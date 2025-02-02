"Сретение" - такая чудная игра

Воспитанники и педагоги четырех воскресных школ Северодвинска встретились на познавательной игре «Сретение», которая уже десятый год проходит в православном просветительском центре святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Воспитанники воскресных школ Никольского и Владимирского храмов дали небольшой концерт.

Посвятили игру христианским добродетелям, она состояла из мультимедийной викторины с вопросами и практических заданий: дети решали кроссворд, составляли пословицы, разгадывали зашифрованные высказывания святых отцов о добродетелях, решали творческие задания. Ребята показали знания Священного Писания Нового Завета, нравственного богословия.

Оценивали игру благочинный Северодвинска протоиерей Сергий Ермаков, священники Александр Лашков и Олег Згама.

Закончился праздник вручением дипломов командам воскресных школ, поздравлением педагогов и чаепитием.



