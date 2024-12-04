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Иллюзии бывших и настоящих. Кое-что о прокурорах

- Вы что-нибудь принимали в последнее время?

- Да.  Иллюзию - за реальность.

 Человеку свойственно  жить  иллюзиями, поэтому  зачастую  столкновение с реальностью - как  пощечина  наотмашь, как удар под  дых, как ковш ледяной воды в лицо. 

 Знакомая многим ситуация: за столом - не допускающее сомнения в собственной   уникальности  должностное лицо в строгом форменном обмундировании  синего  цвета с шитьём и погонами. 

Иллюзия: внимательный, оперативный, компетентный    -   хоть к ране прикладывай.

 Рот открыл   - опаньки! - неполное среднее...

 Это уже реалии. 

Реальности добавляют   вездесущие   СМИ: 

 - вот  сокрушающийся о тяжелой жизни среди оставшихся на севере "алкоголиках   и судимых"  экс - прокурор области Наседкин,  

 - вот злоупотребляющие   должностными полномочиями  экс- руководитель отдела судебных приставов по г. Северодвинску Трясов и  бывший пристав-исполнитель Ильюшнева, 

 - вот нарушающий  Кодекс этики прокурорского работника экс-прокурор г. Северодвинска Северов,

 - вот прокурор Северодвинска  Федоровцев, требующий ужесточить наказание в виде пятилетнего реального лишения свободы  для бывших инспекторов  ДПС из Северодвинска - отцов малолетних детей,  задержавших  ПЬЯНОГО помощника военного прокурора по Северодвинскому гарнизону  Богатикова,

 - вот экс- заместитель бывшего прокурора г. Северодвинска Бостан,    забавно покровительствовавший  в свое время экс- депутату северодвинского горсовета  Трухину,   ныне отбывающему  срок в колонии строгого режима. 

 Да, облаченные в строгое  обмундирование  синего  цвета с шитьём и погонами явно не лишены  разнообразия.  

Когда стало невмоготу  читать бестолковые ответы из областной прокуратуры, обратилась к прокурору области Хлустикову с просьбой организовать личный прием.

 Разговаривая  по указанному в ответе номеру телефона с прокурором  отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Зыком Александром Сергеевичем, поняла: невозможно  убедить  Хлустикова  в том, что предмет красный, если для него он - твердый. 

 Официальная версия отказа в приеме: занят.

 Версия Хлустикова - с моей точки зрения:  "много чести".

 Моя версия: он из тех, кто не тушит, а сухих дровишек подбрасывает. Исподтишка. 

 Персидский философ Омар Хайям - как всегда - оказался прав: бывают такие люди, которых лучше не исправлять и ничего им не советовать и тем более не доказывать. От них просто надо быть подальше!

 ИХ САМОУВЕРЕННОСТЬ  В  СОБСТВЕННОЙ  НЕОТРАЗИМОСТИ   И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ  САМА СЫГРАЕТ С НИМИ ЗЛУЮ ШУТКУ  -  ВЕДЬ ЭТО ИХ ИЛЛЮЗИЯ!!

Екатерина Ляпунова

03 февраль 10:00 | : Горячая тема / Скандалы

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