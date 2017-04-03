Мэр знает про Самойло, 13. Продолжение разговора с Игорем Годзишем

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Тут очередь дошла и до меня. Задал вопрос, который должен был задать ещё на первой встрече для полного понимания, кто такой Игорь Годзиш – «А вы, батенька, партийный?» («12 стульев». И. Ильф, Е. Петров). Нет, я не издеваюсь. Дело в том, что партийность партийности рознь. Например, мой отец, вступивший в ряды КПСС осенью 41-го под Вязьмой («если не вернусь из боя, считайте…» и т.д.), всю жизнь прожил с фигой в кармане, но при этом не гнушался делать карьеру через партию. Или Игорь Орлов (наш губернатор), на первой же своей пресс-конференции заявивший, что очень серьёзно относится к своему членству в ЕР, следуя примеру своего отца, убеждённого коммуниста.
Интерес мой имел чисто практическую подоплёку. Помните тот снежный коллапс в начале января, когда Архангельск ждал своего мэра, а он был в Москве на партконференции? Сколько тогда в соцсетях вылилось на голову Игоря Викторовича… мама-дорогая! Так стоило или нет?
И услышал Черток в ответ: я ко всему отношусь серьёзно и осмысленно, если оно того стоит, к партийности в том числе, это здесь с вами за чаем могу похихикать. Но в той конкретной ситуации… убеждал товарищей вернуться в город, но мне сказали – ты представляешь муниципальный уровень, по тебе будут судить обо всём Архангельске… и пришлось остаться.
Что ж, я так и думал, кажется, даже писал, что мэр – не только функция, мэр ещё и стратегия.
Также меня интересовала судьба СЦБК. Потому что часто вспоминаю свои первые приезды в Архангельск, когда без участия Соломбалы не проходил ни один праздник, ни один фестиваль, ни один чемпионат (ещё и соревновались в крутости с АГД). А теперь лежат на боку, так как ошибочно сделали ставку на производство «низкой» целлюлозы, а этот рынок демпинговали вездесущие китайцы. И ведь больше ничего градообразующего для Архангельска не просматривается, а шутить про секретное выращивание осетрины надоело. Так есть инвестор, способный…?
Мэр ответил, что есть. Энергичные молодые люди, делающие ставку на новые технологии, то есть, дорогие современные сорта, не боятся экспериментировать с лесохимией. Те, кто уже поднял с колен СЛДК и довёл производительность до 200 тысяч кубов. Те, с кем город только что заключил соглашение о партнёрстве и взаимопомощи (чувствуете, старые традиции возвращаются?). Короче, это Поморская лесопильная компания.
Что касается водоочистных сооружений, находящихся (пока) в ведении комбината, то дальнейшая судьба их решается – в чьи руки перейдут. Сейчас идёт обычная в подобных случаях игра на повышение-понижение… возможно, это будет «Водоканал». Или сама администрация города. Или кто-то третий. Решается…
Ещё меня интересовала проблема «крепостных» из дома № 13 по Самойло - об их бесправном существовании я писал на прошлой неделе. Мэр с материалом ознакомился, взял на контроль, дал поручение разобраться в непростой ситуации. Особенно разобраться с главным антигероем той мой статьи, с главврачом областной клинической больницы Петчиным (поговаривают, его специфической активностью на рынке сдачи внаём жилплощади уже и в Москве заинтересовались), но с особой позиции рачительного градоначальника. Интересно получается, иронизирует Годзиш, меня из федерального Минздрава укоряют, что нет у Архангельска свободных мест для расселения медицинских специалистов, а кто-то один целым домом крутит, да ещё ко мне с протянутой рукой ходит. Ужо мы ему… короче, разберёмся.
В том доме у меня друзья живут. Я выдохнул, притих и сбавил активность присутствия. В конце встречи с интересом узнал, что в Архангельске таки появится свой трамвай. Один. В виде арт-объекта. Автор даже предложил внутри него бистро сделать по типу московской «Аннушки» (правда, та ещё и ездит). Ну, вы в курсе – кулинария моя вторая страсть. После кино.
А ещё мэр намекнул, что готовит некий сюрприз на 9 мая. Получится, если удастся добыть разрешение в соответствующих органах. Из чего ушлые главреды сделали вывод – речь идёт о параде техники тех лет. Будут это восстановленные «студебеккеры», трофейные «Фердинанды» или «Фокке-вульфы» пролетят над городом, так и осталось неизвестно.
Вам же сказали – это сюрприз! Ждать-то осталось совсем недолго… с праздниками!
(фото пресс-службы мэрии Архангельска)
Леонид Черток