"Сколько МУПов в Архангельске убыточны?" "Все!" Откровения мэра Игоря Годзиша

Майские грядут… и вот новая встреча главы Архангельска с главными редакторами. Всё в том же «пряничном домике», что на Чумбаровке. За традиционным чайным столом. Но без канапе с сёмгой. Уже второй раз. Неужели гости Арктического форума всё подъели?!
Впрочем, и под кулебячки с палтусом было о чём поговорить. Весна… проклятущий снег растаял и из-под него полезло. Полезло то, о чём когда-то говорила Валентина Матвиенко в статусе президентского полпреда (многие помнят, а кто нет… тому и знать необязательно). И ладно бы только старые газеты-пакеты. Если дороги смогли подлатать, то во многие дворы (например, мой) выйти просто страшно. Там и грязь (собака отмокает в ванне после каждого гуляния), и лужи, и запах… и черти что под ногами.
У меня лично был заготовлен вопрос – не пора ли на уровне муниципалитета вводить программу «Архангельские дворы», приводить себя в порядок не только спереди, но и (пардон, дамы) сзади. Но эта тема оказалась настолько актуальна, что её поднял первый же главред (задавали вопросы по кругу, как расселись… единственная защита от гиперактивного Азовского, только он отсутствовал по уважительной причине).
Честно говоря, от мэра я ожидал ответа – интересная мысль, креативная, дам распоряжение отработать. Но вопроса так и не задал. Потому что в этом нашем сообществе традиция – говорить правду (по крайней мере, стараться). И Годзиш не стал отступать от этого однажды выработанного правила – «давайте признаем очевидное – на то, чтобы чистить себя по всем углам, у города денег нет и не предвидится». Есть 800 миллионов рублей, 500 идёт на зиму, 300 на лето, на это гулять и будем. Кстати, мэр считает, что вообще была зря озвучена цифра 800, вызвавшая ненужный ажиотаж в обществе и СМИ, ибо она для профессионалов-экономистов, занимающихся городским хозяйством и проводящих соответствующие конкурса, а не для досужих пересудов и местечковой конспирологии. Есть московский метод – рентабельность цены, предложенная претендентами на муниципальный контракт, высчитывается по метражу обслуживаемой территории. И контракты впредь будут заключаться сразу на два, а то и три года.
Можно было возразить – такая цифра как пироженка для нас, на неё читатель косяком идёт… но я не стал. Я слушал ответ на ещё один заготовленный заранее вопрос – смогу ли я следующей зимой добраться до сберкассы (нынешней с трудом получилось). И услышал – будем работать с собственниками, ответственными за состояние прилегающих территорий. А также с «управляшками», ТОСами и пр. И окончательно огорошился – до Арктического форума набережная не убиралась лет 10-15! Как так?! А так, повода не было. Как и собственника, раньше хоть прилегающие территории хозяева «шашлычек» подметали (я так мыслю), а теперь и их разогнали.
Ох, не всё в порядке в датском королевстве… случись сейчас реинкарнация генсека Хрущева, он бы ужаснулся и отобрал у нас, недостойных потомков, гранитную набережную обратно. Ходите, мол, разгильдяи, по насыпному берегу, раз убирать за собой не можете.
Зашла речь о площади перед Морвокзалом. Точнее, о будущем так и недостроенного транспортно-пересадочного терминала. Об этом мы пытали градоначальника еще в прошлом марте… да не скоро дело делается. Игорь Викторович рассказал про 6 судебных заседаний, которые уже состоялись. Уверен, что в споре будет «поставлена точка». В каком месте. Есть мысли «оживить» терминал выставочным центром, сейчас идут переговоры с собственниками строения. Но то, что никто построенного сносить не будет, по-моему, очевидно. И правильно, я об этом сам не раз писал, просто надо с умом распорядиться новыми площадями.
Неожиданно (для меня) всплыл вопрос о судьбе взорванного подъезда в трагическом доме на улице Советских космонавтов. А что такое, выжившие жители давно получили новые квартиры… вот тут и закавыка. В их собственности осталась и повреждённая жилплощадь, которую многие используют под хозяйственные нужды. Надо бы подъезд возвращать в жилой фонд, но как… прецедентов нет (и слава богу!). Я предложил радикальный способ – отобрать, раз компенсация получена. На меня посмотрели с укором – хорошо тебе рассуждать, а нас по судам затаскают. И кто-то после этого будет стонать, что в России всем наплевать на права собственников?!.
«Господин мэр, сколько МУПов в нашем городе убыточны?». «Все!». Ну, не все, но большинство, вон, Центральный рынок помощи просил, небывалый случай невыживаемости в современной (да и в средневековой) истории. Но приватизировать надо те, у кого больше шансов на самостоятельное плавание (ту же «Роспечать»), иначе окажутся проваленными целые отрасли. Хотел бы возразить… да нечего.
Очередь дошла и до патриарха поморского телевидения Владимира Лойтера (он типа тоже главред). Повторив несколько раз, что он «здесь на минуточку», стал рассказывать, как бизнес шугается СМИ, боясь, как на это посмотрят «сверху». А что, недалеко это истины, мы же помним, как бежали рекламодатели от Азовского в момент его острого противостояния с администрацией области. Как альтернатива, было предложено создать Фонд поддержки СМИ. При местном отделении Союза журналистов России. Где, по счастливому совпадению, председателем… сам Лойтер. Присутствующие понимающе перемигнулись. Мэр по ходу тоже всё понял… не журналист, но жизнь знает.
Продолжение следует…
(на фото снизу: Владимир Лойтер стращает мэра Годзиша рассказами о жизни архангельских журналистов)