Вельск снова выходит на митинг. Обращение к президенту Российской Федерации

14 апреля (суббота) в городе Вельске пройдет очередной согласованный митинг против районного главы Виктора Шерягина и его команды. Заявлено 3000 человек участников.

Одновременно инициативная группа планирует начать сбор подписей по отзыву депутатов Горсовета Вельска (по уставу для этой процедуры требуется провести собрание избирателей, что и произойдет в рамках митинга). В ходе мероприятия каждому депутату будет предоставлена возможность обратиться к собравшимся для пояснения своей позиции.

Напомним, что предыдущий митинг областное начальство отказалось комментировать.

P.S. Обращение вельчан к президенту РФ:

Уважаемый Владимир Владимирович!

В конце 2013 года на пресс-конференции в Москве Вам задали вопрос о том, что эффективнее выбирать или назначать мэров городов. Вы ответили однозначно: «Мэров только выбирать».

Население России под словом выборы понимают прямое всенародное голосование населения, где каждый обладающий избирательным правом житель города имеет свой голос, посредством которого он и участвует в управлении своим муниципальным образованием.

Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.

Статьей 3 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что установленные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов посчитали, что для нашей области от прямых выборов глав муниципальных образований нужно отказаться, глав муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений должны выбирать депутаты местных представительных органов. Обычными объяснениями для подобного рода решений являются - выстраивание «вертикали власти», организация финансового контроля территорий и тому подобное. На каких нормах права основано решение об отмене прямых выборов, чем прямые выборы глав городских поселений Архангельской области угрожают основам конституционного строя, нравственности, здоровью, обеспечению обороны страны и безопасности государства депутаты, как при этом учтены исторические и местные традиции, депутаты объяснить не могут.

На наш взгляд, именно такие незаконные и необоснованные решения подрывают основы конституционного строя нашей страны, подрывают доверие к власти! В любом случае, считаем, что механизм учета мнения населения при выборе глав муниципальных образований нужно предусмотреть на законодательном уровне. Сделать это не так сложно, например, через общественное обсуждение кандидатов или сбор подписей за выдвижение, как на иных выборах. Муниципальными образованиями Архангельской области должны руководить поддерживаемые населением и профессионально подготовленные главы.

На примере Вельского муниципального района Архангельской области видно, что идет системная подмена понятия «местное самоуправление» на «органы местной власти», причем идет под неоспоримой идеей необходимости укрепления пресловутой «вертикали власти» в России. Но, по нашему мнению, «вертикаль власти» должна существовать не за счет связанных между собой «круговой порукой» местных чиновников и депутатов, а на основании верховенства закона, с учетом мнения населения – носителя этой власти.

Очень характерным примером может служить политическая ситуация в городе Вельске. Выстраивание «вертикали власти» на уровне Вельского муниципального района Архангельской области свелось к тому, что глава района 4 года своей работы посвятил лишь одной цели - «убрать» с должности главу города Рогозина Игоря Александровича, избранного на прямых выборах в 2014 году.

К сожалению, так и получилось! Не смотря на колоссальную и безоговорочную поддержку жителей города, 27 марта 2018 года депутаты Совета депутатов МО «Вельское» Архангельской области проголосовали за Ежова Дмитрия Владимировича, кандидата навязанного главой Вельского муниципального района Шерягиным Виктором Георгиевичем. Достаточно ожидаемый результат, поскольку, к огромному нашему сожалению, около половины депутатов Собрания депутатов МО «Вельское» являются сотрудниками учреждений бюджетной сферы, то есть находятся в зависимом от главы Вельского муниципального района положении.

Уровень представленных депутатам программ социально-экономического развития города, уровень профессиональной подготовки и личные характеристики Рогозина И.А. и вновь избранного Ежова Д.В. совершенно очевидно указывают на то, что как таковых выборов не было. Скорее была имитация выборных процедур, с целью «продавливания» на должность неугодного народу кандидата.

Ситуация с выборами главы города выглядит комично, поскольку у вельчан нет сомнений, что дело здесь не в выстраивании «вертикали власти», а элементарном сведении счетов или каких-то личных обидах. Дело в том, что действующий глава района Шерягин В.Г. на протяжении восьми лет, с 2005 по 2013 годы, работал главой Вельского городского поселения.

В годы его руководства город Вельск находился в ужасном состоянии. Разбитые дороги, грязь и мусор по всему городу. Из-за отвратительного состояния дорог такси принимали заказы не во все городские микрорайоны. Муниципальный жилфонд практически не обслуживался. В Вельске с населением 24 000 человек не было ни одной обустроенной детской площадки, благоустроенного сквера или парка, парковки… Даже центральная часть города имела удручающий и неблагоустроенный вид, включая дороги и тротуары. В зимнее время примерно треть города фактически замерзала. Не смотря на достаточно благоприятную общую экономическую ситуацию, вельчане массово покидали свой родной город. Репутация городской власти была !

Примерно такая же ситуация сегодня в Вельском муниципальном районе. В год из района уезжает не менее 800 человек. Примерно столько же человек в поисках лучшей жизни переезжает в город Вельск. В связи с передачей лесного фонда крупным компаниям десятками закрываются мелкие лесопромышленные производства. Миллионы кубов леса вырубается на территории района, а дефицит бюджета района составляет более 1 млрд.руб., прямые долги бюджета около 140 млн.руб. Население района на грани социального взрыва!

Разница в эффективности управления городом Шерягиным В.Г. и Рогозиным И.А. для всех настолько очевидна, что даже сравнение этих руководителей считаем некорректным. Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что выраженное на выборах доверие граждан Игорь Александрович не только не растерял, но и многократно умножил. По мнению большинства вельчан, Игорь Александрович является самым эффективным руководителем города, как минимум за всю его постсоветскую историю.

В 2014 году мы заметили, что в городе наконец-то появился хозяин, который любит город и заботится о его жителях. Наведен элементарный порядок в системе теплоснабжения города, около 50 многоквартирных домов подключены к сетям центрального водоснабжения и канализации, построены и капитально отремонтированы значительная часть дорог, тротуаров. Город активно газифицируется, стоятся новые линии уличного освещения. По всему городу устанавливаются детские и спортивные площадки…

Еще до 2017 года, то есть до начала успешной реализации в нашем городе национального проекта «Формирование комфортной городской среды», центральная часть Вельска за три года буквально преобразилась. С 2015 года в городе работает муниципальная программа «Сохранение и благоустройство исторической части города Вельска», разработанная лично главой города, благодаря которой за три года отремонтированы почти все существующие парки и скверы, каждый год появляются новые.

Особой гордостью вельчан стали новый сквер с фонтаном - «Сквер героев», детский парк «Под зонтиком» на улице Карпеченко, сквер «На Знаменской» с арт-объектом «Я люблю Вельск», центральный сквер с декоративными уличными фонарями-скульптурами, реконструированные кварталы на улицах Нечаевского, Карпеченко, площади Ленина («Музейный квартал»). Примечательно, что все проекты указанной муниципальной программы широко обсуждаются с вельчанами, мнение которых администрацией города в обязательном порядке учитывается. Удивительные по красоте и оригинальности проекты благоустройства города разработаны и готовы к реализации… Все удивляются, как все это было возможно сделать за короткие 4 года?

Но самым главным достижением администрации Рогозина И.А. мы считаем постепенное изменение ментальности вельчан. Еще совсем недавно мы стеснялись своего города, теперь же начали Вельском гордиться, с удовольствием приглашать гостей. Сами вельчане после работы или в выходные дни с удовольствием гуляют по городу, посещают все городские мероприятия, наши многочисленные фестивали и праздники…

Разумеется, что проблем в городе еще очень много, сделать все за четыре года практически не возможно. Но, по мнению тысяч вельчан, у нас попросту отняли надежду на сохранение положительных тенденций развития города, которую мы напрямую связывали с «народным главой» Рогозиным И.А.

Несмотря на то, что Игорь Александрович Рогозин является членом политсовета Вельского местного отделения Партии «Единая Россия», никакого внутрипартийного обсуждения кандидатов на должность главы города и в помине не было. Под любыми предлогами руководитель местного отделения Боровиков Павел Александрович отказывал в проведении партийной конференции или любой иной внутрипартийной публичной процедуры обсуждения кандидатов.

Для жителей города Вельска и Вельского района уже давно не секрет, что любые списки на выборы депутатов, выборы руководящего состава местного отделения Партии «Единая Россия», выдвижение в общественные советы при главе района и т.п., всегда формируются исключительно из соображений лояльности, прямой служебной подчиненности, а зачастую и родственных отношений вышеупомянутых Шерягина В.Г. и Боровикова П.А. То же самое происходит при выборе глав поселений и назначении руководителей учреждений. Показатели эффективности работы, политические взгляды или уровень доверия населения, к сожалению, у нас в районе не являются основанием для поддержки на выборах или принятия решения о назначении. Ущерб репутации Партии «Единая Россия» действиями Шерягина В.Г. и Боровикова П.А. - огромен!

В декабре 2017 года 3 308 жителей города Вельска обратились к губернатору Архангельской области Орлову И.А. с коллективным обращением, в котором выразили доверие действующему главе Рогозину Игорю Александровичу. Ответа на коллективное обращение от губернатора не последовало!

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас дать поручение разобраться с политической и экономической ситуацией на территории Архангельской области, Вельского муниципального района и Вельского городского поселения.

Убедительно просим Вас рассмотреть возможность возврата у нас в области прямых выборов глав муниципальных образований, поддержать проявивших себя руководителей органов местного самоуправления! Просим Вас разобраться с коррупцией и злоупотреблениями в лесной и сельскохозяйственной отраслях Архангельской области.

30 апреля 2018 года