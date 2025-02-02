Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Изгоняющие мусор. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья уделили время вопросам безопасности населения славного города.

Теме телефонного мошенничества посвящены, кажется, километры журналистских материалов. И все равно, доверчивые россияне ведутся на разводи, как голодная рыба на прикормку.

Аферисты дошли до полного бесстыдства и стали часто пользоваться доверчивостью детей. Запугав ребенка, мошенники убеждают его взять телефон кого-либо из взрослых и совершить под диктовку ряд манипуляций. Назначения проводимых операций ребенок не понимает. В итоге через системы дистанционного управления финансами со счетов родителей списываются денежные средства.

Член городского парламента Елена Ануфриева разъяснила, казалось бы, бумажные истины:

- Манипуляция и использование детей для совершения мошеннических действий недопустимы, необходимо пресекать такие попытки злоумышленников. В образовательных учреждениях проводится большая работа по финансовой грамотности, при этом на вопросах противодействия мошенническим действиям необходимо концентрировать особое внимание, начиная со старшего дошкольного возраста, так как дети совершают подобные манипуляции с телефонами неосознанно.

Параллельно депутаты обсуждали актуальный и неоднозначный (с точки зрения общественности) законопроект о «самозапрете» займов и потребительских кредитов.  С одной стороны, это механизм защиты от мошенников. С другой, некоторое ограничение личной свободы. 

Свое мнение по теме высказал депутат Иван Захаров:

- Запрет на кредиты и займы может быть не полным, а частичным. Например, можно будет устанавливать ограничения по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация) и способу оформления (дистанционно или в офисе). Считаю, что данное нововведение давно назрело, и закон поможет существенно снизить количество «мошеннических кредитов».

А еще на минувшей неделе начались подвижки с ликвидацией мусорных завалов на острове Кего, что в нраницах областной столицы.

Этот вопрос в зоне ответственности регионального оператора ТКО компании «ЭкоИнтегратора». Но без сдвоенного «волшебного пендаля» от администрации Архангельска и депутатов дело могло бы не сдвинуться с места.

Да и сейчас на уборке задействованы ресурсы МУП «Чистый город».  Рассказывает директор предприятия, он же депутат Алексей Бельков:

- Очередной раз проводится уборка территорий вокруг контейнерных площадок от мусора, сбор этого мусора в биг-бэги для вывозки их техникой "ЭкоИнтегратора". За управляющими компаниями остается задача навести порядок на самих площадках, очистить и подготовить баки к выгрузке в мусоровозы.

Да кто считает… лишь бы дело делалось.

22 февраль 17:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Один день из жизни судебного пристава Анастасии Романовой
О мезенских лошадках замолвите слово

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (296)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20