Кинофестиваль «Сполохи» дает задний ход: ковид или деньги?

Весной этого года Архангельск неожиданно посетил известный артист и кинопродюсер Сергей Жигунов и заявил о реинкарнации фестиваля «Сполохи», проводившегося в Поморье в начале нулевых.
Его появление было неоднозначно воспринято местными мастерами культуры (об этом читайте здесь), однако «гардемарин» был благосклонно принят на высшем областном уровне. Далее последовало заявление Жигунова, что он рассчитывает не только на моральную, но и финансовую поддержку со стороны регионального бюджета: «они же должны куда-то тратить деньги».
Изначально проведение фестиваля сериального кино планировалось на конец лета. Однако, как выяснилось сейчас, его проведение под большим вопросом из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе».
В свою очередь, наблюдатели уверены, что главная причина – финансовая. Как стало известно редакции, «Сполохи» Жигунова «пролетели с президентским грантом, заявку на который подавали. О поддержке регионального бюджета смешно даже говорить… речь идет не об одном десятке миллионов рублей.
Сам Жигунов уже заявил, что рассматривает другие площадки для проведения кинофорума. Напомним, ранее его детищу «Утро Родины» было отказано на Сахалине именно из-за проблем, возникших у экономики этого региона.