Злой памяти губернатор. Якуты показали архангелогородцам пенсионера Михальчука

На фото, представленном якутским информагентством, обрюзгший обыватель в рубашке поло.

А ведь был когда-то губернатором Архангельской области с 2008-го по 2012-й. Вот только оставил о себе не лучшие воспоминания (кроме как у тех, кого принял под свое пухлое крыло).

По информации якутских коллег, Илья Филиппович прибыл сегодня утром в столицу Республики Саха с частным визитом (впрочем, наблюдатели сходятся во мнении, что этот жук обязательно что-то оставил себе в городе, где когда-то мэрствовал).

Говорят, в Якутске его помнят и даже чтут, в аэропорту пенсионера Михальчука встречал сам и.о. мэра города Дмитрий Садовников (на фото).

После четырехлетней архангельской эпопеи Илья Михальчук, если и всплывал в информационном пространстве, то только в связи со скандалами, связанными с деятельностью СУ-155, где он одно время подвязался, или уголовными делами, возбужденными против членов его бывшей команды «туристов».

Этапы его пути:

Родился 2 января 1957 года в г. Куйбышеве.

В 1977 г. окончил Рижское авиационно-техническое училище, в 1982 г. - Магаданский филиал Всесоюзного юридического заочного института по специальности «юрист-правовед». Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал радиотехником в Батагайском авиапредприятии, где был избран секретарем первичной комсомольской организации, затем работал первым секретарем районного комитета ВЛКСМ.

В 1982 г. - заведующий отделом пропаганды и агитации Якутского обкома ВЛКСМ.

С 1986 г. по 1998 г. - директор партийного издательства, позже - НИПК «Сахаполиграфиздат».

С 1998 г. – по сентябрь 2007 г. - глава администрации г.Якутска.

До марта 2008 г. – заместитель генерального директора компании «Газпром-ипотека».

19 апреля 2008 г. официально вступил в должность губернатора Архангельской области.

13 января 2012 г. досрочно ушел в отставку.

В дальнейшем работал заместителем генерального директора компании Группы «СУ-155», возглавлял «Восточно-Сибирскую строительную компанию».