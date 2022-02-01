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«РВК-Архангельск» контролирует качество питьевой воды в период ледохода

В преддверии паводка и приближающегося на Северной Двине ледохода качество питьевой воды в областном центре на особом контроле «РВК-Архангельск». Это выражается в дополнительных отборах проб воды на самые разные показатели.

«Каждые два часа мы отбираем пробы воды в отстойниках, фильтрах, на станциях подъема и непосредственно в реке. Прежде всего, обращаем внимание на химические показатели — цветность, мутность, ph – показатель активности иона водорода, а также щёлочность. Чем больше щёлочи в воде, тем ближе ледоход к Архангельску. Также ведем отбор проб на микробиологию, контролируем содержание в воде алюминия, железа и аммония», — рассказала химик-аналитик «РВК-Архангельск» Екатерина Колодчук.

Для стабильного функционирования в период весеннего половодья «РВК-Архангельск» полностью обеспечен всеми необходимыми химическими реагентами для очистки воды. Поставки на центральные очистные сооружения водоснабжения осуществляются ежемесячно в рамках долгосрочных договоров. В настоящее время сформирован необходимый запас реагентов для стабильного отбора проб в период ледохода.

«Традиционной у нас вода в Северной Двине мягкая, но во время ледохода и паводка жёсткость растёт. Это заметно, например, по образованию известкового налета в чайнике. Сейчас показатель «ph» стабильный, т.е. ледоход ещё далеко от Архангельска. Щёлочность растёт, это говорит о том, что лёд тает. Вода сейчас стабильная, хорошего качества», — отметила Екатерина.

Качество жизненно необходимого ресурса, который подается со станций водоподготовки ЦОСВ и ВОС пос. Силикатчиков, а также транспортируется по распределительной сети столицы Поморья, оценивается в соответствии с программой производственного контроля, согласованной региональным управлением Роспотребнадзора.​

20 апрель 12:28 | : Экономика

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