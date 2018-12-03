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И некто Федорков. Кто пытается испортить настроение Владимиру Крупчаку?

И некто Федорков. Кто пытается испортить настроение Владимиру Крупчаку?

Второй день обсуждается вопрос о причастности бывшего депутата Госдумы и одного из самых состоятельных людей Архангельской области Владимира Крупчака к финансированию протестного движения в регионе. Информация изначально распространялась через социальные сети, группы, имеющие высокий индекс цитируемости. Оттуда и ушла в СМИ.

Пришлось группе «Титан» и пресс-службе Архангельского ЦБК выступить с официальным заявлением – Владимир Крупчак, как член Совета директоров, занимается «совсем другими вопросами».

Большинство опрошенных наблюдателей тоже склоняются к мысли, что это фейк – было бы странным, что человек, не скрывающий своего расположение к губернатору Игорю Орлову, начал играть на стороне его противников.

Однако тенденция налицо – кто-то пытается испортить Владимиру Ярославовичу настроение.

Причём не первый раз за последние полгода.

В начале прошлой осени это получилось – по Новодвинскому одномандатному округу в областное Собрание прошел представитель ЛДПР Сергей Пивков, переигравший, в частности, директора АЦБК Дмитрия Зылева, связь последнего с Крупчаком проследить несложно.

И это даже не щелчок по носу, а полновесная пощёчина, недаром коллеги-журналисты из других независимых изданий с уверенностью утверждают, что за финансированием избирательной кампании этого «сокола Жириновского» стояли состоятельные господа из…. «Единой России». Откуда такая забота о кандидате из конкурирующего лагеря?  

 И Пивков начал пользоваться свалившимся на него влиянием как главы партийной фракции (о чём он мечтал ещё в прошлом созыве, смещая с этого поста Ольгу Осицину)…

…иначе я не могу объяснять выдвижение практически неизвестного на областном уровне Александра Федоркова в региональные координаторы от ЛДПР. Он и в депутаты попал благодаря Пивкову, так как стоял вторым номером в партийном списке по Новодвинску. Для бывшего депутата местного Горсовета неожиданный успех.

Уж и не знаю, что этих двоих связывает между собой, может быть, пацанская дружба. Смущает другое – штрихи биографии бывшего индивидуального предпринимателя А.О. Федоркова. Цитирую публикацию коллег из ИА «Эхо севера»: В 2013 году в отношении индивидуального предпринимателя А. О. Федоркова следственными органами Новодвинска было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, а именно о незаконном использовании им товарных знаков фирм Nokia Corporation и Louis Vuitton Malletier.

В ходе расследования данного уголовного дела следствие подозревало, что предпринимателем Федорковым в результате его незаконных действий компании Nokia Corparation был нанесен ущерб в сумме 428 450 рублей.

Тогда Федоркова спасло заступничество депутата Государственной Думы от фракции ЛДПР, у которой он числился в помощниках. Ну, а вера в собственную неприкасаемость часто развязывает руки тем, кто морально не дозрел до высоких постов.

Узнав о выдвижении малоизвестного Федоркова в региональные координатора, наблюдатели лишь пожимают плечами – человек его плана может быть лишь марионеткой в чьих-то опытных руках. В чьих, покажет время… разные версии гуляют по интернету.

Интересно другое. Сами либерал-демократы не считают нужным скрывать, что их партия одного человека – Владимира Вольфовича Жириновского. И что последний скоро как два десятка лет очень бережно относится к ее имиджу, ибо сам давно находится в статусе респектабельного политика. Что просто заставляет его следить за происходящим в регионе… вдруг да посмотрит в сторону Архангельска?

Что касается Крупчака, так ведь не зря его называют теневым хозяином города Новодвинска. И любое действие без согласования с ним – это укол по самолюбию, если не очень болезненный, то неприятный и обидный.

Интересно, сам-то Владимир Ярославович знает, что за Федорков отирается в его вотчине?

(на фото: так выглядит Федорков… запомните, вдруг понадобится)

Леонид Черток  

07 февраль 15:30 | : Горячая тема / Политика

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