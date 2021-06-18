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«РВК-Архангельск» подключил к водным артериям новые соцобъекты

«РВК-Архангельск» продолжает реализацию мероприятий по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения социальных объектов столицы Поморья. В 2021 году к городским «водным артериям» подключили новый филиал детского сада «Полянка», большую общеобразовательную школу на 860 мест и современный универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, построенные на улице Воронина.

 

«В рамках договоренностей с администрацией областного центра мы подключили три социальных объектов к городской инфраструктуре водоснабжения и водоотведения. В общей сложности было проложено 260 метров водопроводных труб и 130 метров сетей канализации, а также установлена необходимая запорная арматура. Все объекты находятся в одном месте, что в определенной мере облегчило нам задачу и сократило сроки производства работ. За месяц до начала учебного года новая школа, детский сад и ФОК обеспечены водой и рабочей системой канализации», – рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

 

В настоящее время новый детский сад и спортивный комплекс уже функционируют. Долгожданная современная школа для жителей микрорайона будет сдана до конца года.

 

«В этом году мы завершаем комплексную застройку социальных объектов в округе Варавино-Фактория. На улице Воронина распахнули свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс для гимнастов и акробатов, новый филиал детского сада «Полянка» на 12 дошкольных групп, на 70% выполнены работы по возведению школы на 860 мест. Отрадно, что технологическое присоединение зданий к городским сетям водопровода и канализации было выполнено «РВК-Архангельск» точно в срок, все работы были синхронизированы с графиком строительства. Профессионально, четко, технологично – так скажу про совместную работу РВК и строителей. При этом ресурсоснабжающая организация использовала современные полиэтиленовые трубы, которые гарантированно прослужат 50 лет», – отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов.

30 июль 13:48 | : Экономика

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