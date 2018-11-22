Русская Америка: Как выгодно инвестировать в зарубежную недвижимость (советы из-за океана)

То, что часть россиян наиболее активного возраста выбирает для себя жизнь за океаном, давно стало реальностью, как бы кому это не нравилось. И многие, отправляясь в столь далёкое путешествие (пусть и имея шанс на возвращение после падения «железного занавеса»), плохо представляют, что их там ожидает.
Этой публикацией ИА RUSNORD открывает серию материалов о том, к чему нужно быть готовым при переезде на ПМЖ в США, открытии там бизнеса, подводных течениях и пр. Ориентированно именно на россиян.
Возможно, вы думаете, что инвестирование в американскую недвижимость доступно только олигархам и очень обеспеченным людям. Раньше действительно это было так, поскольку частные лица могли участвовать в таких проектах только при доходе выше 200 000$ в год или имея компанию с оборотом от 1 000 000$.
Но в 2012 году президент Барак Обама внес поправки об инвестициях непрофессиональными вкладчиками, и покупать квартиры и коммерческие площади для сдачи в аренду смогли обычные граждане. Конечно, это не значит, что инвестору будет необходимо самому заниматься поиском клиентов, заботами о содержании помещений в надлежащем виде и заполнением всех документов. Для этого есть управляющие компании.
Часто инвестор вовсе находится в другой стране и лично своё приобретение никогда не видел, оформив всё через интернет. Но это не мешает ему получать стабильные дивиденды. Чаще всего такую схему осуществляют через систему краудфандинга.
Как это работает?
Допустим, у вас есть 30 000$. В принципе, за эти деньги вы можете купить готовую квартиру на вторичном рынке. Вот только её месторасположение и состояние будут такими, что там не захотят селиться даже самые стесненные в средствах арендаторы. А те, кого такие трудности не испугают, скорее всего, принесут вам больше убытков, чем прибыли.
Но есть вариант лучше! Вложиться в строящуюся недвижимость в хорошем престижном районе. Да, это будет меньше по площади, но вам же не нужно будет селить человека на эти конкретные квадратные метры. Здесь вы с другими инвесторами, которые вложились в этот проект, финансируете дом целиком. А потом управляющая компания занимается всеми его делами. А прибыль от сдачи внаем делиться между всеми вкладчиками соразмерно их первоначальному взносу.
Учитывая такую ситуацию, вы можете не складывать все яйца в одну корзину, а вложить деньги в несколько объектов. Ведь если что-то пойдет не так, то расходы не только не окупятся, но будут еще и увеличиваться, ведь вам придется платить налог на имущество и оплачивать содержание объекта.
Но при правильно выбранной недвижимости и хорошей управляющей компании вполне реально возвращать по 6-10% в год от вложенной суммы. А стоимость купленной доли, будет, в среднем, расти на 4% в год. Как показывает практика, даже экономические кризисы, которые случались за последние годы, не обрушивали стоимость жилья в Соединенных Штатах и давали его владельцам стабильную ренту.
Комментарий руководителя компании «Второй Паспорт» Юрия Моши:
«По инвестициям в недвижимость я советую присмотреться к штату Флорида. Последние пять лет здесь наблюдается стабильный экономический рост, а значит, риск потерять деньги минимален. Кроме того, налог на имущество тут составляет всего 2%, и это одна из самых низких ставок по США».