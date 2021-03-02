На ЖК «CLEVER» в Северодвинске завершают кладку стен и...

На 1-й очереди комплекса на 35% смонтированы сети водопровода и канализации, на 25% - электроснабжения. Начался монтаж системы отопления.
В настоящее время на стройплощадке 1-й очереди комплекса завершают кирпичную кладку стен 5-го этажа. Более чем на две трети выполнено устройство внутренних перегородок.
Окна смонтированы на 60%. В них используются двухкамерные стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией (рассчитаны на уровень шума до 80 дБ), со стёклами с селективным покрытием и аргоновым наполнением. Летом они отражают избыточное солнечное тепло, зимой – не дают холоду проникнуть внутрь здания. Также ведется устройство холодных витражей.
На 2-й очереди строители выполняют кладку стен 3-5-го этажей. Началось устройство внутренних перегородок и монтаж системы отопления.
Первый жилой комплекс бизнес-класса группы «Аквилон» в Северодвинске, возводится на перекрестке ул. Индустриальной и пр. Беломорский. Район, где строится ЖК «CLEVER», располагает развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся: школа №3, детские сады №36 и №82, детская больница, Центральный парк культуры и отдыха.
5-этажное здание общей площадью около 23 тыс. кв. м возводится из энергоэффективного и экологического керамического кирпича «Теплая керамика». Используется улучшенная шумоизоляция межэтажных перекрытий и внутренних перегородок. Цветовое решение фасадов планируется с применением современных материалов и технологий, использованием сочетания разных цветов лицевого кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей.
В новом жилом комплексе предлагаются квартиры разнообразных планировочных решений, спроектированных по технологии «Разумные метры». Верхний этаж спроектирован по концепции «TOP FLAT» с высотой потолков в квартирах 3 м и увеличенными по размерам оконными блоками. Остекленные балконы и лоджии шириной до 1 м 80 см сразу оборудуются освещением и розетками.
Системы жизнеобеспечения выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, устанавливаются электро- и водосчетчики. Доступ на каждый этаж обеспечивают малошумные современные лифты, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии.
Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов. В холлах предусмотрены места под колясочные с установкой поручней для крепежа колясок. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение.
В здании монтируется автоматизированная система оповещения при пожаре, система дымоудаления, места безопасности на балконах. Входы на дворовую территорию и в подъезды имеют системы контроля доступа, предусмотрена установка IP-домофонов. Также видеонаблюдение осуществляется в местах общего пользования, лифтах и на всей территории комплекса. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже.