Село вымирает. Что даст "реформа местного самоуправления"?

Что такое «реформа местного самоуправления»? Для чего она? Что эта реформа даст районам? Какой ожидается результат от неё?Эту проблему взялся осветить Михаил Силантьев (в представлении не нуждается):

- Сегодняшняя реформа МСУ имеет лишь одно основание - село вымирает, и созданные всего-то примерно 20 лет назад органы муниципальной власти уже стало некем наполнять.

Плюс пытаясь регулировать и контролировать умонастроения всех депутатов и глав до самого последнего села - партия власти не может обеспечить это с многочисленными поселковыми муниципалитетами. А это важно - ведь депутаты и главы нижнего поселенческого уровня могут отдавать свои подписи за выдвижение кандидатов в губернаторы (т.н. «муниципальный фильтр»), что приводит к появлению "нежелательных" кандидатов на региональных выборах и появлению "угроз" для монополии одной из политических партий.

Нужно также отметить, что озвучиваемая "причина" этой реформы - резкое падение экономики в маленьких поселениях, приведшее к их дотационности, равно фактическому признанию неэффективности сегодняшнего стиля управления, как с экономической, так и политической точки зрения. Впрочем, никто на это особо внимания не обращает.

А ведь большая экономика страны должна развиваться от малых экономик сельских поселений! И если в сёлах повсеместно всё закрывается, то рано-поздно и в стране денег не будет! Как там у Маршака про то, что в кузнице не было гвоздя?!

Ещё момент - экономии средств после изменения системы муниципальной власти не будет. Ведь чиновники в большинстве своём, которые сидели в сельсоветах - там останутся. Изменение будет в том, что они не будут избираться. Т.е. просто их в любой момент будут назначать\снимать. Плюс они не будут иметь прав на самостоятельные решения.

Так что денежное содержание муниципальных властей останется на прежнем уровне, и даже продолжит расти, несмотря на отрицательные результаты их деятельности по развитию поселенческих экономик и падение численности населения на подведомственных территориях.

Впрочем, нужно отметить, что ровно такая же система власти работала и в годы СССР. Почему тогда было сделано аналогично? Да по тем же причинам! И в годы Советской власти пытались контролировать чиновников вплоть до последнего сельсовета. Результат известен - всё сельское хозяйство было доведено «до ручки». После ВОВ страна не могла себя самостоятельно кормить и закупала продовольствие на «загнивающем Западе», а когда нефтяные сверхдоходы закончились - всё рухнуло. И к нам для недопущения голода со всего мира повезли бесплатную еду - «ножки Буша», китайскую тушёнку «Великая стена» и пр…

Лишь в конце 90-х - начале 00-х, на волне нового нефтяного бума, государство поставило задачу всем субъектам РФ добиться того, чтобы каждый житель страны мог в течении одного дня добраться до своего руководства территорией. И эта задача была выполнена - муниципальная реформа 00-х как раз и создала эти поселенческие МО со своими главами и депутатами, своими бюджетами. Тогда село росло - малый бизнес открывал всё новые предприятия, даже горожане стремились вернуться на землю, где была перспектива, была работа, чувствовалась забота государства.

Интересно что часто те же самые люди во власти, которые тогда ратовали за это, сегодня также ратуют за обратное. Ситуация за эти годы изменилась - поруководили...

Самое главное, что никаких результатов от этой нынешней «реформы МСУ» даже сами реформаторы не ждут. Обратите внимание , вся агитация за неё идёт лишь одним образом: согласитесь распустить сельсоветы и переименовать свой район в округ - получите дополнительную дотацию. Не согласитесь - будете жить без неё. А о том, что это как-то улучшит ситуацию хоть в чём-то - молчок. Ибо говорить нечего…

Несколько районов Архангельской области уже не один год противятся этому, хотя большинство сломали. Там, где эта «реформа» прошла - для самих жителей пользы больше не стало. Минусов полно - за каждой справкой приходится ездить в райцентр, достучаться до районной власти стало сложнее, ведь наши районы размерами со среднероссийские губернии…

О том что дорога не почищена, автобус не вышел на маршрут, магазин не работает и т.д. - власти районов узнают лишь после видеообращений жителей к Президенту РФ. Про остальных они знают лишь то, что по всем вопросам те дают отписки типа «денег нет».

Ну, а введение партсписков в райсоветах привело к тому, что депутатами там теперь становятся приезжие - проблем района и его людей не знающие. Летуны…

По факту права граждан избирать и быть избранными не действуют. И, если в поселенческий сельсовет приходилось искать желающих избраться из числа местных активистов, то в райсоветах заседают сплошь приезжие. Так в первые годы Советской власти к нам в область были направлены сотни партработников из национальных окраин, которые и определяли, что и как у нас должно быть. У кого корову изъять, а кого расстрелять как врага революции, кто достоин жить, а кто должен умереть…

Эти люди тогда уничтожали наше северное село и ввергли его в Гражданскую войну. Новые сегодняшние «уполномоченные» уже не имеют той харизмы, но и они вносят опустошение на село своим чинопочитанием и безынициативностью, убивая веру людей в будущее их территорий.

Местное самоуправление должно быть! Сами жители села должны определять, что и как для них лучше. Но сегодняшняя т.н. «муниципальная реформа» уничтожает и инициативу людей, и их веру в будущее, и само село.

Впрочем, как только власть додавит эту «реформу» до конца, она сама же начнёт и контрреформу в очередной раз - как это было ранее. Ведь смысл действий чиновников в том и заключается - «реформы во имя реформ» - всё остальное для них не существенно.

(мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора публикуемого материала)