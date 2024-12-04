Иллюзии бывших и настоящих. Кое-что о прокурорах

- Вы что-нибудь принимали в последнее время?
- Да. Иллюзию - за реальность.
Человеку свойственно жить иллюзиями, поэтому зачастую столкновение с реальностью - как пощечина наотмашь, как удар под дых, как ковш ледяной воды в лицо.
Знакомая многим ситуация: за столом - не допускающее сомнения в собственной уникальности должностное лицо в строгом форменном обмундировании синего цвета с шитьём и погонами.
Иллюзия: внимательный, оперативный, компетентный - хоть к ране прикладывай.
Рот открыл - опаньки! - неполное среднее...
Это уже реалии.
Реальности добавляют вездесущие СМИ:
- вот сокрушающийся о тяжелой жизни среди оставшихся на севере "алкоголиках и судимых" экс - прокурор области Наседкин,
- вот злоупотребляющие должностными полномочиями экс- руководитель отдела судебных приставов по г. Северодвинску Трясов и бывший пристав-исполнитель Ильюшнева,
- вот нарушающий Кодекс этики прокурорского работника экс-прокурор г. Северодвинска Северов,
- вот прокурор Северодвинска Федоровцев, требующий ужесточить наказание в виде пятилетнего реального лишения свободы для бывших инспекторов ДПС из Северодвинска - отцов малолетних детей, задержавших ПЬЯНОГО помощника военного прокурора по Северодвинскому гарнизону Богатикова,
- вот экс- заместитель бывшего прокурора г. Северодвинска Бостан, забавно покровительствовавший в свое время экс- депутату северодвинского горсовета Трухину, ныне отбывающему срок в колонии строгого режима.
Да, облаченные в строгое обмундирование синего цвета с шитьём и погонами явно не лишены разнообразия.
Когда стало невмоготу читать бестолковые ответы из областной прокуратуры, обратилась к прокурору области Хлустикову с просьбой организовать личный прием.
Разговаривая по указанному в ответе номеру телефона с прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Зыком Александром Сергеевичем, поняла: невозможно убедить Хлустикова в том, что предмет красный, если для него он - твердый.
Официальная версия отказа в приеме: занят.
Версия Хлустикова - с моей точки зрения: "много чести".
Моя версия: он из тех, кто не тушит, а сухих дровишек подбрасывает. Исподтишка.
Персидский философ Омар Хайям - как всегда - оказался прав: бывают такие люди, которых лучше не исправлять и ничего им не советовать и тем более не доказывать. От них просто надо быть подальше!
ИХ САМОУВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ НЕОТРАЗИМОСТИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ САМА СЫГРАЕТ С НИМИ ЗЛУЮ ШУТКУ - ВЕДЬ ЭТО ИХ ИЛЛЮЗИЯ!!
Екатерина Ляпунова