Архангельская область: Предвыборные тайны "Единой России"

Проблемы у «Единой России» - говорят одни. Просто беда - говорят другие.

Последние приводят якобы замеры якобы политологов. Из них выходит, что низкая явка на осенних выборах, может, и будет работать на кандидатов от ЕР, но точно угробит кое-кого из власти исполнительной – Москва такого фиаско не простит.

Что касается предсказания голосов, что отдадут за ту или иную партию… то по области «Единой» вангуют даже меньше 30 %. Той соломинки, ниже которой вчерашняя «партия власти» превращается в реальную оппозицию.

Другое дело, верить ли этим разговорам. Как проводятся подобные опросы? Ну, я когда-то проводил… за письменным столом перед компьютером да с пивком. Причём вполне серьёзные, с заполнением графиков и анкет… ночь посидишь и полторы штуки зелени в кармане (хорошие времена были… за что кому-то 90-е не нравятся?!).

И кто у нас тут политологи-политтехнологи, что свои услуги предлагает (за деньги) да прогнозами пугает? Чураков… этот понятно, против кого работает. Мозговой, говорят, объявился… вообще смех. Ещё пару фамилий называли, я их сам впервые слышу.

По Архангельску (выборы в ГорДуму) расклад дают такой – «Единая Россия» по партийному списку берет 4 мандата и не более 10 по одномандатным округам. ЛДПР те же 4 и 3 одномандатника. Оставшиеся 9 делят между собой КПРФ, «Справедливая» и «Родина».

То есть, предполагается ситуация, когда в законодательном органе областной столицы бал будет править оппозиция, неподконтрольная ни губернатору, ни главе города. Вот кто такое придумал? Не иначе, масоны, которые из вредности никогда не предъявят своих расчётов, не говоря уже о доказательствах репрезентативности опросов. Однако чудеса иногда случаются…

Пока же впечатление, что «Единая Россия» как нарочно сама себе усложняет жизнь. Особенно пенсионной реформой, где она в буквальном смысле одна против всего остального населения. А население, в данном случае, не Черток с Азовским, а избиратели. Похоже на политическое самоубийство… только зачем?

Моё предложение: припёрло. Припёрло экономику так, что край, в ход идут последние резервы. Да ещё кукловоды из Администрации президента (есть там хитрый отдельчик внутренней политики) шефу нашёптывают – не волнуйтесь, мол, у нас все ходы просчитаны, облегчение пенсионерской участи пойдёт от вас в последний момент, не упадёт корона-то.

Но есть регионы, в которых нет никакой уверенности, и наша (Архангельская) область в том списке в первой пятёрке. Таким для отдушины нужно что-то особое придумать…

И нам придумали! Целый мусорный полигон на юге области. Причём не под свои скудные отходы, а под недоеденные лобстеры зажравшихся москвичей и их приспешников из Подмосковья. Весь интернет воспрянул, в поселке Урдома народ за дреколье берётся…

…и тут сами областные депутаты-единороссы, которым всего две недели до момента истины, вдруг признают строящийся полигон незаконным. Прозрели, как их отцы-деды в перестройку – «Правда при Сталине сажали-расстреливали?! А мы-то ни сном, ни духом».

Вы вообще помните случай, чтобы «партия власти» инициировала парламентские слушания непопулярного решения, продвигаемого властью исполнительной, и жёстко его осудила? А дальше составы с подмосковным мусором пошли из Люберец в неизвестном направлении и сгинули… просто сказка. Чувствуете, как стало легко дышать? А всё «Единая Россия».

Но нельзя же так подставлять коллег из исполнительной! А никто и не подставляет. Завтра мы узнаем, что тайгу у станции Шиес вырубали не под мусорный полигон, а под футбольный стадион, местные сами себе надумали чёрти чего! Да-да, Россия так отличилась с ЧМ, что ей вот-вот доверят проведение ЧЕ …надцатого года, готовить инфраструктуру нужно уже сейчас, чего ждать то.

А ещё Криштиан Рональдо к нашему «Воднику» стал прицениваться (об этом в другой раз). И вот с таким радужным настроением мы и пойдём на выборы… если пойдём.

Леонид Черток