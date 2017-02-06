Бессмертный экипаж - Победа одна на всех. В битве за Арктику

120 союзных кораблей и транспортов погибло в Арктике, тысячи моряков не вернулись домой. Для всех них без различия национальностей последним пристанищем стало море, которое не вернуло матерям – сыновей, детям – отцов, женам - мужей. Их оплакивали семьи в Ливерпуле и Портленде, в Галифаксе и Архангельске, в рыбачьих поселках Шотландии и поморских селах Беломорья.
Впервые в составе Бессмертного полка в Архангельске пронесут портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции
«Бессмертный экипаж – Победа одна на всех!» - под этим девизом 100 портретов участников Северных конвоев впервые будут пронесены курсантами Арктического морского института им. Воронина в составе 2-й роты Бессмертного полка 9 мая в Архангельске.
100 портретов, с которых на нас смотрят такие разные люди: адмиралы и рядовые матросы, командиры конвоев и моряки торговых судов, русские, англичане, канадцы, австралийцы, французы. Самому юному – нет и 16-ти… Многие – навсегда остались молодыми, их вечной могилой стало суровое море. Уникальность проекта «Бессмертный экипаж» в том, что в его основе судьбы людей 76 лет назад, вместе вступивших в смертельную битву с врагом.
- Мы реально, это я говорю не для красного словца, относимся к участникам Северных конвоев как к Героям. Они и были такими на самом деле. Мы знаем, в каких условиях они воевали – в тяжелейших. Они каждый раз шли на смерть ради общей Победы, и мы это помним, - заявил в прошлом году Президент России Владимир Путин.
Идея объединить портреты участников Северных конвоев из разных стран возникла в год 70-летия Победы. Тогда на Соловках впервые по инициативе архангельских юнгашей состоялась акция «Бессмертный экипаж»: ребята держали в руках полтора десятка портретов погибших юных моряков, навсегда оставшихся мальчишками. А накануне 75-летия юбилея первого союзного конвоя «Дервиш» заведующий музеем Арктического морского института им. В. И. Воронина Сергей Тереньтьев организовал одноименную выставку, на которой были представлены портреты героев Битвы за Арктику. Проект поддержали сенатор от Архангельской области Виктор Павленко и холдинг «Аквилон Инвест».
- В нашем архиве собраны фотографии выпускников – участников Северных конвоев, а также уникальные документы и личные вещи, - говорит Сергей Терентьев. – Мы решили сделать выставку, посвященную именно людям – морякам, которые в 1941-45 годах прошли тысячи огненных миль в северных морях. На выставке было представлено 100 портретов – 50 наших выпускников и 50 моряков из Великобритании, Франции, Канады, США, принимавших участие в операциях по проводке конвоев, в том числе и фото участников «Дервиша».
Среди них – авиамеханик Вик Басфорд. Он пошел в Королевские ВВС добровольцем. С декабря 1939 года воевал во Франции, эвакуировался на Британские острова через Дюнкерк. Участвовал в Битве за Англию. В составе 151-го авиакрыла истребителей «Харрикейн» в августе 1941 года был направлен в России. Сохранились его воспоминания о конвое «Дервиш»: «Мы шли на судне коммодора конвоя пароходе «Llanstephan Castle», истребители были размещены на палубе в ящиках. Помню, что нас сопровождали два эсминца. 31 августа мы прибыли в Архангельск, а затем нас доставили в Ваенгу, где базировалось наше авиакрыло. Мы воевали вместе с русскими товарищами, которых обучали обслуживать наши самолеты. И они очень быстро все освоили, хотя часто мы объяснялись знаками, но отлично понимали друг друга. Из России нас отправили в ноябре 1941 года. Затем мне пришлось служить в Египте, Палестине, Ираке, воевать в Греции. Но конвои – это поистине незабываемая часть моей жизни!»
На одном из портретов - капитан парохода «Вишера» Михаил Сергеевич Хабаров. 10 июля 1942 года в горле Белого моря четыре бомбардировщика Ju-88 атаковали судно, которое в сопровождении малого охотника МО-251 и тральщика Т-882 шел из Мурманска в Архангельск. «Вишера» получила четыре прямых попадания в носовую часть и уже через пять минут скрылась под водой.
- Мы нашли документ, который называется по-канцелярски «Акт о несчастном случае на производстве», - рассказывает Сергей Терентьев. – А в нем описание того, что случилось с капитаном, как он был ранен и контужен на ходовом мостике, но, несмотря на это организовал спасение личного состава и последним покинул тонущее судно.
Когда началась война, дочери капитана Хабарова Зое Михайловне было 6 лет.
- Мы вместе с несколькими семьями капитанов судов Северного морского пароходства жили в одном доме. И мы никогда не знали, когда придут из рейса наши отцы, - вспоминает Зоя Хабарова. – Я хорошо помню, как отец вернулся после гибели «Вишеры»: он хромал – ему блоком повредило ногу, и сильно болела спина – был ушиблен позвоночник. В море отец ходил до 70 лет, но о войне вспоминал мало. Самые яркие рассказы – как им приказывают срочно сняться с якоря в Англии, а они не успевают взять дополнительный груз продовольствия – отец сокрушался, что мог бы доставить на Родину еще больше нужных грузов.
Приход «Дервиша» 31 августа 1941 года в Архангельск стал символом объединения наций стран антигитлеровской коалиции ради общей Победы. В нынешней непростой внешнеполитической ситуации это имеет особое значение. Ведь память об общих усилиях в разгроме фашизма сегодня как никогда актуальна для народов и правительств наших стран.
- Решение о том, что конвои пойдут именно в Архангельск принималось на самом высоком уровне, обсуждалось Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом в их переписке в 1941 году. Но кроме этого необходимо было проделать огромную работу по приемке конвоев, разгрузке транспортов и отправке грузов на фронт. Эта задача легла на плечи архангелогородцев, в основном женщин, стариков, подростков. Низкий им поклон и вечная слава нашим ветеранам! – подчеркнул сенатор Виктор Павленко.
Под непрерывными бомбежками авиации, атаками подводных лодок и рейдеров противника Северные конвои приближали общую Победу. На палубах кораблей, под негаснущим полярным солнцем летом и отблесками полярного сияния зимой родилась дружба моряков, которая с честью выдержала все испытания временем и расстоянием. 120 союзных кораблей и транспортов погибло в Арктике, тысячи моряков не вернулись домой. Для всех них без различия национальностей последним пристанищем стало море, которое не вернуло матерям – сыновей, детям – отцов, женам - мужей. Их оплакивали семьи в Ливерпуле и Портленде, в Галифаксе и Архангельске, в рыбачьих поселках Шотландии и поморских селах Беломорья. Поэтому неслучайно идея пронести портреты участников Северных конвоев в составе Бессмертного пока нашла поддержку, как у ветеранов разных стран, так и у организаторов Всероссийского мероприятия.
- Да, Бессмертный полк - личная память. Но бывают узы не слабее кровных. Что касается союзников, то это наша общая Победа, это наша общая история. Сегодня координаторы в США уже выводят в Полк американцев, потомков тех, кто воевал против нацизма. Это достойная история наших народов. Мы считаем, что акцию в Архангельске не просто возможным, но и важным шагом. Полк должен соединять людей, а не делить на своих и чужих. В этом его смысл. Таково наше мнение, мое и моих товарищей, инициаторов Бессмертного Полка, - отметил председатель Совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков.
- Мы очень рады сообщить вам, что об акции «Бессмертный экипаж» состоялся разговор с Эрнестом Дэйвисом - председателем Клуба «Русский конвой» в Лондоне, объединяющим ветеранов Великобритании и стран Британского Содружества, а также их потомков. Господин Дэйвис считает, что эта идея будет очень уместна и является выражением правильного отношения к историческому наследию совместных усилий союзников во время Второй Мировой войны. Мистер Дэйвис попросил нас передать его наилучшие пожелания всем ветеранам Архангельска по случаю предстоящего празднования Дня Победы. Мы также считаем, что идея пронести в шествии Бессмертного полка фотографии участников Арктических конвоев из союзных стран уникальна и достойна всяческой поддержки, - сообщил в официальном письме глава проекта «День Победы в Лондоне» Евгений Касевин.
- Советские моряки военного и торгового флота воевали в составе конвоев вместе с моряками из стран антигитлеровской коалиции. У них был общий фронт в Арктике, они вместе отдавали жизнь за Победу. Море не делит подвиги, поэтому опуская в холодные воды Северной Двины траурные венки, мы всегда вспоминаем всех, кто погиб, не дожив до 9 мая. Вечная слава ветеранам победившим фашизм! – отметил председатель Совета ветеранов Северного морского пароходства Борис Карпов.
2-я отдельная рота Архангелогородского Бессмертного полка формируется 9 мая с 12.00 на пр. Троицкий между зданиями Гимназии №6 и ГТРК «Поморье». К ней могут присоединится родственники тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях и воевал на Северном флоте.
Георгий Гудим-Левкович