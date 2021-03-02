Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На ЖК «CLEVER» в Северодвинске завершают кладку стен и...

На 1-й очереди комплекса на 35% смонтированы сети водопровода и канализации, на 25% - электроснабжения. Начался монтаж системы отопления.

 

В настоящее время на стройплощадке 1-й очереди комплекса завершают кирпичную кладку стен 5-го этажа. Более чем на две трети выполнено устройство внутренних перегородок.

Окна смонтированы на 60%. В них используются двухкамерные стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией (рассчитаны на уровень шума до 80 дБ), со стёклами с селективным покрытием и аргоновым наполнением. Летом они отражают избыточное солнечное тепло, зимой – не дают холоду проникнуть внутрь здания. Также ведется устройство холодных витражей.

На 2-й очереди строители выполняют кладку стен 3-5-го этажей. Началось устройство внутренних перегородок и монтаж системы отопления.
Первый жилой комплекс бизнес-класса группы «Аквилон» в Северодвинске, возводится на перекрестке ул. Индустриальной и пр. Беломорский. Район, где строится ЖК «CLEVER», располагает развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся: школа №3, детские сады №36 и №82, детская больница, Центральный парк культуры и отдыха.

5-этажное здание общей площадью около 23 тыс. кв. м возводится из энергоэффективного и экологического керамического кирпича «Теплая керамика». Используется улучшенная шумоизоляция межэтажных перекрытий и внутренних перегородок. Цветовое решение фасадов планируется с применением современных материалов и технологий, использованием сочетания разных цветов лицевого кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей.
В новом жилом комплексе предлагаются квартиры разнообразных планировочных решений, спроектированных по технологии «Разумные метры». Верхний этаж спроектирован по концепции «TOP FLAT» с высотой потолков в квартирах 3 м и увеличенными по размерам оконными блоками. Остекленные балконы и лоджии шириной до 1 м 80 см сразу оборудуются освещением и розетками.
Системы жизнеобеспечения выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, устанавливаются электро- и водосчетчики. Доступ на каждый этаж обеспечивают малошумные современные лифты, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии.
Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов. В холлах предусмотрены места под колясочные с установкой поручней для крепежа колясок. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение.
В здании монтируется автоматизированная система оповещения при пожаре, система дымоудаления, места безопасности на балконах. Входы на дворовую территорию и в подъезды имеют системы контроля доступа, предусмотрена установка IP-домофонов. Также видеонаблюдение осуществляется в местах общего пользования, лифтах и на всей территории комплекса. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже.

   

31 март 11:02 | : Экономика

Главные новости


Конституционный Суд уточнит, кто есть кто у коренных народов
Деньги любят счёт. Миф о поморском туризме

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20