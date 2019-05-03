«Маймакса ходит под себя!». Депутаты Архангельской ГорДумы шокированы состоянием очистных сооружений города

Вчера группа депутатов АрхГорДумы, представляющие самый широкий политический спектр, от единороссов до коммунистов, вместе с представителями горадминистрации проехались по очистным сооружениям областной столицы на предмет проверки их технического состояния.
Первым адресом был Соломбальский ЦБК, на территории которого расположены центральные очистные сооружения городской канализации. Напомним, из не так давно выкупила мэрия (само предприятие банкрот) и передало в управление МУП «Водоканал». Ну, что сказать… все морально устарело, наследие еще с советской эпохи. Поэтому и такая критика в адрес их работы.
После группа народных избранников переместила на очистные сооружения водопровода, что на Ленинградском проспекте. Там депутатам показали весь цикл очистки – от реки до крана потребителя.
Важный момент: с декабря 2018 года вопросы водоснабжения и водоотведения в Архангельске занимается гарантирующая организация ООО «РВК-центр». В текущем году запланированный объем вложений в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города должен составить порядка 700 миллионов рублей.
Мы обратились за комментариями к участникам поездки.
Олег Черненко (межфракционная группа «Майская горка»):
- Впечатление удручающее. Если с очисткой водопроводной воды еще более-менее, то с канализацией полный швах. Маймакса буквально ходит под себя. Качество очистки такое, что превышает допустимые нормы в 60 (!) раз, за что их постоянно «взгревает» прокуратура. А что делать… сё прогнившее, устаревшее, такое впечатление, то бывшие собственники (СЦБК) туда ничего не вкладывали. По оценкам сотрудников, работающих на очистных сооружениях, на модернизацию сетей надо потратить 2.6 млрд. рублей, которых у города, естественно, нет. Все опять упирается в концессию МУПа.
Мария Харченко (ЛДПР):
- Итоги состоявшейся рабочей поездки на объекты водопроводного хозяйства города, обслуживанием которых сегодня занимается компания "РВК-Центр", в целом могу назвать удовлетворительными. Пока компания справляется с взятыми на себя обязательствами в техническом плане - очистные сооружения работают штатно, работы по модернизации оборудования ведутся, ремонты на сетях пока тоже идут в плановом режиме. На следующей неделе по приглашению руководства предприятия мы с коллегами побываем в Оренбурге, где местный "Водоканал" под управлением РВК признан образцовым жилищно-коммунальным предприятием в России в прошлом году. Вместе с тем, вопросы по выполнению финансовых обязательств компанией "РВК-Центр" в рамках концессионного соглашения сегодня есть и скрывать это бессмысленно. Несмотря на то, что депутаты фракции ЛДПР были против заключения концессионного соглашения, сегодня, когда компания уже фактически обеспечивает водоснабжение нашего трехсоттысячного города, предприятие, по сути, стало стратегическим для Архангельска. Поэтому мы намерены не только контролировать его работу и исполнение всех взятых на себя обязательств, но и в случае необходимости оказывать содействие в вопросах, решение которых зависит от городских властей.
Александр Гревцов (КПРФ):
- Текущее состояние оборудования – фактически на грани аварийного. Данную ситуацию необходимо исправлять. Нужно говорить о реконструкции очистных сооружений, поскольку тот объем стоков, который приходит сюда, очищается не в полной мере, как того требуют нормативные акты. Предприятие стратегическое, поэтому меры по его выводу из кризиса крайне необходимы.
Ситуацию также прокомментировал директор департамента городского хозяйства администрации Владимир Шадрин, принимавший участие в поездке:
- После того, как СЦБК остановил производство, этими сооружениями фактически никто не занимался. Для их продуктивной работы и соответствия требованиям законодательства без объемных капиталовложений однозначно не обойтись. Что касается центральных очистных сооружений водопровода, то здесь ситуация вполне благоприятная. Работа складывается понятно и стабильно. Здесь ООО «РВК-центр» выполняет все взятые на себя обязательства в рамках инвестпрограммы.
Напоминаем, что в июне месяце та же группа депутатов посетит Оренбург, чтобы посмотреть, как это хозяйство должно работать в современных условиях. По результатам поездки мы обязательно возьмем расширенный комментарий у одного из участников.