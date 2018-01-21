КОИБы вам в помощь! Леонид Черток: впервые в избиркоме

Пригласили меня намедни в облИзбирком. Впервые в жизни. Типа посоветоваться, как лучше организовать процесс.

А из меня и избиратель не очень. В армии пару раз гоняли. Там вообще смех! «День демократии» объявляли. Ни подъёмов, ни отбоев и никаких «строем до столовой». Впрочем, командиры с вечера предупреждали – не дай бог хоть одна падла до шести утра не поднимется, гражданский долг не исполнит… высушу! Мы вставали и исполняли. Один раз поинтересовался у замполита – «за кого голосуем хоть?». «За нерушимый блок коммунистов и беспартийных». «А конкретнее, поимённо?». Он на меня так посмотрел… будто разжаловал.

Уже потом, на гражданке, манкировал. Выборы ведь по воскресеньям, а субботы в те года были, как правило, такие, что на следующий день только о пиве и думаешь. Приходили агитаторы, зазывали. «Отстаньте, я в эти игры не играю, ваша власть вот где». «Она вам образование бесплатное дала…». «Сам… всё сам». И так до перестройки.

Потом проявлял активность. Определённого порядка… лишь бы коммунисты не вернулись. Помню угарную ночь лета 96-го, второй тур Ельцин-Зюганов. Нервно пил коньяк и думал – если что, успею ли добраться до «Шереметьево»? Тогда обошлось. А больше такого угара и не было.

В прошлом году впервые исполнил свой гражданский долг в Архангельске (до этого ходил с московской пропиской). Но тут уж свой жлобский интерес – на кого работаешь, за того и голосуешь.

Сразу отмечу – архангельский облИзбирком подошёл со всем уважением, прислали спецмашину с подъёмником под инвалидные коляски. Заодно и протестировал в этом плане здание областного Собрания. Вот тут на три с минусом – пандусы такого наклона, что в сопровождающие надо брать бобслеиста, в лифт моя компактная колясочка уместилась только-только. Короче, баллотироваться в областные депутаты не буду… даже не уговаривайте, как в прошлый раз!

Сначала нам рассказали про КОИБы (Ко́мплекс обрабо́тки избира́тельных бюллете́ней или электронная урна — электронное устройство для подсчёта голосов избирателей на выборах в России). Не только рассказали, но и показали в действии. Специально уточнили – это модель 2017, чуть более модернизированная, чем 2010. В комплект одного входит 2 сканера, 2 принтера, 2 накопителя. Есть аккумулятор с запасом энергии на час работы (в случае вражеской диверсии на электроподстанции). Мало того, ещё и говорит, если не туда сунул (бюллетень), определяет поддельные печати, выдаёт итоговый протокол. Чего не делает, так не рубит бюллетени (ну, вы помните), не подтасовывает голоса. То есть, можно обойтись без злой воли человека… супер!

Супер, да не очень. Оказывается, КОИБ говорит только в тестовом режиме. Но непосредственно 18 марта они будут молчать, как навага об лёд, бабушкам же помогут специально обученные члены избирательных комиссий. Простые грешные люди… мало ли чего они напоют старушке на ушко под прикрытием кабинки для голосования? И вообще, в нашей области этих электронных урн всего 70, причём 67 установятся в Архангельске. Недешёвое удовольствие… 200 000 руб/шт. Когда будет больше? Видимо, когда баррель нефти опять подскочит до 150 долларов… деньги-то федеральные.

Кстати, в регионе уже голосуют, на вчерашний день проголосовали на трёх судах, бороздящих моря (понятно, что без КОИБов). А вообще для досрочного голосования передано в труднодоступные районы 300 000 бюллетеней, такой сложный рельеф у нашей области.

Стоп, удивляемся мы (участники Ассоциации «Вольное дело»), это получается у нас треть избирателей труднодоступная?! Только теоретически, объясняет избирком, о доступности будут решать на местах, мы же посылаем сразу все бюллетени ради экономии средств на их доставку, оптом всегда дешевле. Журналюги переглядываются между собой – известно, на чей карман играет это досрочное голосование. Но будем верить в честность…

…которую контролируют наблюдатели. Тут выясняется, что наблюдать – это право, но не обязанность, кто из кандидатов хочет, тот пошлёт (с соответствующим мандатом). К слову, в наш медвежий край иностранные наблюдатели (ОБСЕ) как правило не добираются. Разве что свои ребята из Белоруссии, которые у себя на родине ещё и не такой цирк видели (это опять «Вольное дело» бухтит себе под нос).

Кстати, как утверждает председатель Архоблизбиркома Андрей Контиевский, сейчас мухлевать на выборах себе дороже, за двойное голосование штраф 30 000. Ну, это смотря какие ставки… как политтехнолог говорю.

Немножко драйва. «Говорят, на ваших агитаторов часто нападают». «Словесно – да, но с кулаками – исключительный случай». «А волки?». «Было… давно». «Тут сайт архангельской мэрии сообщает, что 18-го как раз будет закрыта переправа на Бревенник, а многие, кто там прописаны, давно проживают в большом городе». «Разберемся».

Дошли до самой возбуждающей темы – до денег. Оказывается, на президентские выборы область потратит 151 млн. рублей. Не своих, федеральных. Это вместе с зарплатой сотрудников. Тут я оживился. Совсем недавно читал, что в Севастополе нехватка работников избирательных комиссий – слишком мало платят. Действительно, немного… но нас выручает северный коэффициент. Примерно выходит 12-16 тысяч за месяц. А вообще зарплата начисляется по отработанным часам. Прогрессивненько… очень по-западному.

Я несколько дней мучился, думал, чтобы такое спросить избирком… и вообще, что от них зависит? Эти выборы уже отметились громкими скандалами во время теледебатов. Вдруг и у нас Лёне Таскаеву захочется в прямом эфире вцепиться в горло Игорю Арсентьеву … или наоборот, если они в социальных сетях так ругаются. Какие меры предпримет облИзбирком?

Оказывается, никаких, не в его власти. Пусть хоть поубиваются… я почему-то так и думал.

P.S. По возвращению домой старший сын (16 лет) спросил:

- Ты-то сам голосовать будешь?

- Да вроде надо бы…

- А я бы точно не стал. Драйва нет, куража.

Эх, молодость-молодость… хотя Контиевский нам полчаса назад рассказывал, как 18-летние спорят за своих кандидатов. Или это ещё один подготовленный номер?

Всё-таки что-то мы не так делаем. В глобальном плане.

Леонид Черток