Иллюзии бывших и настоящих. Кое-что о прокурорах

- Вы что-нибудь принимали в последнее время?

- Да. Иллюзию - за реальность.

Человеку свойственно жить иллюзиями, поэтому зачастую столкновение с реальностью - как пощечина наотмашь, как удар под дых, как ковш ледяной воды в лицо.

Знакомая многим ситуация: за столом - не допускающее сомнения в собственной уникальности должностное лицо в строгом форменном обмундировании синего цвета с шитьём и погонами.

Иллюзия: внимательный, оперативный, компетентный - хоть к ране прикладывай.

Рот открыл - опаньки! - неполное среднее...

Это уже реалии.

Реальности добавляют вездесущие СМИ:

- вот сокрушающийся о тяжелой жизни среди оставшихся на севере "алкоголиках и судимых" экс - прокурор области Наседкин,

- вот злоупотребляющие должностными полномочиями экс- руководитель отдела судебных приставов по г. Северодвинску Трясов и бывший пристав-исполнитель Ильюшнева,

- вот нарушающий Кодекс этики прокурорского работника экс-прокурор г. Северодвинска Северов,

- вот прокурор Северодвинска Федоровцев, требующий ужесточить наказание в виде пятилетнего реального лишения свободы для бывших инспекторов ДПС из Северодвинска - отцов малолетних детей, задержавших ПЬЯНОГО помощника военного прокурора по Северодвинскому гарнизону Богатикова,

- вот экс- заместитель бывшего прокурора г. Северодвинска Бостан, забавно покровительствовавший в свое время экс- депутату северодвинского горсовета Трухину, ныне отбывающему срок в колонии строгого режима.

Да, облаченные в строгое обмундирование синего цвета с шитьём и погонами явно не лишены разнообразия.

Когда стало невмоготу читать бестолковые ответы из областной прокуратуры, обратилась к прокурору области Хлустикову с просьбой организовать личный прием.

Разговаривая по указанному в ответе номеру телефона с прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Зыком Александром Сергеевичем, поняла: невозможно убедить Хлустикова в том, что предмет красный, если для него он - твердый.

Официальная версия отказа в приеме: занят.

Версия Хлустикова - с моей точки зрения: "много чести".

Моя версия: он из тех, кто не тушит, а сухих дровишек подбрасывает. Исподтишка.

Персидский философ Омар Хайям - как всегда - оказался прав: бывают такие люди, которых лучше не исправлять и ничего им не советовать и тем более не доказывать. От них просто надо быть подальше!

ИХ САМОУВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ НЕОТРАЗИМОСТИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ САМА СЫГРАЕТ С НИМИ ЗЛУЮ ШУТКУ - ВЕДЬ ЭТО ИХ ИЛЛЮЗИЯ!!

Екатерина Ляпунова