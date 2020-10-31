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Северный округ Архангельска стал пионером в наведении порядка на придомовых территориях

Инициатива по заключению соглашений впервые была представлена на встрече главы Архангельска Дмитрия Морева с руководителями управляющих компаний и ТСЖ ровно месяц назад.

 

Пионером среди округов в деле заключения соглашений стал Северный округ.

 - В течение месяца мы проводили встречи с директорами УК и ТСЖ, разъясняли положения типового соглашения. Была достигнута договоренность с управляющей компанией ООО «РЭУ» о заключении соглашений по четырем домам в микрорайоне Первых Пятилеток. Совместно определили границы территорий, ответственность за содержание которых берет на себя УК. Надеюсь, что этот положительный пример будет взят на вооружение и другими управляющими организациями, - рассказал глава администрации Северного округа Николай Боровиков.

Новый механизм не приведет к дополнительным тратам на межевание или аренду земли со стороны жителей. После заключения соглашения между администрацией округа и управляющей компанией последняя берет на себя обязательства по уборке на принятом участке вокруг дома, очистке от снега и летнем покосе. По подсчетам департамента городского хозяйства увеличение платы за содержание составит 30-50 копеек за 1 квадратный метр. То есть счет на квартиру площадью 50 кв. метров в среднем может увеличиться на 20 рублей в месяц. Такова цена чистоты во дворе своего дома. 

 

02 март 16:49 | : Экономика

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