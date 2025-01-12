Галина Валентиновна и её маленькая мечта. Грустная история из Северодвинска

В нашу редакцию пришло письмо. От Галины Валентиновны Ставровой, инвалида детства (ДЦП и НЦНС), проживающей в Северодвинском доме-интернате.

История её жизни (1957 г.р.) такая, что по сравнению с ней собственные неурядицы и болячки кажутся несущественной мелочью. Кроме серьёзнейших, никак не заслуженных недугов, доставшихся от рождения, ещё проблема - родственники Галины Валентиновны подвержены известной российской напасти – привязанности к алкоголю. Отсюда их эгоцентризм, немотивированная агрессия и прочие сопутствующие.

Но женщина не сдаётся, полностью обслуживает себя сама (по её собственным словам), помогала маме заботится о младших и содержать дом в чистоте. В своём немалом возрасте овладела современными гаджетами, чтобы оставаться на связи с большим, не всегда приветливым к ней миром, и даже научила ими пользоваться свою беспутную родню. И кто из них по-настоящему болен?!

Проблем у нашей героини столько, что хватит не на одну публикацию. Пока же остановимся на одной. На инвалидной коляске с электроприводом, положенной ей по закону, и которую она никак не может добиться.

Далее слово непосредственно Галине Валентиновне Ставровой:

- Я научилась за один день ездить на электро-коляске с электроприводом, потому что мне дал один человек покататься, я ездила без проблем, и никаких нарушений, Слава Богу, не было. И в магазин ездила, и в аптеку, и в театр, и в Северодвинск на автобусе, и гулять, летом и зимой ездила, но электро-коляска с электроприводом старая, и не моя.(см. фото внизу)

Я уже 4 раза проходила этих психиатров, и мед обследование для получения социальной электро-коляски. Так сильно не хотят мне давать согласия на ее получение! 7 ноября 2024 г. мне ВКонтакте пришло от Минздрава Архангельской области сообщение в поликлинике №3 пр. Морской, Северодвинск(?) такого содержания: проведена врачебная комиссия, к сожалению кресло-коляска с электроприводом Вам ПРОТИВОПОКАЗАНА. Я даже на этой комиссии не присутствовала, всё решили по бумагам.

Председатель комиссии была Ставрова Ирина Валентиновна. Я обратилась с заявлением к главному врачу Молнару Сергею Михайловичу о повторной медкомисии в присутствии меня, и такое заявление отправляла в Минздрав Архангельской области Александру Сергеевичу Герштанскому. 14 ноября 2024 г. приезжала медико-социальная комиссия социальная электро-коляски с электроприводом, чтоб решить вопрос на месте в интернате, но была отложена в виду того, что психиатр написал заключение по данным психолога .

15 ноября 2024 г. меня возили к психиатру, но его не было, я сдала тесты, заключения не было. Я сама-то знала, что не очень хорошо получилось. Мне так нужна социальную электро-коляски с электроприводом, в которой я очень нуждаюсь. А уже 19 ноября 2024 г. меня возили в психоневрологическую клинику, там меня обсуждали три психиатра, в том числе, Андрей Борисович Бреславец, Снятков Дмитрий Алексеевич. Они никак не могли понять, почему меня дергает, они даже не поняли, откуда я знаю, что тесты сдала не очень хорошо. Я сама же сдавала эти тексты, я ведь понимаю, что не очень хорошо сдала! У меня нарушение центральной нервной системы, вот и дёргает, это обычные симптомы при таком заболевании, об этом можно прочитать в любом медицинском справочнике. Они же решили, что у меня «небольшое психическое отклонение».

Но, к счастью, это утверждение неверное! Меня осмотрел психиатр в самом г. Северодвинске и сказал, что всё в порядке, никаких психических отклонений нет. Тоже самое подтвердил и невролог.

Отложенная медико-социальная комиссия состоялась 22 ноября 2024 года, но вновь приняли решение, что социальная электро-коляска с электроприводом противопоказана!

Н уже ли так трудно понять по-человечески, что мне, инвалиду с ограниченными физическими возможностями очень нужно такое средство передвижения? Я же прошу коляску не из их кармана! Почему врачи дают разрешения на получение такого средства реабилитации пьющим людям, я лично заю подобные прецеденты.

Я, конечно, могу обратиться к общественности, начать сбор средств на приобретение электро-коляски в Интернете. Но не хочется лишний раз напрягать людей, если есть возможность получить её по закону от государства.

P.S. Наша редакция посылает копии этой статье главе Минздрава Архангельской области Александру Герштанскому и главе администрации г. Северодвинска Игорю Арсентьеву с просьбой разобраться в ситуации и по возможности исполнить мечту Галины Валентиновны. Не личными финансами, но властной волей.



