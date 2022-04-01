Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске недоумки продолжают поджигать мусорные контейнеры

Как это выглядит и как этого избежать рассказывает региональный оператор по обороту ТКО в Архангельской области:

- Так сейчас выглядит контейнерная площадка на ул. Садовой, 14.

По неустановленным пока причинам, только за эти выходные, Архангельск недосчитался шести контейнеров из-за возгорания.

Напоминаем жителям области об элементарных правилах пожарной безопасности: пожалуйста, не бросайте в урны ещё тлеющие окурки. Горящие контейнеры для мусора - это ещё наименьшая из бед. Ведь тление может длительное время не переходить в открытое пламя. За это время тлеющее содержимое контейнера может оказаться на полигоне, и тогда...

В прочем, о том, что тогда случится, вы можете спросить ваших знакомых из Северодвинска, где недавно горел мусорный полигон.

26 апрель 12:21 | : Скандалы

Главные новости


Как «денацифицировали» бандеровцев на Русском Севере
Спасти Уйму: «РВК-Архангельск» завершает работы по монтажу и врезке нового дюкера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (319)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20