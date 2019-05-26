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Архангельская область опять что-то теряет… но Путин не против

На этот раз мы теряем… деревянные ветряные мельницы.

Сей прискорбный факт выяснился в диалоге между журналисткой агентства REGNUM и руководителем проекта по сохранению северных мельниц Анной Крючковой.

Анна Крючкова:

«В России осталось очень мало мельниц — всего чуть более 100. Для сравнения когда-то только в Архангельской губернии их насчитывалось около тысячи. Чаще всего мельницы никому не принадлежат и оттого гибнут, но бывает, что мельницы находятся в чьей-то собственности, а на их содержание нет средств».

Как выяснилось, проблема не только в деньгах (недостаточность финансирования), но и отсутствии специалистов в данной области, способных грамотно восстановить разрушенное временем и поддерживать в рабочем состоянии, только такие мельницы и ценны.

Между тем, буквально вчера президент страны Владимир Путин на научном саммите в Екатеринбурге предупредил об опасности использования современного аналога ветряных мельниц – ветрогенераторов.

Владимир Путин:

«Все знают: да, ветряная генерация хороша. Но про птиц разве вспоминают? Сколько птиц гибнет. Они [ветряные мельницы] так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутка — это последствия применения этих современных способов получения энергии».

В интернете уже появился новый мем - ЛучшийДругЧервяков.

Немного статистики: создателям общероссийского реестра ветряных мельниц удалось обнаружить 106 объектов, из них 52 — в стабильном состоянии, 22 находятся в процессе разрушения и 11 — в руинированном состоянии.

10 июль 10:59 | : Горячая тема / Экономика

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