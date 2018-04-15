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Архангельская область: "Индейцы", хоккеисты, "культуристы", "обмороки". Кто и зачем ходит на праймериз "Единой России"

До предварительного голосования на выборах депутатов осталось ровно две недели.

Как раз в минувшую пятницу в СМИ появились списки тех, кто захотел баллотироваться от партии власти. Выкрали из сейфа в штаб-квартире «Единой России»? Нет, скорее сознательный слив, чтобы 3 июня Поморье не оглушил взрыв гомерического хохота. Там присутствуют такие обмороки, что мама-не-горюй, над их дебатами весь интернет покатывется. Например, Кирюша Кольцов, которого я мочил в 2007-м по заказу той же «Единой Росси», борзый молодец из «Молодой гвардии» лез, куда его не просили. Одиннадцать лет прошло с той поры, а он всё в молодых-начинающих ходит.

Всего в списке 160 человек. Сразу вспоминается анекдот советского периода:

- Почему в СССР однопартийная система?

- Потому что народ может прокормить членов только одной партии.

И даже одной-то с трудом. Это в пионеры-комсомол принимали всех чохом, лишь бы мог назвать дату Великой октябрьской социалистической революции (лично был свидетелем). Но дальше, в КПСС… туда для московского интеллигента-гуманитария был единственный путь – через службу в армии, многие специально за этим шли в рядовые на полтора года. Да и там замполиты больше окучивали пролетарских и крестьянских пареньков. Которые часто не понимали, чего от них хотят и на кой им это надо.

Впрочем, были на гражданке должности, где партийность была непременным условием, этаким залогом лояльности, с ней, например, было архисложно эмигрировать, так до этого ещё попробуй дорасти. Вот тогда для тебя откроются загранкомандировки и разные допуски, за которыми светило благосостояние, начиная с продовольственных заказов через партком и кончая карьерным ростом. Так что над квновским призывом – «Партия, дай порулить!» от души ржала вся страна, до того было актуально.

После бесславной кончины КПСС эта партийная паранойя вроде бы закончилась. Если, конечно, ты не собираешься идти в политику, что, согласитесь, занятие на любителя. Однако, если судить по количеству желающих, эта сфера нашей жизни начинает возвращаться. Что лично для меня удивительно – сейчас купить можно всё, границы открыты, бизнес в законе. Какими бы отморозками не была часть заявившихся на праймериз, должна она осознавать, что их шансы попасть даже в совет родного подъезда – ноль целых хрен десятых.

Вот читаю – легенда архангельского хоккея с мячом Игорь Гапанович заявился на праймериз «Единой России». И тут же комментарий – была у человека репутация порядочного… надо же было изгадить. Коммунист, наверное, писал, или «парнасовец».

Меня же интересует мотивация. Почему я сделал стойку именно на эту новость? Потому что сам впервые попал в Архангельск через хоккей. В 2000-м наш московский Институт прикладных технологий вёл в областное Собрание Владимира Янко. Главного тренера «Водника». Обаятельного красавца и говоруна. На которого буквально молился весь Сульфат, главный болельщицкий район города. Вот только задача стояла убрать в 6-м округе (центр) Александра Иванова, критика тогдашней (да и теперешней) власти. Пролетел наш Вова со свистом. Хотя мотивация его, вроде, была железная – если вы меня изберёте, я гарантированно на четыре года останусь у руля «Водника», и мы будем драть всех в бенди почём зря. 

Интересная деталь. Янко не шёл от какой-то конкретной партии, а входил в некое «Содружество кандидатов», в котором состоял и спс-овец Дмитрий Таскаев. Они просто поддерживали действующую исполнительную власть. Хотя фоном «Единство», конечно, угадывалось.

Наверное, Янко хорошо попросили. Возможно, что-то наобещали. И он действительно был нужен области в качестве главного тренера победоносной команды. У Гапы тоже куча заслуг. Но, увы, бывших, в роли тренера он так и не состоялся, да и хоккей с мячом для Поморья уже не имеет того значения. Из него получится отличный законодатель? Без обид, Игорь, я сомневаюсь.

Создаётся впечатление, что это указание центрального политсовета «Единой России» - разбавить плотные партийные ряды бизнесменов и чиновников деятелями культуры и спорта. От культуристов на праймериз двинул театральный администратор Сергей Самодов, по ходу, никого более творческого уломать не удалось. Но у него должность такая – лишь бы родной Драмтеатр цвёл и благоухал, а там хоть в кадку вместо фикуса сажайте.

Ещё одна сенсация нынешнего праймериз, участие в нём заместителя губернатора по социалке Екатерины Прокопьевой. Да-да, той самой, что кремлёвские курсы выживания закончила и с Путиным фотографировалась, сразу же поползли слухи, что это будущая глава региона. Теперь концепция изменилась – это будущий спикер. Мне из какого-то федерального издания позвонили, пытать стали – её Орлов специально ссылает в Облсобрание как главного конкурента… или как? Или, отвечаю, Катерина наша – женщина порядочная, благодарная, её, разве что, попросили на этот пост замахнуться (и не факт, что утвердят, Поморье наше патриархальное, к жОнкам во власти с подозрением относятся). А вот то, что Виктора Новожилова убирают, то очень даже просто. В его родном Вельске политический бардак, плюс передел собственности намечается, как тут не поучаствовать? Да и вообще поговаривают, этот спикер слишком часто стал иметь собственное мнение, а разве его для этого ставили…

То, что «Единая Россия» самая манкая из всего партийного спектра, видно невооружённым глазом. Иначе с чего бы от неё теперь идёт Олег Черненко, которого весь город знает, как лдпровца? Я тут представил, если 3 июня начнётся протестное голосование… вот посмеёмся. Кстати, никто не в курсе – являются ли результаты праймериз обязательными для включения того или иного кандидата в главный партийный список, в каком документе это прописано? А то такого осенью навыбираем…

Спокойно, я не исключаю… даже уверен, что списки кандидатов других политических партий ещё смешнее. Просто они их не афишируют.

Кстати, в разговорах с депутатами часто стала проскакивать мысль, что деловым людям особо нечего делать в Облсобрании (том и сажают значительно чаще), другое дело Горсовет, там с депутатства можно что-то реально поиметь. Вот и получается, что на город у нас пойдут «деловары», а на область дикие «команчи», которые уже себе жизнь сделали, но их ещё развлекает сам процесс. Фенимор Купер какой-то…

Ну что, глотнули моего фирменного яда? А в конце абсолютно серьёзная мотивация от участника праймериз, которого я спросил –  на какой ляд тебе это надо. Фамилия необязательна, главное, мысли:

- Начну с того, что каждое политическое объединение перед тем, как включится в избирательную кампанию, решает для себя один важных вопросов - а кого вести, кто будет кандидатом? Часто этот вопрос решается путем переговоров, обсуждением на заседании руководящего органа, короче говоря, кулуарно. Это довольно необъективный, непрозрачный путь с точки зрения потенциального кандидата. Почему выдвинули его, а не меня? Особенно неудобно идти таким путем ведущей партии, в составе которой приличное количество лидеров общественного мнения и потенциальных кандидатов. Предварительное голосование позволяет сравнительно прозрачно, открыто и честно опередить лидера на территории, позволять сравнительно равные условия для включения в борьбу.

Теперь коротко о причинах, которые побудили меня участвовать в праймериз. Во-первых, это возможность присутствовать в информационной повестке за счет повестки, которую ведет в этот период партия. Например, в апреле проводились дискуссионные площадки, результаты работы освещались в СМИ, в мае - круглые столы по обсуждению майского указа президента, далее день голосования, освещение итогов и так далее. Во-вторых, это возможность до избирательной кампании «прощупать» территорию, сформировать актуальную предвыборную программу, наработать сеть сторонников. При этом важно, что в этот период на мои действия не распространяется избирательное законодательство. В-третьих, и главное, я борюсь за право быть выдвинутым от партии, а значит за ее поддержку и ресурсы во время основной избирательной кампании. Устав «Единой России» предусматривает выдвижение только тех, кто участвовал в праймериз. Но в партии действует негласное правило, что выдвигают тех, кто победил на предварительном голосовании.

Вот теперь и думайте, решайте… может, в следующий раз самим попробовать?

Леонид Черток

20 май 08:29 | : Горячая тема / Политика

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