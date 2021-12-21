В мае Группа Аквилон увеличит материнский капитал на 25%

В мае при покупке квартиры в новых жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске с использованием средств материнского капитала клиентом холдинга Группа Аквилон предоставляется дополнительная скидка, равная 25% от его суммы*.
Группа Аквилон работает со всеми видами субсидий, которые могут идти на приобретение квартиры у застройщика, либо на досрочное погашение ипотеки. Напомним, что при покупке квартиры в жилых комплексах Группы Аквилон средства маткапитала можно использовать в качестве первого взноса или его части, а также на досрочное погашение ипотеки. В этом году по инициативе президента Владимира Путина, сумма материнского капитала при рождении первенца увеличена до 524,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка выплата составит 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла. Вместе с льготной ипотекой для многодетных семей покупка квартиры становиться более доступна.
Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности – по телефонам 8 (8182) 60-36-62 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске.
Напомним, что в первую декаду мая офисы Группы Аквилон работают по специальному графику. 4-6 мая они работают в обычном режиме с 9 до 20 часов, 7-8 и 10 мая офисы открыты с 11 до 17 часов. 1 мая в День весны и труда и 9 мая в День Победы офисы будут закрыты.
Сейчас в столице Поморья и городе корабелов Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 330 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
*C 01.04.2022 по 31.05.2022 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства по ДДУ, так и на готовое жильё от застройщика по ставке от от 0,1% годовых на первый год с даты заключения договора у ООО СЗ «ЖилСтрой» (ИНН 2901234375 г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, офис 603) и ООО СЗ ООО СЗ «Аквилон Недвижимость» (ИНН 7810679859 г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 85, к. 1), при условии при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается на 0,3% годовых. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения, в т.ч. для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб., максимальный размер кредита – до 12 000 000 руб. – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Максимальный срок кредита – 360 месяцев. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 0,3% годовых. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года включительно родился ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика). Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.
При использовании сертификата на материнский капитал для покупки квартиры, клиент получает скидку в размере 25% от суммы материнского капитала. Данная скидка не суммируются со скидками по политике продаж и купонами/скидками на мероприятиях. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.