание. И многие ли готовы к такому? Есть дворы, где на собраниях прямо говорят – нам не нужны никакие качели или хоккейные коробки, один шум от них и беспокойство, здесь в основном пенсионеры живут. Есть обязанность обеспечить каждый подъезд подсветкой и лавочкой, за этим мэрия следит, остальное по желанию. Кто-то выберет тренажёры, а кому-то кольца для стрит-бола достаточно.
(Я тут вспомнил, как совсем недавно один знакомый, работающий в системе ЖКХ, просил узнать про специальные навесные покрытия, закрывающие в Израиле ночью детские песочницы птичьего помёта. Оказалось, что это могут позволить себе только очень богатые районы, ни один муниципалитет не потянет. Это при их-то социалке!).
- Что вам больше всего нравится в Архангельске? – спрашиваю мэра-северодвинца.
- Мне нравятся люди.
Ах, люди… а собаки?! Конечно, я имею в виду те злополучные таблички, какими утыкан весь центр, собачники воспринимают их как геноцид и даже ждут отравленных кусочков мяса. Не забудьте, наш мэр – кинолог с армейским стажем, недавно в его доме появилась новая собака, австралийская овчарка. У самого времени заниматься с ней не хватает, но все заботы взяла на себя дочь.
Меня успокаивают, никакого геноцида любителей собак и их питомцев нет, город тут ни при чём. Но в поднятом шуме есть определённый плюс – стали ясны настроения в обществе. Мэр не считает, что нужны специальные контейнеры под собачьи экскременты, достаточно обычных мусорных… но так, чтобы ими все пользовались. А ещё хорошо бы отдельные спецплощадки для дрессуры и выгула, но в центре города это практически нереально из-за особенностей застройки и действующих нормативов. Например, они должны располагаться на ближе 50 метров от жилых зданий… вдруг какому-нибудь пенсионеру, ложащемуся рано, помешает радостный собачий лай. Всё-таки Годзиш, прежде всего, мэр для людей…
О’кей, говорю, давайте о людях.
- У вас сложилась собственная команда?
- Конечно.
- А вот многие говорят, что вам до сих пор приходится пользоваться кадрами из команды предшественника…
- Если вы заметили, я за прошедшие годы плохого слова не сказал ни о Павленко, ни о его команде. В чём-то продолжаю им начатое, где-то делаю по-своему… это нормально. Главное, что с теми, с кем сейчас работаю… мы понимаем друг друга. Хотя могу и ругаться в рабочем процессе, но необидно. Сами представляете городскую структуру, она во многом держится на малом и среднем бизнесе, а командовать бизнесом бесполезно, можно только договариваться.
Рассказываю, что по моим ощущениям самым популярным в народе градоначальником нового (несоветского) времени остаётся Донской. Годзиш на это лишь пожимает плечами – он не в обиде.
Ну, раз есть команда…
- Как видите своё будущее? Ваша фамилия стабильно в списках претендентов на губернаторское кресло, как мне представляется, вас и Орлов (действующий губернатор – прим. для иногородних) может благословить.
- Нужна политическая опора.
- В смысле?
- Поддержка моей партии «Единая Россия», тогда буду думать. Самовыдвиженцем не пойду однозначно.
И я понимаю – это принцип. Всё-таки на человек отпечаток Севмаша, предприятия дисциплинированного, можно сказать, полувоенного.
Задаю болезненный вопрос – сколько остаётся бюджету Архангельска с собираемых налогов. И слышу в ответ – около 15 %. Что-то потом, конечно, возвращается, но… начинаю непроизвольно думать о несовершенстве нашей налоговой системы и разных вертикалях, финансовых в том числе.
- Что лучшее лично для вас в Архангельске?
- Я уже отвечал – люди.
- А худшее?
- Равнодушие. Помню, вы меня на пресс-конференции спрашивали – «зачем нужны все эти общественные обсуждения, почему нельзя просто употребить властный ресурс?». Потому что молчание убивает. И фигурально, и, бывает, в реальности.
(Я же вспоминаю бессмертные строки Галича – «Если хочешь попасть в палачи, Промолчи, промолчи, промолчи…»).
Поинтересовался судьбой многострадального архангельского цирка, столько лет уродующего своим ржавым видом центральную улицу областной столицы. И ещё раз убедился – только под снос, а уже на его месте что-то многофункциональное.
- Я недавно общался с Запашными, - рассказал мэр, - они признаются, что содержание стационарного цирка даже для Москвы дорого.
Тут пресс-секретарь начинает озабоченно посматривать на циферблат часов … а я про кино так и не спросил. Увы мне, Годзиша нельзя назвать киноманом.
- Кино у меня под настроение. Сейчас подсел на телеканал «Победа», там нон-стопом идут военные фильмы и сериалы.
- А есть любимый киногерой… хотя бы из детства? Тот, на кого хотелось быть похожим.
- Даже не знаю. Наверное, Павка Корчагин в исполнении Конкина.
(Всё-таки у нас с ним приличная разница в возрасте, к моменту выхода на телеэкраны последней версии «Как закалялась сталь» я уже с иронией относился к революционной романтике, в своём детстве больше по «Неуловимым мстителям» фанател).
И уже на самый десерт:
- Первая мысль, которая приходит в голову по утрам?
- Не забыть покормить морских свинок.
Вот так, Черток, хотели вишенку на торте - получите и облизнитесь.
Леонид Черток