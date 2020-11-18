В Архангельске полицейские прикрыли незаконную торговлю рыбой

Cотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Архангельску и регионального Россельхознадзора провели совместный рейд, в ходе которого пресекли незаконную торговлю рыбой.
В нескольких местах в центральном округе областного центра (основное место торговли – стихийный рынок у магазина «Диета») продавалась замороженная навага, корюшка, щука и другие виды рыбы. При этом у продавцов отсутствовали ветеринарно-сопроводительные и иные необходимые документы, не соблюдались условия хранения и реализации продукции.
Всего изъято более 120 килограммов рыбы. В отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.43 (нарушение продавцом требований технических регламентов) и 10.8 (нарушение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде штрафа.
Сотрудники полиции предупреждают граждан о возможных негативных последствиях приобретения рыбопродукции в неустановленных местах, особенно если продавцы не могут предъявить документы, подтверждающие качество товара. В этом случае никто не может гарантировать, что условия хранения строго соблюдались и вы приобретете товар, который не причинит вреда вашему здоровью.