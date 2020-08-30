Группа «Аквилон» построит дом мечты в Майской Горке

В ближайшее время Группа «Аквилон» планирует старт нового проекта в столице Поморья.
Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский», необходимые социально-бытовые объекты. На ул. Первомайская запланировано строительство новой школы. Из окон квартир нового дома будут открываться красивые виды на Северную Двину.
- Это первый проект группы «Аквилон» в округе Майская Горка. Мы очень внимательно оценили все перспективные площадки в данном районе. Определяющим фактором стали - расположение на берегу реки, Майский парк, транспортная доступность, наличие социальной и бытовой инфраструктуры, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
Напомним, что в прошлом году Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 0,85 га в округе Майская Горка на пр. Ленинградский, 40. Сейчас заканчивается проектирование нового жилого комплекса общей площадью порядка 20 тыс. кв. м примерно на 450 квартир.
Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания думу «воздушности». Предусматривается декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский.
Квартиры в новом жилом комплекса спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры», и включают большой выбор планировочных решений от студий до евро- четырёхкомнатных квартир. На верхнем этаже квартиры расположены квартиры TOP FLAT с высотой потолков 3 м. Отделка мест общего пользования будет выполнена по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных материалов.
В новом объекте будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
- Планка оценки качества проектов повысилась, и сейчас в этот критерий включается соответствие с требованиями международных стандартов экологического строительства, которые обеспечивают комфортную и безопасную жизнь человека. Как в планировочных решениях, так и в благоустройстве территории будут использованы передовые достижения в эргономике и экологии, – отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
При строительстве будут применяться качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства.
Это будет экологичный жилой комплекс, концепция которого выходить за рамки только благоустройства, иметь продолжения в создании сообщества соседей, своего «зеленого мира». Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.
Благоустройство территории планируется организовать по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отводится более 75% участка. Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.
Проект реализуются с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Предварительный срок реализации 2,5 - 3 года.
В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Среди них, проекты комплексной застройки микрорайонов «Аквилон REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.
Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.