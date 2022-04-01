В Архангельске недоумки продолжают поджигать мусорные контейнеры

Как это выглядит и как этого избежать рассказывает региональный оператор по обороту ТКО в Архангельской области:
- Так сейчас выглядит контейнерная площадка на ул. Садовой, 14.
По неустановленным пока причинам, только за эти выходные, Архангельск недосчитался шести контейнеров из-за возгорания.
Напоминаем жителям области об элементарных правилах пожарной безопасности: пожалуйста, не бросайте в урны ещё тлеющие окурки. Горящие контейнеры для мусора - это ещё наименьшая из бед. Ведь тление может длительное время не переходить в открытое пламя. За это время тлеющее содержимое контейнера может оказаться на полигоне, и тогда...
В прочем, о том, что тогда случится, вы можете спросить ваших знакомых из Северодвинска, где недавно горел мусорный полигон.