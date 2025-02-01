Как жила архангельская деревня век назад

Ровно сто лет назад, то есть через пять лет после прихода в Архангельскую губернию власти большевиков, в Архангельске издана брошюра «Как живет деревня», в которой на 103 страницах приведены материалы выборочного обследования Емецкой волости.

Предисловие издания начинается с извинения работавшей в волости комиссии за ограниченное время обследования и связанную с этим малую выборку крестьянских хозяйств. Впрочем, далее авторы отметили положительные стороны осуществлённой работы: «Тем не менее, предлагаемый материал хотя и оставляет желать более тщательной проработки, представляет большой интерес для делегатов губпарткоференции и партийных работников, ибо это первая попытка подойти к деревне с самого ее фундамента».

Следует добавить, что «первая попытка» оказалась и последней, так как подобные материалы по другим уездам и волостям губернии в последующие годы не издавались.

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Раздел «Общие сведения о волости» начинается с пояснения: «Емецкая укрупненная волость является новой волостью, составленной из 11 старых волостей».

Следует сказать, что Декретом ВЦИК от 9 июня 1924 в составе Емецкого уезда образованы три укрупненные волости: Емецкая, Мехреньгская и Холмогорская. На 1 октября 1924 площадь уезда равнялась 14 505 кв. км; в 507 населенных пунктах проживали 50125 человек. (источник: Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках: Справочник. - Архангельск, 1997).

Для сравнения: численность населения Холмогорского района в 2023 году (Википедия) составляла 18445 человек. За один век населения района сократилось в 2,7 раз, более чем на 30 тысяч человек.

В состав Емецкой волости тогда входили общества: Григоровское, Емецкое, Зачачьевское, Звозо-Ныкольское, Меландовское, Пиньгишенское, Плесовское, Селецкое, Сийское, Средьмехреньгское и Хаврогорское.

Согласно «продналоговым спискам» в 1924 году в Емецкой волости в 4662 дворах проживали 22344 человек (больше на 3899 человек, чем ныне во всём Холмогорском районе). Согласно последним данным за 2015-2022 годы (Википедия) на территории Емецкого муниципального образования проживали 4146 человек, что в 5,4 раза, или на 17,8 тысяч человек меньше, чем сто лет назад.

Полеводство.

Площадь сельхозугодий в Емецкой волости равнялась 12960 десятин. Одна десятина земли — это примерно 10 900 квадратных метров или 109,25 соток или 1,09 гектара. Если перевести в привычные современным сельским жителям единицы измерения, площадь составит 1415880 соток. Или в среднем 303 сотки на одно хозяйство. Под пашню использовалось 4916 десятин, под сенокос – 6082, расчистки – 1961 десятина. Количество расчисток составляя в общем по волости 15,1%, колебалось в разных местностях. Так, в Средь-Мехреньгском обществе площадь расчисток составляла 54,8% ко всей сельскохозяйственной площади, в Плесовском обществе – 45,2%, тогда как в Зачачьевском только 8,9%.

Проанализировав представленные выше показатели, комиссия сделала вывод: «Цифры достаточно ярко свидетельствуют о земельной необеспеченности хозяйства в волости и не нуждаются в комментариях».

То есть средние 303 сотки земли на одно хозяйство тогда считалось необеспеченностью.

Скотоводство.

По данным продналоговых списков в 1924 году в Емецкой волости имелось лошадей рабочего возраста – 2482 (в 1917 году – 3026), коров – 5441 (в 1917 году 4552).

Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в хозяйствах всех категорий Холмогорского района имелось 5087 голов крупного рогатого скота, что на 354 головы меньше, чем век назад в одной лишь Емецкой волости.

Наши дни: поголовье коров в Архангельской области сократилось к 2024 году до 15,9 тысяч голов.

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На одно хозяйство Емецкой волости в 1925 году году приходилось в среднем: рабочих лошадей – 0,58, коров – 1,17. Интересна статистика движения безлошадных и безкоровных хозяйств по волости. Так, в 1917 году безлошадными были 970 хозяйств (25,4% к общему числу), в 1924 году таковых уже было 2113, или 47,5% к общему числу. Гражданская война с реквизициями белых и красных, по- видимому сказалась.

Впрочем, и «безкоровные» показатели немногим лучше. В 1917 году таковыми были 153 хозяйства (4% к общему числу), то в 1924 году их стало 496, или 10,6% ко всем имеющимся в волости.

Попытались члены комиссии проанализировать численность лошадей по группам хозяйств в 1924 году. Вот что получилось: маломощные хозяйства – 0,5 лошадей на одно, середняки – 0,9, зажиточные 1,3. Если верить этим цифрам, кулаков в Емецкой волости не было.

«Коровьи» показатели словно подтверждают этот «классовый» оптимизм. В 1924 году на одно маломощное хозяйство Емецкой волости приходилось 0,95 коровы, на середняцкое – 1,4, на зажиточное – 1,6.

Интересные выводы делают исследователи из представленных показателей: «Нужно иметь в виду, что при современном способе хозяйствования увеличению скота имеется предел. Как отмечалось выше на 1 десятину сенокоса уже в данное время приходится 0,34 лошади и 0,76 коровы; принимая в расчет потребность 180 пудов сена в год на лошадь и 120 пудов на корову получаем потребность в год на 0,4 лошади и на 0,78 коровы – 152 пуда; урожай сева с одной десятины в среднем по данным выборочного обследования, 162 пуда, т.е. имеем запас в среднем 10 пудов. Совершенно ясно, что дальнейшее увеличение скота находится в теснейшей зависимости от кормов: или необходим решительный переход от трехполья к травосеянию и культуре корнеплодов, или увеличению площади культурных земель путем мелиорации, иначе молодняка ждет истребление из-за недостатка кормов».

Здравый, ясный, замечательный анализ, выводы и предложения. Жаль, не будут слушать подобных «старых специалистов» в колхозные времена. Да и не доживут до них многие из участников комиссии 1925 года.

Строительство деревни.

Это раздел начинается с констатации печального факта: «К сожалению, сельсоветы не ведут учета новых построек и размер строительства по всей волости определить в цифрах трудно». Потому некоторое представление по данному вопросу участники комиссии получили из анализа цифр, характеризующих строительство в селах: Зачачье и Сельцо, а также в Плесовском обществе. Так в Сельце из 261 домов 11 новых, в Зачачье из 107 – 15 новых, в Плесовском обществе – нет новых построек.

Строительство стоит немалых денег. Стоимость средних размеров одноэтажного дома, пятистенного, с тремя комнатами, двором, хлевом и поветью достигала тогда 1000 рублей. На своём хозяйстве таких денег не заработать. Вывод комиссии из общения с крестьянами: деньги в основном давали сторонние промыслы и продажа скота. Был ещё один способ – стройка в отработку, когда один застройщик помогал другому, а тот ему.

Единый сельскохозяйственный налог.

Содержание этого раздела брошюры мало о чём говорит современникам. Наши предки платить налоги не любили. У власти в любые времена иные заботы и расходы на их обслуживание. Раздел большой, пусть налоговые историки, если есть такие, его изучают. Для нас могут представить интерес разве что суммы налога на одно хозяйство в зависимости от зажиточности.

Итак, малоимущее хозяйство в среднем платило с годовых доходов 2 рубля 40 копеек, середняцкое – 8 рублей 24 копейки, зажиточное – 12 рублей 38 копеек. То есть зажиточные платили в 5 раз больше малоимущих. Если вспомним стоимость строительства нового дома (1000 рублей), то вроде бы не столь велики платежи. Впрочем, копейка всегда рубль бережёт. Жалко её отдавать на «мутные» цели.

Пропустим и следующий крупный раздел «Советы» с двумя подразделами. «Избирательные собрания» и «Взгляд крестьян на советы». Лукавы их содержание. Так, второй подраздел начинается констатацией: «Ход избирательной кампании уже служит показателем безразличного в большинстве крестьян отношения к вопросу организации советов». И здесь же приведены результаты опросов емецких крестьян, согласно которым большинство бедняков, середняков и даже зажиточных «вполне довольны работой советов».

Чему и кому верить? Вопрос риторический.

Комитеты взаимопомощи.

Развитие сельского хозяйства в передовых аграрных странах не мыслилось без этого важного элемента взаимной поддержки. Волостной комитет взаимопомощи (КОВ) организован 15 ноября 1924 года. Вывод комиссии: «Никакой работы волостной КОВ не вел, связь с низовыми и вышестоящими КОВ не завязана, так что никакого обследования в волостном КОВ не производилось».

Попытались члены комиссии обследовать деятельность пяти сельских комитетов: Зачачьевского, Звозско-Ныкольского, Хавргорского, Пиньгишенского и Селецкого.

Увы, и здесь выводы аналогичные: «…все эти КОВ представляют собой большое пустое место». Они по собственному признанию избранных руководителей обществ «существовали на бумаге». Материалы по каждому из этих сельских комитетов заняли много места в справке комиссии и в брошюре, но их явно выраженное негативное содержание делает бессмысленным цитирование даже небольших выдержек из него.

Школы.

В Емецкой волости в 1924 году функционировали 27 школ первой ступени, в том числе 8 четырехгодичных, 18 трехгодичных и в одной школе за неимением учителей учились только 2 группы. На все школы – 39 «учащих» и 1734 ученика. По заявлению тогдашнего председателя УИК (уездный исполнительный комитет) школами охвачено не больше 50% всех детей школьного возраста.

Комиссия посетила пять школ первой ступени: Зачачьевскую, Звозскую, Пескогорскую (Хаврогоры), Пиньгишенскую и Селецкую. Все пять школ помещались в специальных школьных зданиях 1900-х годов постройки. В акте комиссии отмечено: «Помещения в первых трех вполне пригодные, просторные, светлые и теплые, убираются удовлетворительно. В двух последних школах есть перегруженность, тесно, душно». Во всех школах не хватало учебных пособий. Особенный недостаток в наглядных пособиях и приборах по геометрии, физике и географии.

При всех школах имелись земельные участки, которыми пользуются только учителя для засадки картофеля себе на пропитание.

В Зачачье, Звозе и Сельце заведующие школами – учителя-комсомольцы со слабой подготовкой и малым практическим опытом. В Пескогорской и Пиньгишенской школами заведуют старые учительницы. Преподавание ведётся как по новой, так и смешанной программе.

Комиссия отметила: «Во всех школах поражает обилие всевозможных диаграмм и игрушек-моделей из крестьянской обстановки. В Селецкой школе даже есть портреты работы учеников. …Заслуживает особого внимания в этом отношении Пескогорская школа. Там учительница сумела так отдаться этому делу и так любовно и аккуратно подобрать и расположить и коллекции растительности леса и игрушки, что они представляют очень завидное украшение этой школы, кстати сказать, очень чистенькой и порядочной. Заслуживает внимания также и то обстоятельство, что среди школьников нет ни малейшего следа забитости и застенчивости. …Отношение к учителям задушевное. Пионеры имеются при Зачачьевской школе. В некоторых других есть различные кружки. Везде ставятся детские спектакли, концерты и проводятся революционные праздники».

Разумеется, не всё было замечательно в школьном деле, что и отметила комиссия: «Главные же большой недостаток, это слабая подготовка учителей». И далее, к сожалению, актуальные и для нашего времени слова: «Существенным недостатком является отсутствие детской литературы. Детишки не читают и не могут получать навыка, а главное, в этот школьный период, когда больше всего интереса и времени для чтения, когда сильнее впечатлительность и острее память, у детей пропадает даром время и техническая грамота не обогащается знакомством с жизнью и бытом через книгу».

Ни убавить, ни прибавить к сказанному век назад и в наши дни.

Избы – читальни.

По волости комиссия насчитала 29 изб-читален, 5 клубов, 9 библиотек и 10 театров (?!) (знаки в скобках поставлены комиссией). Члены комиссии побывали в избах-читальнях в Зачачье, Звозе, Пиньгише и Сельце. Отмечен их «до крайности убогий внешний вид и маловместительные помещения». Заведуют ими комсомольцы. Оплату (5 рублей в месяц) получает только один заведующий в Пиньгише .

Во всех обследованных избах-читальнях имеются кружки. В том числе политический, в котором состоят: в Зачачье - 13 человек, во Звозе – 25, в Пиньгише – 10, в Сельце – 16. В естественно-научном: Зачачье – 14, Звоз – 20, Пиньгиша – 10. Театральный имелся в Зачачье (10 человек) и в Пиньгише (15 человек). Кооперативный только в Сельце (15 человек).

Указанные избы-читальни выписывали газеты «Волна», «Беднота», «Крестьянская газета» и «Безбожник». Пиньгишенская кроме того: «Известия ВЦИК», журналы «Агроном» и «Пламя».

Комиссия отметила очень слабую посещаемость изб-читален: «Звоз заявляет, что ходит в избу человек 30 ежедневно, Пиньгиша – 8-10 человек, Сельцо – 17. Зачачье заявляет, что посещают хорошо. Но нам не удалось видеть посетителей воочию».

На собственный вопрос «Является ли изба культурным центром?» комиссия дала ответ: «На этот вопрос без риска ошибиться. можно ответить: нет. …Интеллигенцию изба не втянула, а посещаемость населения слабая». Ещё комиссия отметила, что расходы домохозяйств на содержание церквей гораздо выше, нежели на избы-читальни.

Сельское население и его группировки.

В данном разделе комиссия пыталась понять существует ли расслоение населения волости по группам, в зависимости от степени доходности. На 25 страницах текста и в многочисленных таблицах разбивки производились по составу семьи, землепользованию, засеву хлебов и картофеля, удобрению, урожаю, по сенокосу, скоту, постройкам и по «эксплоатации рабочей силы».

Из данных обследования Емецкой волости не видно, чтобы в сколько-нибудь значительном размере применялась наемная рабочая сила в зажиточных хозяйствах. Эти хозяйства, как правило, многосемейные и потому все имели достаточно рабочих рук. Отмечен их избыток в деревне в целом: «Негде приложить труда, а непотребленная рабочая сила – убыток для ее владельца».

В итоге комиссия задала себе важный с точки зрения классовой борьбы вопрос: «Как-же с кулаками?»

Ответ таков: «При обследовании Емецкой волости мы добирались до кулака, но наши запросы СИКи (сельские исполкомы) отвечали, “что таковых не имеется“».

И далее в сатирической манере говорится о нахождении искомого: «Кулака, однако-же, мы раскопали. Однажды по окончании работы вечером один наш товарищ таинственно сообщает, что он открыл настоящего кулака. Наутро к нему сделали визит. Вот это “чудище “. Деревня Зачачье. Харламов Степан Павлович, 49 лет (горбатый). Имеет семью в 5 человек. Пахотной земли 2,5 десятины, скота: 1 корову и теленка, инвентаря, кроме упряжи никакого нет.

Участок обрабатывал наемными руками (слушайте?) и заплатил за все летние работы 49 пудов ржи и 46 рублей денег, всего на 114 р. 60 коп. Выросло всего на участке 28 пудов ржи, 45 пудов жита, 72 пуда картофеля и 530 пудов сена, всего на сумму 424 руб.

На поле работала жена и дочка, сам занимался торговлей – покупал скот, продавал в Архангельске, а в деревню привозил мелочные товары. Скот, вероятно, мужички поверили в кредит и он нажил на своей торговле за год примерно 800 рублей, из этого заплатил налогов и сборов 150 рублей и закрыл лавочку. Жил, значит, кулак и как таковой умер. А теперь сидит и размышляет, что ежели бы он при царе не торговал, так может быть Советская власть патент бесплатный, как инвалиду схлопотала.

Вот вам и кулак. Можно допустить, что он дешево оплачивал наемный труд, но он не мог выйти за расценки существующего рынка. …Повидимому, торговля ему плохо помогала эксплоатировать бедноту. Если мы вычтем другие хозяйственные расходы и семена, от всей этой эксплоатации останутся рожки да ножки. Тут никакого расслоения не учинишь».

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Таким образом, если исходить из материалов и выводов комиссии, значительного, критического расслоения в Емецкой волости в 1925 году не наблюдалось.

И всё же богатые люди в деревнях Архангельской губернии были уже тогда. Об этом пишется в брошюре: «Но эти кулаки – торговцы, скупщики, барышники, предприниматели и растут они не на базисе сельского хозяйства, а на основе нэпа вообще».

СПРАВОЧНО

НЭП – новая экономическая политика, комплекс социально-экономических преобразований в СССР, проводившихся РКП(б)–ВКП(б) в период между 1921 и началом 1929 годов. Власти для преодоления экономической разрухи, вызванной последствиями революций и Гражданской войны, были вынуждены вернуть в жизнь страны элементы рыночной экономики при обязательном государственном регулировании. В 1925 году член Политбюро ЦК ВКП(б), лидер так называемой правой оппозиции в ВКП(б) Николай Бухарин, расстрелянный в 1939 году, призвал крестьян: «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте своё хозяйство!». Поверили многие крестьяне.

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» подлежали «поверившие» раскулачиванию. В 1930—1940 годах по этой причине в ссылке побывало 2 176 600 человек. Впрочем, это уже другая история.

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Заканчивается брошюра «Как живет деревня» выводами и предложениями: «Материалы обследования Емецкой волости показывают нам, что наше сельское хозяйство мизерно, убого, примитивно. Оно топчется на одном месте и ему надо дать здоровый толчок. В данное время оно стоит у предела развития. Дальнейшее может быть достигнуто двумя путями: землеустройство и интенсификация и расширение площади культурных земель путем мелиорации. В деревню поэтому надо посылать не тезисы о расслоении, а землемера, агронома, гидротехника и культуртехника».

Иное время — иное бремя. Увы, актуально до сих многое из написанного, проанализированного, предложенного в материалах комиссии 1925 года. Всё так же надеется на «здоровый толчок» северная деревня.

Александр Чашев