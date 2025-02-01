Трамп, здравствуй! Двадцать дней спустя

Прошли первые 20 дней, как старый Трамп вступил в не новую для себя должность. Не время подводить какие бы то ни было итоги… но очень хочется.

Хочется потому, что столько было им обещано, почти перестройка мироустройства со стороны государства, претендовавшего и претендующего на доминанту. Если сказанное кандидатом был предвыборный пиар, значит, и рассматривать нечего. Если забурлило-закипело в этот короткий срок, значит, дальше ещё интересней. С надеждой на второе…

Даже при первом взгляде становится понятным – грандиозный шухер начался!

Перво-наперво, на южных границах США, которые ещё недавно штурмовали толпы загорелых нелегалов. В общем-то и границы как таковой не было при полном попустительстве президента Байдена – «демократа на разрыв аорты»», этот белый (с виду) человек оказался похлеще Обамы. И беда не в том, что нелегалы с юга занимают хлебные места, рассчитанные на законопослушных граждан США, на это у них практически нет шансов. Беда в том, что чуть ли не каждый второй латиноамериканец тащил с собой «на первое время» что-нибудь запрещённое и смертельно опасное. Не самому забыться, а торгануть для создания первичного капитала. Этот «бизнес» стоил жизни сотням тысяч американских налогоплатильщиков всех цветов кожи, особенно молодым.

Но границей дело не кончилось. Трамп отменяет автоматическое предоставление гражданства рождённым на территории США детям нелегальных мигрантов, чем пользовались даже некоторые звёзды российской эстрады (не будем тыкать пальцем). А также отказал в гуманитарной помощи тем странам, откуда больше всего их прибывает… ибо не фиг выпускать.

Демократический лагерь визжит об ужасах дискриминации по рассовому признаку, пугает возвращением КуКлусКлана, но на него громко цыкает здравомыслящая часть американского общества. У этой части опять появилась возможность сказать, кто реально правит страной – Трамп и зовут его Дональд.

При Байдене такой уверенности не было. Тогда было три варианта ответа: 1 Обама, 2 Джил Байден, 3 Советник по нац. безопасности Силливан. То есть, «коллективный Байден» со всем старческим маразмом официального первого лица. Что не есть хорошо для президентской республики… да и для парламентской тоже.

Во внутренней политике Трамп не менее крут и традиционен. При нём крупные наркобароны рискуют присесть на электрический стул без всяких «20-ти пожизненных сроков», на том свете, как известно, амнистий нет. Полиция получает расширенные полномочия в части противостояния уличным беспорядкам (BLM аж воет). У гей-сообщества наступают постные дни, они выпали из списка особого списка неприкасаемых, которых надо не обижать, а защищать. В школы возвращаются понятия «папа-мама», родители под номерами уходят вместе демократами в длятельные отпуск не по собственному желанию.

Что касается его, так называемых, «торговых войн», что звучит грозно, но и только. Да, Трамп, как прирождённый (и урождённый) бизнесмен, не отделяет экономику от политики, это два взаимопомогающих инструмента. Его цель и главная задача – «чтобы Америке было хорошо, а остальным, как получится». Кто-то рискнёт оспорить этот тезис?

Китай услышал об увеличении пошлин на свои товары… и что? Тоже что-то поднял, российские аналитики оценили это крайне осторожным шагом, «чтобы не потерять собственное лицо». Пекин прекрасно осознаёт, что его запас экономической прочности гораздо ниже вашингтонского по десяткам индексов и показателей. Ещё в 90-м году прошлого века я был поражён количеством китайских товаров на американских прилавках – там замучаешься искать не made in Chine.

Плюс целые китайские кварталы, чуть ли не городки. Руководство КНР явно учитывает мстительную натуру Трампа и его глобальный подход ко всему – в случае серьёзной конфронтации он запросто может перекрыть кислород части своих узкоглазых граждан по национальному признаку. Японцы на себе это испытали во время Второй Мировой.

По Гренландии пока непонятно. В смысле, грозит ли ей присоединение, или останется под присмотром Дании. Скорее всего, это своеобразный перфоманс, публичный тест на привлекательность американского образа жизни. Чем он отличается от датского, убейте, не пойму. Вот если бы остров был территорией КНДР…

По мнению части наблюдателей, в следущую четырёхлетку от Трампа можно ожидать отказ от вмешательства во внутренние дела стран по всему миру, что автоматически завершит эпоху цветных революций, как слишком дорогих для американского кармана забав. Но параллельно будет расширен контроль США над Западным полушарием (Канада, Панама, возможно, Мексика или её северная часть). И что в этой схеме не устраивает даже наших ура-патриотов?

Знаковый момент, к президенту Трампу сразу после инаугурации поехал израильский премьер Нетаньяху. По приглашению, естественно, что прямо говорит о серьёзности проблемы. А проблема там одна – что делать с Сектором Газа. Байден, на чьё правление пишлись ужасы 7 октября 2023-го, вроде бы на словах поддержал иеврейское государство (иначе бы своё лобби придушило), но параллельно волновался за ситуацию с правами палестинцев, как и положено любому левому.

Здесь его сменщика ничего не связывает, тем более, что кое-кто из родни Трампа носит кипуи магендавид. Дональд уже загадочно высказался по поводу «газовой» недвижимости – то ли пошутил, то ли имеет виды. А виды могут быть такими – переселить палестинцев на присоединённую Гренландию, а Сектор отстроить по-курортному. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…».

И тема, больше всего нас волнующая – отношение Трампа к СВО. Пока только туманные намёки на будущие переговоры с Москвой в «конструктивном ключе». Что уже прогресс- Байден однозначно поддерживал Киев. Не тот случай – Евросоюзу однозначно дали понять, что происходящее его головная боль. Америка далеко, Америке по фиг.

Насколько по фиг? Пример. Трамп обмолвился, что готов оказывать помощь Киеву только в случае бартера – за редкоземельные металлы из украинской почвы. Но добыча их – дело дорогое, трудоёмкое и высокотехнологичное. Туда не только всю технику придётся завозить, но и людские ресурсы – самим украинцам некогда отвлекаться от войны. Плюс память о Чернобыле для них страшнее любого хоррора, и близко не подойдут к сомнительному и неизведанному.

Уж не намёк ли это Трампа Зеленскому – ты, хлопчик, у меня не в приоритете, от контактов с Путиным я больше поимею? Если адресат поймёт, конечно.

На вопрос журналистов – почему российско-украинский конфликт нужно закончить как можно быстрее, сегодняшний хозяин Белого дома ответил: «потому что там убивают слишком много людей». Кто-нибудь рискнёт оспорить?

В целом же новый-старый президент запустил свою программу «Возрождение Великой Америке». Где всё полезно, что приносит стране выгоду, и вредно то, что убыток. Консервативный прагматизм с упором на традиционные капиталистические ценности – вот так.

И не надо этого боятся, пока власть в большой и богатой стране находится в вменяемых руках.

Леонид Черток