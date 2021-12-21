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В Архангельске вандалы продолжают войну с мусорными контейнерами

На этот раз жертвой недоумков пал мусорный контейнер, мирно стоявший по адресу улица Карла Либкнехта, 18. Все содержимое оказалось на земле.

Об этом сообщала, разместив соответствующее фото, группа «Жесть Поморья» из соцсети «Вконтакте». На снимке хорошо видно, что контейнер деформирован огнем и вряд ли речь идет о самовозгорании с учетом весенней погоды.

Увы, это далеко не первый случай вандализма, компания «ЭкоИнтегратор», региональный оператор по обороту ТКО, не раз сообщала о подобном.

Информация о том, что кто-то из хулиганствующих субъектов (именно так подобные деяния квалифицирует Уголовный кодекс) задержан и привлечен к ответственности, пока не поступала. В итоге за порчу имущества расплатятся ни в чем неповинные налогоплатильщики.

01 май 12:37 | : Экономика / Скандалы

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