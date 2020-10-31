Северный округ Архангельска стал пионером в наведении порядка на придомовых территориях

Инициатива по заключению соглашений впервые была представлена на встрече главы Архангельска Дмитрия Морева с руководителями управляющих компаний и ТСЖ ровно месяц назад.
Пионером среди округов в деле заключения соглашений стал Северный округ.
- В течение месяца мы проводили встречи с директорами УК и ТСЖ, разъясняли положения типового соглашения. Была достигнута договоренность с управляющей компанией ООО «РЭУ» о заключении соглашений по четырем домам в микрорайоне Первых Пятилеток. Совместно определили границы территорий, ответственность за содержание которых берет на себя УК. Надеюсь, что этот положительный пример будет взят на вооружение и другими управляющими организациями, - рассказал глава администрации Северного округа Николай Боровиков.
Новый механизм не приведет к дополнительным тратам на межевание или аренду земли со стороны жителей. После заключения соглашения между администрацией округа и управляющей компанией последняя берет на себя обязательства по уборке на принятом участке вокруг дома, очистке от снега и летнем покосе. По подсчетам департамента городского хозяйства увеличение платы за содержание составит 30-50 копеек за 1 квадратный метр. То есть счет на квартиру площадью 50 кв. метров в среднем может увеличиться на 20 рублей в месяц. Такова цена чистоты во дворе своего дома.