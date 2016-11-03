А снег всё шёл и шёл. У мэрии Архангельска засели провокаторы?

Я скептически наблюдаю за тем, как главным виновником снежного коллапса в столице области объявлен Игорь Годзиш. Ну, а как же, мэр ведь – такой вердикт вынесло общество и коллеги-журналисты. А мне Годзиш нравится. Чисто по-человечески интересен, с удовольствие провёл бы с ним вечерок за рюмкой чая. Поэтому предлагаю разобраться…
Больше всего город вместе со всеми нами заваливало снегом неделю назад. Как раз во время съезда «Единой России», где глава областного центра должен был присутствовать по умолчанию. На ближайшей встрече мэра Архангельска с нами, главВредами, я обязательно поинтересуюсь – партийный ли он человек. То, что член партии власти, и так известно, интересует внутренне отношение – насколько оно серьёзное. Потому что есть понятие «партийная дисциплина». Оно, как правило, означает – сиди на собрании, даже если на твою Помпею Везувий извергается. Так при КПСС было, помните?
А я бы ушёл. Причём громко хлопнув дверью, чтобы все слышали. И приехал бы в Архангельск, пусть меня вместе со всеми заваливает. Кому-то от этого стало бы легче, ведь правда?
К слову, когда Годзиш ещё был в Москве, то устроил телефонный разнос, кому следует, снегоуборочная техника в Архангельске зашевелилась. Вся, что имеется в наличии, которую соответствующие службы догадались привести в порядок к зимнему сезону. А это не у всех выходит из года в год. Значит, надо менять начальников служб или управляющие компании. На кого? Вот, в чём загвоздка…
У нас под окнами в эти дни тоже проходил грейдер (или как там эта урчащая машина называется?). Как заслышим, тут же хватаем лопаты в руки и бегом откапывать своё авто. Потому что в следующий раз может так закопать, что не найдёшь. Или того хуже – придёт оттепель, за ней грянут морозы, и вмёрзнет наш «пыжик» в лёд до весны. В Москве на это есть дворники-таджики, которые тут же откапывают забросанные снегом машины, жильцы их за это благодарят. И мы бы не поскупились… вот только где нам взять таких таджиков? Москва вряд ли поделится…
Снежный коллапс в областной столице удостоился разноса со стороны губернатора. Игорь Орлов, прежде всего, обратил внимание на то, о чём я только что написал, на дворовые территории - Речь идет о мобилизации абсолютно всех сил. Люди вполне обоснованно задают нам вопрос: «Где организационные решения власти, которые помогут исправить ситуацию во дворах?». Мы должны оперативно реагировать, я ожидаю от вас серьезных и масштабных решений проблемы. («ДвинаИнформ»)
Но люди понимают так, что с городскими улицами у нас всё в порядке. И начинают возражать - …не мешало бы почитать нормативы по содержанию дорог. Бортовой камень должен быть виден, снежные отвалы сформированы, тротуары и пешеходные переходы должны тоже быть почищены, а не как сейчас - люди через сугробы перелезают, чтоб дорогу перейти. И зауженности не должно быть. Он, наверное, не ездит по дорогам второй категории, таким как, Садовая, Гайдара, Вологодская, Комсомольская, где две машины еле разъезжаются, а его джип точно не проедет со встречной.
Не могу не привести и оптимистичный взгляд. Как известно, любое неудобство можно воспринять, как приключение… и даже найти в нём положительные стороны - Спасибо снегопадам и нечищеным дорогам: весь вечер чувствую себя настоящей женщиной!! Пару раз мужички вытащили из сугроба (и почувствовали себя доминантными героями, что тоже плюс в наше странное время;), попила чайку-кофейку в кафе (а что, только у них если и почищены парковки в городе!!), записалась на массаж (правда, после вчерашнего махания лопатой на крыльце, но это можно считать оффтоп), муж мильон заработал на крышах опять же, а ещё впервые подумала, что здорово иметь двух сыновей, которые друг друга уже в состоянии из школы-садика домой доставить и ужином накормить. Вот думаю ещё в кинцо сходить и книжку почитать... ЛЕПОТА!
Что могу сказать… учитесь, нытики!
Кстати об оптимистах. Елена Доценко, в недалёком прошлом областной министр по делам спорта и молодёжи, ныне тоже не рядовая сотрудница САФУ, всегда вызывающая у меня ассоциацию с вечным двигателем, бросила клич студиозам – ну-ка, берёмся за лопаты и спасаем город! И сама взялась, не-за-подло, соответствующие фотографии есть в интернете. За что сразу получила отповедь от Его Величества Архангельского Обывателя – пошто чиновников покрываешь, сама-такая, детей впахивать заставляешь?!
Вот уж кто первый против любой штурмовщины, особенно бесплатной, так это Черток. Только вспомните себя в этом возрасте. Подобные трудовые порывы являются главным цементирующим составом студенческой дружбы, во время них завязываются любовные романы, а после обязательное совместное «йо-хо-хо» за длинным пивным столом. По крайней мере, так было во времена моей молодости, то единственное, из-за чего стоило учиться на дневном отделении.
И что такого страшного-криминального в том, что люди по собственному желанию вышли очистить свой город от снега. Разве вы никогда не видели в телехронике, как житель «одноэтажной Америки» специальной снегоуборочной машинкой (типа как для стрижки газонов) очищает тротуар перед своим домом? Тоже ведь муниципальная территория… но пока приедут… . Машинка, кстати, та совсем недешёвая, стоит как вполне приличное авто.
Ещё на Годзиша нападали за огромную очередь, что стояла под снегопадом в АГКЦ за электронными проездными билетами. Я тоже поддался всеобщему возмущению (хотя в автобусе не был с сентября 2004-го), пока не прочитал на сайте мэрии разъяснение - …на выдачу электронных проездных билетов на этой площадке выделено 11 рабочих дней, поэтому никакого ажиотажа быть не должно – все желающие получить их в АГКЦ могут сделать это спокойно, без очередей, с 9 до 17 часов 26, 27, 28, 29, 30, 31 января и 1, 2, 3, 4, 5 февраля.
Понятно, что инвалиды и ветераны войны, а также просто пенсионеры, перешагнувшие за 70 лет, редко дружат с интернетом. Но есть же молодые продвинутые родственники, было разъяснение там, откуда узнали о графике выдачи. Скорее всего, у людей их возраста сработал советский рефлекс – если что-то выдают бесплатно, обязательно кому-то не хватит. Хотя очереди в наше время – это атавизм, сохранившийся в отделах соцзащиты, поликлиниках и расчётных центрах, куда идут, что называется, не от хорошей жизни.
Как же можно изговнять (пардон за мой французский) хорошую идею, а заодно навести ещё одну тень на мэра города. Ведь элементарно – отправьте электронный проездной адресно заказным письмом с уведомлением, тот, кто в силах сесть в транспорт, дойдёт и до почты. Или составьте порайонные списки и пустите по адресам молодёжь, состоящую в первичных партийных организациях (типа «Молодой гвардии»), они это себе в актив запишут. Не знаете, как это сделать? Наймите на работу ту же Доценко, она вам всё организует. Было бы желание и мозги…
…хотя лично меня не покидает ощущение, что где-то рядом с мэрией засели провокаторы.
Леонид Черток