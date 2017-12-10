Архангельск – Вельск: Такие разные митинги. Почему областные чиновники не вписались за Виктора Шерягина?

На этой неделе Поморье вместе со всей страной скорбело по жертвам кемеровского пожара. Скорбело, как я надеюсь, искренне. А не по разнарядке, как писали в соцсетях. Конечно, все мы разные, эмоциональный порог тоже. Я, например, на людях и слезинки не пророню, лучше удавлюсь (говорят, именно от этого инсульты и случаются). Но плачущим девчушкам верю.

И к скорбящим перед телекамерами чиновником отношусь с пониманием. Им речи говорить положено, одна из не самых приятных составляющих любого высокого поста… это как военкомам доставлять цинковый гроб в семью погибшего солдата-срочника. А кто, если не он? Так и губернаторы, и мэры. Мне непонятно, кто придумал этот регламент – объявлять общенациональный траур только, если количество жертв теракта или техногенной катастрофы превысило сто человек. Уж погибших детей могли бы считать как-то по-другому. В Израиле, где теракты, увы, штука весьма частая, общенациональный траур объявляют крайне редко, мои знакомые, живущие там не один десяток лет, даже не могут вспомнить, когда именно. Но только не когда гибнут дети – страна замерла в горе после похищения и убийства трёх израильских подростков. Конечно, жизнь любого человека – непреложная ценность. Но ушедшие на небо дети… это ненаписанные книги, неснятые фильмы, не сделанные научные открытия. Неужели кому-то нужно объяснять такие простые истины?..

Вот кого не понимаю, так это своих коллег. Которые в соцсетях устроили обсуждаловку – ах, смотреть на это противно, лучше бы пошли в храм помолились. А если человек - атеист, что, лицемерить в такой день, стоя у иконы? Принести свою любимую с детства игрушку на траурный мемориал – что может быть искренней.

Собственно, эти же журналисты призывают к бойкоту местных торговых центров, что уже подхвачено частью общества на уровне флэшмоба. Можно, конечно… но главное не увлекаться до возникновения фобий.

Потому что, давайте смотреть на вещи здраво – альтернативы торгово-развлекательным центрам в Архангельске нет, тем более, зимой. Давно обещанный аквапарк… когда он ещё появится, к тому же вы наверняка в курсе, какие катастрофы случаются с этими хрупкими строениями.

Вы обратили внимание, что современные торговые центры чем-то похожи на круизные лайнеры? Приглядитесь, тот же вариант городка развлечений, только сухопутный. А отправить наших детей обратно на деревянные горки и крыши сараев… это война с ветряными мельницами.

О нет, я ни в коем случае не защищаю их владельцев. Особенно тех, кто хамит журналистам, хотя, казалось бы, в подобной ситуации они должны прыгать перед нами зайками. Да, я имею в виду тот случай в ТРЦ «Макси»:

"Здравствуйте. Я из газеты, вот мое удостоверение. Скажите, у вас в кинозале есть эвакуационные выходы?".

Администраторша нервно хватается за телефон. Жду. Разговор с неким Виктором Ивановичем такой. "Тут журналистка из газеты, просит показать ей эвакуационные выходы. Ммм. Хорошо. Ммм. Дак вот и я ей не хочу ничего показывать!".

И уже мне: "Вы слышали"? Я обалдела просто.

Спасибо, что не ударила.

Впрочем, это произошло в понедельник, когда волна народного гнева только нарастала, сейчас-то все врубились, что к чему. Но название всё равно запомните. Для справки: «Макси» - это вологодская сеть, как утверждают некоторые источники, к ней имеет отношение Мордашов («Северсталь»).

В четверг страстям вокруг торговых центров было посвящено единственное на архангельском телевидении ток-шоу «Позиция». Свой бизнес защищал депутат областного Собрания Виктор Казаринов. Не без самобичевания – предлагал узаконить выплаты при подобных катастрофах на одного погибшего не по одному миллиону рублей, а сразу по полтиннику. Наверное, внутренне уговаривал себя, что уж его-то торговые предприятия беда точно обойдёт.

Но вот речь зашла о том, чтобы обязать ТРЦ перенести кинотеатры и игровые зоны на первый этаж. И тут депутат с той же уверенностью стал объяснять, почему это не прокатит, ссылаясь на общемировую практику. Я не верю, что ТРЦ горят только у нас… просто на Западе нет столько виноватых – от крупных чиновников до электриков и билетёров.

Кстати, во время телевизионной баталии мне почему-то вспомнился фильм «Брат-2». Тот эпизод, когда Данила Багров поднимается по лестнице, расположенной на внешней стене офисного здания, чтобы прищучить нечистого на руку дельца-миллионера. Знаете, как та лестница называется? Пожарная. Интересно, она у всех наших ТРЦ имеется?

Ещё я подумал, почему на ток-шоу не пригласили спикера архангельского Горсовета Валентину Сырову, вот бы кого послушать. Или ей скромность на позволяет?..

И вот совпадение, в тот же вторник (общенациональный траур был назначен на среду) прошёл митинг в Вельске. Но не скорби, а гнева. Народ гневался на руководителей района, которые, по версии инициаторов, пропихивают на пост главы города своего человека.

Ситуация, встречающаяся не так часто. Обычно верхняя власть старается продвинуть действующего мэра, с которым у неё сложились отношения. Но бывает наоборот, глава МО оказывается неуступчив и его пытаются не продвинуть, а подвинуть. Правда, только в том случае, если ранее он был избран прямым голосованием, про назначенных бунтарей мне ещё не приходилось слышать.

О причинах недовольства вельчан ИА RUSNORD писал не раз. Прежде всего, людям не нравится, что у них отобрали право самим выбирать себе главу. Потом их смущает, что глава района продвигает своего человека, руководителя аппарата районной администрации, отсюда и «ежовые рукавицы». Что народные избранники шугаются своих избирателей и не выходят к ним на разговор, не делают обсуждение ключевого вопроса открытым. Кто-то говорил о демократии… и где она? Там ещё дефицит районного бюджета в 28 миллионов, который Шерягин (по словам инициаторов митинга) объясняет тем, что Орлов не даёт району денег.

Но… дальше пошли нюансы. Из Вельска пишут – митинг собрал более 300 человек, что много для поморской глубинки в зимнюю стужу. Но, что на фото, что на видео такой толпы не видно, убедитесь сами. Впрочем, возможно, люди подходили и уходили, всё-таки разгар рабочего дня.

В тех ситуациях, когда я не могу сам проверить все факты, стараюсь получить комментарии у всех сторон конфликта. Поэтому обратился к чиновникам областной администрации, чтобы они обрисовали сложившуюся ситуацию, когда народ выходит на улицу с протестом (сами знаете, как в Москве это любят). Ни одного желающего… типа, пусть идёт как идёт, а мы постоим в сторонке и посмотрим. Получается, и там никто не хочет вписываться за Шерягина. Это ему в плюс или в минус? Пока не знаю…

Но поговорил с коллегами, в том числе, с сотрудниками собственной редакции. Часть из них отзывается о главе Вельского района как об одном из самых нечванливых чиновников из тех, с кем им приходилось сталкивать. И для меня мной же заданный вопрос пока находится в подвешенном состоянии. Будем наблюдать…

Одно покоробило однозначно. На уходящей неделе в связи с кемеровской трагедией можно было бы и отменить всякие обсуждения по конфликтным вопросам, провоцирующим к публичным актам. Однако свои понятия о приличиях другим не пришьёшь. А уж чиновникам и депутатам, тем более…

P.S. Сегодня на ИА RUSNORD традиционно должны были выйти первоапрельские хохмы и розыгрыши. Но не выйдут. Не шутится. И это уже мои правила приличия… которые я, впрочем, никому не навязываю.

Леонид Черток