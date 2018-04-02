Тютюков - наш северный Кириенко! Чем закончит ГМО Соловков

Немного политики (вернее, как получится).

Неожиданно проявился Тютюков (Тютя). Тот самый, который на Соловках заправляет (пока).

Давно видно не было. Прежде всего потому, что этот чиновник безжалостной рукой удалил из друзей в соцсетях и автора этих строк, и его коллег по «Вольному делу». Уж слишком много места мы посвящали в своих публикациях его невзрачной персоне. Да, признаю, далеко не всегда в позитивном контексте. Но, с другой стороны, от кого, как не от нас, узнал мир, что на самом краешке Земли живёт такой Тютя. Он ещё проставиться должен за известность… как вы считаете?

На январской пресс-конференции я задавал вопрос о Тютюкове губернатору. Мол, так и так, Игорь Анатольевич, ваше ГМО не реагирует на критику, хамит и огрызается. Орлов лишь вздохнул, видно, не от меня первого слышит. И элегантно перевёл разговор на общесоловецкие проблемы. Рассказал, что исторический архипелаг, территориально входящий в Архангельскую область, в последние время стал местом повышенной конфликтности, там, де, сошлись интересы разных сил, а регион часто и ни при чём. И намекнул, что по Соловкам будет принят ряд стратегических решений, о которых не факт, что нам расскажут. Кремль вообще не очень болтлив…

Тогда из сказанного я сделал вывод, что Тютюков в данной конфигурации просто фоска, что на него никто просто не обращает внимания – некая функция, занимающая свободную должность и кабинет. И, похоже, ошибся… при ином раскладе даже пешки проходят в ферзи…

Прошло полгода. Ничего событийно-исторического про Соловки не слышно. Так, отголоски скандалов о крупных хищениях при реставрации, на фоне их разборки вокруг местных причалов, что зафиксировала приснопамятная запись в поселковой бане, кажутся несуразной мелочью.

Тем не менее, кого-то периодический сажают (пока в СИЗО), а Тютюкова не трогают.

Свою активность в соцсетях он поумерил, наверное, прикрикнули сверху. И тут, буквально на днях, разговорился. Как всегда, неудачно. Запись из Вконтакте:

"Единая Россия" была, есть и будет центром всех политических событий и кузницей кадров. Оттуда все вышли, туда все и вернутся, в итоге.

Это он о политике пытался рассуждать… почему истовые в недавнем прошлом единороссы уходят в оппозицию. Мол, перебесятся и обратно вернутся… Тютюков пожил, Тютюков знает.

Мы его, конечно, обстебали, негоже родную партию с детородным органом сравнивать, а пока не научился грамотному литературному языку, лучше просто помалкивать.

Ох, говорили старшие товарищи Евгению – не стоит с гадами-журналюгами связываться, если, конечно, сам в балаганного Петрушку превратиться не хочешь. Не послушался, тем же днём предложил проверять на наркотики всех журналистов. Особенно независимых – под какой они там балдой пишут? А ведь изначально предложение касалось проверки кандидатов в депутаты и чиновников. Что, на воре шапка горит?

Это я в сердцах сказал. На самом деле, у тютюковых-кольцовых своей дури без всякого марафета хватает. Типичная неокомса, чьи предшественники с восторгом растащили КПСС по кооперативам и молодёжным центрам, как только дали команду – обогащайся, кто может. А кто не может, кого бог предпринимательским талантом обделил? Тот за должность и прогнётся, и утопит вчерашнего товарища… да вы сами знаете.

Но тут я начинаю размышлять над поведением Тютюкова и его непотопляемостью. Зачем ему было именно сейчас вылезать, когда совсем недавно по «Вестям. Дежурная часть» прошёл сюжет о «банном скандале», где он в антигероях? По принципу «чего молчать, если всё равно посадят»… или появился шанс выскочить?

На днях в Интернете появилось сообщение о полусекретном награждении скромного зама главы президентской администрации Сергея Кириенко Золотой Звездой «Героя России». Подчёркиваю, не «Героя труда», что можно было хотя бы теоретически оправдать. То есть, не за ударный труд, а за выдающееся личное мужество. Наградили не воина и даже не спасателя… когда только мирный чиновник успел проявить беспримерный героизм? Сейчас объясню.

Помните кличку «киндер-сюрприз»? Её покрестили недавно переехавшего в Москву молодого нижегородского бизнесмена Серёжу Кириенко, назначенного на удивление всем премьер-министром огромной страны. И уже через несколько месяцев случился дефолт – рухнула финансовая пирамида ГКО. За которую несло ответственность правительство. Всем тогда стало ясно – Черномырдина, пирамиду затеявшего, выводили из-под удара. Но за что подставили Кириенко?

Как объяснили в те весёлые дни знакомые нефтяники, именно Сергей Владиленович был повинен в развале НОРСИ – крупнейшего на тот момент нефтеперерабатывающего предприятия, которое он довёл до полуобморочного состояния. Тогда не убили, посадить – не посадили. Но отправили отрабатывать. Премьером-неудачником. Которого запросто порвало бы бизнес-сообщество, чего все ожидали. Но он принял на себя чужие грехи и выжил. За что и наградили Звездой через 20 лет. Хотя его фамилия на несколько лет стала самым грязным ругательством в российском обществе.

Вот я и думаю, не держат ли Тютюкова в ГМО Соловков для чего-то такого же. Чтобы списать на него чужие огрехи. А если выживет, выплывет, то наградят. Потом. И, дай бог, чтобы не посмертно.

Удачи тебе, Евгений!

Леонид Черток