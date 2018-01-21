По уши в дебатах. Как Путин всех переспорил, не заходя в студию

Сколько за прошедшие несколько месяцев мы выслушали жалоб на то, что мартовские президентские выборы всего лишь декорация к демократии, что скучно, что депутаты подставные… кроме одного заведомого победителя. В интернете целое движение за снижение явки образовалось, хоть штраф вводи за неисполнение конституционного долга. Как за дезертирство с политического фронта.





Самая колоритная фигура, конечно, Грудинин. У меня в голове не укладывается, как богач плюс еврей по маме может положительно относиться к роли Сталина в истории. Того самого людоеда, что хотел народ твоей матери отправить выживать за Полярный круг (подо что и было свёрстано дело врачей), только смерть Усатого отвела (нам теперь не дают насладиться ею хотя бы на экране). Нет, я Пашу категорически не понимаю…





Но именно он вдруг стал главным конкурентом ГЛАВНОГО. Старший сын по утрам с восторгом сообщает:





- У Грудинина 67 %, у Путина 10 %!





- Ты где такую хрень вычитал? - спрашиваю





- Весь интернет пестрит.





Проверил. Действительно, пестрит. Со ссылками на фейковые сайты. У ВЦИОМ, у ФОМС всё то же, но в обратную сторону. Даже если истина посередине, второй тур невозможен. Ну, не верю я, не та фигура этот директор совхоза. Такие разваливают электорат, а не объединяют (о чём ещё в декабре написал подробно).





Но всё-таки он выстрелил. На дуэли, которая в современном политическом формате называется дебаты. Высказал в лицо… нет, не оппонентам, телевизионщикам…всё, что о них думает, и вышел из студии. Ещё бы для пущего эффекта мог бы отстегнуть микрофон, бросить на пол, притопнуть ногой, но там, судя по всему, дальнобойные.





«То, что происходит, - это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы - это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, - необъяснимо никому».





Согласен, подобный формат дебатов менее зрелищный. Однако штука в том, что телезритель (из тех, кто окончательно подсел на политику) привык не просто к спорам. Он льнёт к телеэкрану с расчётом увидеть в реальном времени, как кто-то кому-то бьёт по загривку, а то и в глаз. Гладиаторские бои… арена Колизея… так этих плебеев (патриции подобного не смотрят) приучили норкины-шейнины.





Теперь представьте, какой соблазн заехать кому-то из оппонентов у того же Бабурина, которого все давно основательно подзабыли (если вообще знали раньше). Или даже у Грини (Явлинского) - он, кажется, боксёр. Один такой удар в прямом эфире в денежном исчислении может быть равен полноценной рекламной кампании… но во что после этого превратится публичная российская политика? Типичная Республика ШКИД…





Впрочем, на других дебатах у некоторых нервы не выдержали – Собчак Жириновского водой облила, он в ответ её матом. Ксюха совсем озверела - всё-таки перед ней пенсионер. А что вы хотели? Это для нас те, что на дебатах, политики-небожители, а для неё просто дяди, когда-то запросто приходившие в их (собчачий) дом. Ну, положим, Вольфович вряд ли заходил, но можно представить, как о нём Ксюшин папа отзывался. Вот и нету тормозов.





Сама Ксения Анатольевна явно довольна произошедшим в телеэфире, рассказывает об этом с драйвом. Как актриса, удачно отыгравшая сложную сцену. Догадываетесь, на что я намекаю?





Пересмотрите кадры того эфира. Почему Владимир Вольфович не полил в ответ оппонентку, как когда-то с ним самим сделал Немцов? А нечем… ни у кого из участников дебатов не стояло на пюпитрах стаканов с водой, только у дамы. У светской львицы непроходящий сушняк… или такая была мизансцена? И ещё. Меня с детства приучили – если при тебе оскорбляют женщину – заткни оскорбляющего. Словами или кулаком… и неважно, кто перед тобой, лишь бы мужчина. Никто из присутствующих не реагирует… заранее знали, что произойдёт в этой сцене предвыборного спектакля?





Но обратно к Грудинину. В своей гневной тираде коммунист-нувориш заявил, что он и его сторонники направляли Центризбиркому и федеральным телеканалам письмо с просьбой изменить формат дебатов, чтобы кандидаты в президенты оказывались один на один и спорили, но это предложение было проигнорировано.





Это, как понимаю, должно вызвать негодование у зрителя в адрес и ЦИК, и телевидения вообще. А у меня почему-то не вызывает. Кто он, собственно, такой, чтобы под его прихоти меняли отработанный телевизионный формат? Вот станет президентом… (что вряд ли).





Ещё интересный штрих. Своё заявление Грудинин сделал во время заключительного сегмента дебатов, когда каждому кандидату дают две минуты на реплику.То есть, произвёл демарш не в начале эфира, а использовал отведённое ему регламентом время по полной. Секунда в секунду, я специально проверял. Не очень красиво, как вам кажется?





Или вот - "Ведомости" сообщали, что Ксения Собчак, Павел Грудинин и Владимир Жириновский договорились совместно нарушать навязанный им регламент предвыборных телевизионных дебатов. Несмотря на то что формат не предусматривает полемику, они решили оппонировать не только друг другу, но и ведущему.





То, что договорились, ладно. Но почему только втроём? Очень просто. Именно эти трое чувствуют себя на этих выборах настоящими звёздами… остальные так, подтанцовка. Не удивлюсь, если им за каждый подобный эфир платят в соответствии со звёздными расценками.





Зачем всё это надо? Сегодняшняя избирательная кампания уже получила от политологов клеймо «тишайшая». Стратегические ошибки делают практически все кандидаты… рекламный слоган «А что Титов?», раз по десять прерывающий эфир телепередач, относит нас к началу 90-х. Кто жил в то время, должен помнить говорящую голову, по 20 раз в день в течение нескольких месяцев произносившую одну только фразу: «Настанет день, и я скажу всё, что думаю по этому поводу». Все уже просто бесились. А думал он о билетах МММ… или вкладах в «Чара-банк»… короче, о примитивном кидалове. За столько лет и ничего нового?





Мастер-класс преподал Путин, одним своим федеральным посланием начав и закончив свою избирательную кампанию. Одни в ужасе: «Это типичный милитаризм, грозимся устроить Америке кузькину мать и ни слова о загибающейся провинциальной медицине, о бунтах пациентов в архангельской глубинке».





Но это те, кто за действующего президента не проголосовал бы при любых условиях. Зато его сторонники зашлись от восторга: «Мы их всех, как в хоккей, мы ещё до Вашингтона дойдём, хватит держать нашу кузькину мать в ангарах!».





Я несколько лет назад понял, что больше не боюсь ядерную бомбу. Не люблю, но и не боюсь. Как и рака, ведь от него такие прекрасные обезболивающие, что уснёшь и просто не проснёшься. Хотя я не люблю и бряцание оружием, ибо помню анекдот про советского Купидона, который вооружён до зубов, ж… голая и всех достал со своей любовью.





Ну, а тем, кто в ужасе, советую ещё раз внимательно пересмотреть запись послания. Те моменты, когда объектив телекамеры скользит по лицам присутствующих в Манеже. Разве так выглядят люди, которым сообщили, что война вот-вот начнётся? Никакой паники, и это несмотря на то, что у многих собравшихся есть недвижимость и вклады как раз в странах вероятного противника. Потому что эти люди понимают законы предвыборного жанра. Классическая постанова – потрафить вкусам самых преданных своих избирателей.





Поэтому я и не оцениваю федеральное послание. Просто говорю – учитесь мастерству. Ей богу, есть чему…





Леонид Черток