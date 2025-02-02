Изгоняющие мусор. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья уделили время вопросам безопасности населения славного города.

Теме телефонного мошенничества посвящены, кажется, километры журналистских материалов. И все равно, доверчивые россияне ведутся на разводи, как голодная рыба на прикормку.

Аферисты дошли до полного бесстыдства и стали часто пользоваться доверчивостью детей. Запугав ребенка, мошенники убеждают его взять телефон кого-либо из взрослых и совершить под диктовку ряд манипуляций. Назначения проводимых операций ребенок не понимает. В итоге через системы дистанционного управления финансами со счетов родителей списываются денежные средства.

Член городского парламента Елена Ануфриева разъяснила, казалось бы, бумажные истины:

- Манипуляция и использование детей для совершения мошеннических действий недопустимы, необходимо пресекать такие попытки злоумышленников. В образовательных учреждениях проводится большая работа по финансовой грамотности, при этом на вопросах противодействия мошенническим действиям необходимо концентрировать особое внимание, начиная со старшего дошкольного возраста, так как дети совершают подобные манипуляции с телефонами неосознанно.

Параллельно депутаты обсуждали актуальный и неоднозначный (с точки зрения общественности) законопроект о «самозапрете» займов и потребительских кредитов. С одной стороны, это механизм защиты от мошенников. С другой, некоторое ограничение личной свободы.

Свое мнение по теме высказал депутат Иван Захаров:

- Запрет на кредиты и займы может быть не полным, а частичным. Например, можно будет устанавливать ограничения по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация) и способу оформления (дистанционно или в офисе). Считаю, что данное нововведение давно назрело, и закон поможет существенно снизить количество «мошеннических кредитов».

А еще на минувшей неделе начались подвижки с ликвидацией мусорных завалов на острове Кего, что в нраницах областной столицы.

Этот вопрос в зоне ответственности регионального оператора ТКО компании «ЭкоИнтегратора». Но без сдвоенного «волшебного пендаля» от администрации Архангельска и депутатов дело могло бы не сдвинуться с места.

Да и сейчас на уборке задействованы ресурсы МУП «Чистый город». Рассказывает директор предприятия, он же депутат Алексей Бельков:

- Очередной раз проводится уборка территорий вокруг контейнерных площадок от мусора, сбор этого мусора в биг-бэги для вывозки их техникой "ЭкоИнтегратора". За управляющими компаниями остается задача навести порядок на самих площадках, очистить и подготовить баки к выгрузке в мусоровозы.

Да кто считает… лишь бы дело делалось.