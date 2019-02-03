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Что же произошло на станции Шиес? (комментарии ответственных лиц) ВИДЕО

Уже несколько дней в СМИ и соцсетях обсуждаются события на станции Шиес. Напомним, в ночь с четверга на пятницу в столкновении с экоактивистами серьезно пострадал один из рабочих. Впрочем, обратной стороной высказываются мнения, что якобы имеет место чуть ли не симуляция.

Предлагаем вниманию самый, на наш взгляд, обьективый видеоматериал на эту тему. Свое мнение о произошедшем высказывают заместитель генерального директора ООО "СеверСтройТранс" Дмитрий Овчинников и и главный врач Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин.

Потратьте несколько минут, чтобы узнать реальную картину...

18 март 19:49 | : Видеозал / Происшествия

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