Архангельску на заметку: Американский опыт работы с мусором

В Архангельской области продолжают кипеть страсти вокруг новых принципов утилизации твердых бытовых отходов… дело уже дошло до рукоприкладства.
Между тем, человечество давно нашло цивилизованные методы обращения с ТКО. В Европе и США к мусору относятся, как к источнику вторсырья, позволяющего получить новые товары. Но для этого подходить к сбору отходов нужно ответственно.
Американские партнеры редакции ИА RUSNORD прислали подробный рассказ, как это происходит за океаном.
Контейнер для стекла, пластика, металла, отдельно для пищевых отходов, макулатуры и тряпок. Сейчас это вполне привычное явление на улицах европейских и американских городов. Но к этому многие страны шли десятилетиями. В России долгое время существовала система раздельного сбора мусора, но была утрачена.
Старьевщики на улицах городов и сел дореволюционной и послереволюционной России были явлением привычным. Они тянули тележки со своим нехитрым скарбом, предлагая гражданам избавиться от хлама, взамен за скромное вознаграждение. Тогда тряпки, бумага активно использовались для переработки и получения целлюлозы.
Не имел проблем с раздельным сбором мусора и любой из регионов бывшего СССР. Все сознательные граждане, начиная от первоклассников, знали, что страна нуждается в металлоломе, потому собирали его для переработки в оружие и станки. Сбор макулатуры был обязателен раз в четверть, как получение табеля, а проблем с целлофаном в граждан страны советов не было, потому как это была диковинная упаковка, которую стирали, сушили, гладили и использовали по многу раз. Стеклянные бутылки тоже не выбрасывали, а сдавали и получали за это деньги. Лучших сборщиков металлолома и макулатуры поощряли путевками, экскурсиями и ценными подарками. Взрослые могли обменять килограммы макулатуры на дефицитные книги.
«Вот эту библиотеку начали собирать еще мои родители. Тогда интересные книги на полках магазинов были редкостью, их меняли на макулатуру и мы всей семьей бережно складывали газеты, журналы, даже старые открытки шли в ход, потом шли в пункт приема вторсырья, получали заветный талончик, и покупали книги», - с гордостью демонстрирует свое богатство учительница из Москвы Галина Петровна.
Тогда никому не пришло бы в голову выбросить ценную бумагу или металл в мусор. Но, времена в конце 90-х редкой книгой граждан был уже не удивить. Товаров на полках появилось много, а вместе с ними упаковки, отходов, перебирать которые стало лень.
А в это время в Америке
В США в прошлом веке редкими книгами взамен макулатуры граждан было не заманить. Ее вместе с остальным мусором просто свозили на свалки. Туда стекались бедняки в поисках остатков еды и одежды, попутно сортируя мусор на тот, который можно продать, и тот, который никуда не годен.
Вывозить грязь и отходы из городов соглашались тоже не все. Соглашались только бедолаги, которым терять особо было нечего. Такие, как правило, были связаны с полукриминальными элементами. Местная мафия смекнула, что это хороший рычаг для управления городом. Стоило пригрозить мэрии, что мусор убирать не будут, как на уступки криминалу шли даже самые несговорчивые шерифы. Тарифы за вывоз отходов были весьма высокими. А так как в каждом штате были свободные территории, то проблем с тем, куда вывозить ТКО ни у кого не было. Он копился годами, возле полигонов появлялось подобие колоний и коммун, в которых проживали бомжи. И в начале 90-х прошлого столетия оказалось, что это огромная проблема. Грязь, вонь, пожары, засорение рек и озер, полей и лесов. В общем, все то, что Россия переживает на мусорных свалках сейчас.
«В Америке борьба с мусором началась с лишения лицензий компаний-перевозчиков связанных с криминалом и создания условий работы для тех, кто готов не только вывозить отходы, но и заняться их сортировкой и переработкой. Многие сомневались, что простые американцы, привыкнут к системе раздельного сбора мусора или будут покупать товары после вторичной переработки. Были те, кто откровенно заявлял, что не будет копошиться в собственном мусорном ведре. Но после того, как тем, кто выразил готовность выбрасывать стекло, пластик, бумагу и прочие отходы в разные контейнеры выставили минимальный тариф, а тем, кто, как и раньше, выносил несортированный пакет – максимальный, дело пошло», - рассказывает Юрий Моша, руководитель иммиграционной компании «Второй Паспорт».
Сейчас американцы сортируют все: жестяные банки, батарейки, макулатуру, пищевые отходы. У мусоровозов, которые приезжают за ТКО, несколько отсеков для рассортированных отходов. В зависимости от сезона и дня недели в городах объявляют, то приезд машин за осенней листвой, то за старой бытовой техникой или мебелью. Одежду и обувь с удовольствием принимают как благотворительные организации, так и пункты приема, которые платят за это деньги. Обмануть систему и выбросить не рассортированный мусор невозможно – соседи тут же донесут в муниципалитет, который оштрафует нарушителя на круглую сумму. То чего не заметят бдительные граждане – увидят на камерах наблюдения, установленных возле мусорных площадок. Обойти это порядок можно только если готов платить круглую сумму за то, чтобы за тебя сортировали твой мусор другие люди.
Американские полигоны мусора убрать за год не получилось, но практически все они сейчас взяты под контроль бизнес структурами, которые демонстрируют успешные проекты очистки территорий от свалок.
Лас-Вегас, который знаменит на весь мир своими игорными домами, является штатом с еще одной «достопримечательностью». Это одна из самых больших в мире свалок Apex Regional. Она занимает 890 га штата Невада. В начала нынешнего века сюда пришла управляющая компания Republic Services. Она построила перерабатывающий завод, который ежедневно уменьшает полигон отходов на 9 тысяч тонн, хотя его мощности позволяют переработать и 15. Строительство обошлось компании в 35 млн долларов. Но, окупаемость наступила быстро. При переработке завод дает 11 МВТ электроэнергии, которая обеспечивает 10 тысяч жилых домов штата, а еще из отходов добывают метан, при чем немало, практически пятую часть всего метана США. Бизнесмены говорят, что мощностей свалки хватит на 250 лет, так что они не только окупают вложенные средства, но и рассчитывают получать стабильную и немалую прибыль.
Вторая знаменитая американская свалка Puente Hills, находится в городе ангелов - Лос-Анджелесе. До 2013 это было грязное пятно на теле штата Калифорния размером в 255 га. Два года полигон модернизировали и строили на его территории завод. Он тоже генерирует электроэнергию, около 50 мегаватт и обеспечивает 70 тысяч домов светом. За 4 года работы заводу удалось очистить несколько десятков гектаров, и даже переоборудовать их… в парк развлечений.
На таких предприятиях мусор сортируют не вручную, а с помощью специальных сит, который способны отделить самые мелкие формации, металл, пластик. Вторсырье отправляют на переработку, а подсушенная органика сжигается и превращается в золу, которую с удовольствием покупают местные аграрии. И ни одному бизнесмену в США не придет в голову строить мусорный полигон или мусороперерабатывающий завод рядом с большим городом, тем более, в его черте.
«Это не выгодно», - говорят предприимчивые жители США. Они скорее разработают проект мини-завода, перерабатывающего отходы, чем будут возводить гигант на окраине страны, где мусора нет. Трезвый расчет и жесткий подход, позволяющий сберечь экологию там, где свалок нет, и очистить загрязненные в прошлом веке территории – вот что лежит в основе американских мусорных реформ. Они стартовали намного позже, чем россияне, и сейчас их ставят в пример всему миру. Впрочем, не только в этом…