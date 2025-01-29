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О мезенских лошадках замолвите слово

Вы, наверное, не очень удивитесь, если прочитаете, что у Архангельской области не так много сельскохозяйственных брендов. Да и откуда им взяться в условиях «рискованного земледелия», характерного для климата Русского Севера?!

А животноводческих брендов и того меньше. Холмогорские коровы, мезенские лошади… пожалуй и всё. С коровами проблема – из-за повальной метизации (смешения пород)  уникальность холмогорок скоро станет историческим фактом. С лошадками не лучше… о них и пойдёт речь.

Небольшой ликбез.  Мезенская порода выведена специально для суровых климатических условий северных регионов России (бассейны рек Мезень и Пинега). У неё ярко выраженный упряжной тип для выполнения сельскохозяйственных работ и в качестве транспортного средства.  Рост кобыл в среднем 148–150 см в холке, а у жеребцов до 158 см.  Живая масса — 450–550 кгШерсть плотная, зимой появляется дополнительный подшёрсток. Характер добродушный и уравновешенный, не боится людей, седла или упряжки. Короче, наша северная животинка, нравом похожая на местных жителей. 

Да, сегодня, мягко говоря, не лучшее лошадное время, Остап Бендер ещё когда сказал: «Железный конь приходит на смену крестьянской лошадки». Но это не значит, что наши дети должны ездить за тридевять земель в зоопарк, чтобы посмотреть на живую лошадь. Для того мы и называемся современным цивилизованным обществом, чтобы сохранять любую уникальность. Даже несмотря на временные финансовые потери. 

Справка по генофонду:

По состоянию на 1 января 2024 г. в Мезенском муниципальном округе насчитывалось 288 голов лошадей мезенской породы, в т.ч. 17 жеребцов и 131 кобыла, из них всего 50 племенных генофондных, принадлежащих СПК РК «Север» (с. Долгощелье).

По оценке специалистов по разведению, это плохо. Очень. Притом,  что рыболовецкий колхоз «Север» в селе Долгощелье, на базе которого функционирует генофондно-племенная ферма, принял решение о сокращении количества лошадей-мезенок, находящихся на содержании в колхозе. Времена действительно сложные, особенно экономически. Но не настолько, чтобы резать курицу, несущую, пусть и в перспективе, золотые яйца. Слава собственной именной породы для дальнего округа дорогого стоит. Иначе как ещё мир узнает о Мезени?!

Впрочем, и колхоз можно понять.  Государственная субсидия на возмещение части затрат по сохранению поголовья лошадей мезенской породы год от года снижалась, поэтому и пришлось пойти на радикальные меры.

Что делать в подобной ситуации? Можно начать плач скорби в соцсетях, обвиняя во всём власти, от федеральных до окружных, «в бездействии и попустительстве», как частенько делают диванные «борцы с режимом», повышая, тем самым, собственную самооценку. 

Власть, к слову, не сидела сложа руки. Ситуация с лошадками-мезенками была взята на контроль Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и Селекционным центром по мезенской породе лошадей Архангельского НИИСХ – ПФ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН. Специалистами тщательной прорабатывались различные варианты решения проблемы.

Оптимальный вариант – создать новое профильное предприятие, которое могло бы перенять опыт разведения лошадей у рыбколхоза «Север» и продолжило заниматься содержанием ценной породы. 

К решению вопроса активно подключился ТОС «Кимжа», который открыл благотворительный специализированный счет для сбора добровольных пожертвований на поддержку и сохранение лошади-мезенки. Средства спецсчета могут быть направлены только на поддержку предприятий, осуществляющих работу по разведению лошадей мезенской породы.

Те, кто разбирается в организации производства, знают – успех предприятия во многом зависит от правильно подобранной кандидатуры руководителя. В нашем случае, наиболее подходящей кандидатурой оказалась Елена Вячеславовна Григорьева, сама вызвавшаяся взвалить на свои хрупкие плечи сию нелегкую ношу. Она 10 лет проживает на территории Мезенского округа (уроженка Уймы) плюс к этому младший научный сотрудник Селекционного центра по мезенской породе лошадей Архангельского НИИСХ – ПФ ФГБУН ФИЦКИА УрО РА. Именно ей уже упомянутый ТОС «Кижма» вручил первые деньги, собранные на обустройство конюшни.

Сейчас Елена Вячеславовна открывает уже вторую КФК в надежде получить дополнительную субсидию по результатам агроконкурса.

Кроме того, энтузиастка коневодческого дела получает поддержку как от власти, так и от местных предпринимателей, проникнувшихся благородной идеей сохранения уникальной мезенской породы. Помогают ресурсами – бесплатными стройматериалами и сеном на прокорм, Хозслужба администрации округа помогла оборудовать  левады (огороженные участки земли, где лошади гуляют, резвятся и общаются друг с другом). Работа идёт  под контролем Министерства АПК Архангельской области, оттуда же приходят методички по уходу за лошадьми. Всё по науке.

В разговоре с нашей редакцией глава Мезенского округа Валерий Авдеев подтвердил, что помощь Елены Григорьевой у него в списке самых важных дел. Просто большие дела требуют много времени и затрат.

Вы тоже прониклись идеей возрождения мезенской породы и хотите принять посильное участие? Тогда записывайте реквизиты:

Местная общественная организация территориального общественного самоуправления «Кимжа», 
сокращенное название ТОС «Кимжа».

Юридический (почтовый) адрес:
164756, Архангельская область, Мезенский район, д.Кимжа

Банковские реквизиты:
ТОС «Кимжа» 

р/с 40703810104000400469
в ПАО Сбербанк России, г. Архангельск,
к/с 30101810100000000601,
БИК 041117601,
ИНН 2917125773,
КПП 291701001



19 февраль 11:43 | : Горячая тема / Экономика

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