Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Сретение" - такая чудная игра

    Воспитанники и педагоги четырех воскресных школ Северодвинска встретились на познавательной игре «Сретение», которая уже десятый год проходит в православном просветительском центре святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

    Воспитанники воскресных школ Никольского и Владимирского храмов дали небольшой концерт.

    Посвятили игру христианским добродетелям, она состояла из мультимедийной викторины с вопросами и практических заданий: дети решали кроссворд, составляли пословицы, разгадывали зашифрованные высказывания святых отцов о добродетелях, решали творческие задания. Ребята показали знания Священного Писания Нового Завета, нравственного богословия.

    Оценивали игру благочинный Северодвинска протоиерей Сергий Ермаков, священники Александр Лашков и Олег Згама.

    Закончился праздник вручением дипломов командам воскресных школ, поздравлением педагогов и чаепитием. 


20 февраль 09:30 | : Культура / Верую

Главные новости


Архангельск строящийся
Как жила архангельская деревня век назад

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (268)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20