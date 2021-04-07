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"На троечку". Родители Архангельской области высказались на тему школьного питания

В соцопросе приняли участие около 30 тысяч человек. Специалисты Центра управления регионом проанализировали собранные данные и выяснили, чем довольны и что не устраивает детей и их родителей в школьных обедах и завтраках.

Опрос проводился в течение месяца. За это время в нем приняло участие 20274 родителя учеников и 9655 школьников из всех муниципальных образований региона.

По оценкам самих учеников, а также их родителей, большинство школьников завтракают дома. Таковых, по результатам опроса, более 60% от общего количества опрошенных. И лишь 6-7% детей никогда не завтракают перед выходом в школу.

90% опрошенных родителей учеников начальной школы указали, что их дети пользуются в школе бесплатными завтраками (обедами), платно питаются 5% и всего 1% опрошенных указали, что их дети берут еду из дома. В средней школе платно в столовых питается каждый второй ученик – 57%, а в старших классах лишь каждый четвёртый – 25%.

В основном дети отказываются питаться в школьных столовых потому, что сами этого не хотят – об этом заявили 55% опрошенных родителей, чьи дети не ходят в столовую. Треть родителей в этой группе – 32%, заявили, что их дети не довольны качеством продуктов или тем, как они приготовлены. И примерно столько же считают, что детей не устраивает рацион питания – 30%.

Горячее питание получает 62% учеников. Из тех ребят, кто всё же ходит в столовую, 88% делают это регулярно, 2-3 раза в неделю столовую посещает 7% школьников, 3% – очень редко.

Показательной оказалась оценка организации школьного питания по таким критериям, как условия для приёма пищи, размер порций, качество продуктов, стоимость питания, разнообразие меню и т.д., считают социологи ЦУР Архангельской области. Более высокими оказались оценки родителей: в среднем 3,76 по пятибальной шкале, школьники дали среднюю оценку 3,54. Наивысший бал получили «условия для приёма пищи» – 4, меньше всего родители и школьники довольны температурой еды.

Если говорить в целом, то организацией школьного питания довольны 60% родителей и 58% школьников. Доля недовольных составляет 27% и 31% соответственно. Максимум положительных оценок дали родители северодвинских школьников.

В социсследовании также отражены такие параметры, как целесообразность внесения изменений в организацию питания, запрос на дополнительные блюда, пищевые предпочтения, хватает ли времени для обеда в школьной столовой и так далее, резюмируют результаты исследования социологи. Результаты соцопроса переданы в региональное министерство образования, которое до начала нового учебного года на основании представленных данных примет решение о целесообразности корректировки организации школьного питания.

19 май 10:23 | : Экономика

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