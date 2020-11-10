Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский бизнес жалуется на уходящий год

Служба исследований hh.ru в конце декабря провела опрос среди более сотни крупных компаний из разных регионов России, в том числе и Архангельской области, чтобы понять, как они оценивают свое положение в конце 2020 года.

29% опрошенных представителей бизнеса Архангельска признались, что 2020 год прошел для их компаний в целом лучше, чем 2019. Выше всего эта доля таких компаний с численностью сотрудников менее 100 человек. Не почувствовали разницу между уходящим годом и 2019 14% компаний. 38% представителей бизнеса в Архангельске дали отрицательную оценку уходящему году и отметили, что в целом было все хуже, чем в 2019.

Почти всех работников среди опрошенных компаний в Архангельской области коснулась дистанционная работа. Полностью весь офис на удаленку в регионе в 2020 году переводили 34% компаний, частично – еще 55%. Вернулись в офис и продолжают там работать 54% компаний региона. Каждая пятая компания все еще отдаёт приоритет работе из дома и не переводила людей с дистанционного формата, который начался весной. 23% временно возвращали специалистов в офис, но потом снова ушли на удаленку из-за второй волны пандемии осенью.

При этом больше половины опрошенных пока не понимают, когда будут возвращать сотрудников обратно в привычный формат работы. По данным опроса, 15% компаний планируют вывести персонал в офис в марте-апреле 2021, еще 4% позже – в мае-июне.

Для каждой третьей компании в регионе переход сотрудников на дистанционный режим работы никак не сказался на бизнесе: выше всего эта доля таких среди компаний с численностью до 500 сотрудников. 12% представителей опрошенных компаний признались, что дистанционная работа однозначно негативно сказалась в целом на их работе. Еще 23% подтвердили, что негативное влияние на свой бизнес они испытывали именно из-за перевода персонал на удаленку.

44% заявили, что численность их компаний в Архангельске увеличилась в 2020 году, что в целом больше, чем в Петербурге или Москве. Каждая третья компания осталась без изменения с точки зрения штата, а вот 23% вынуждены были пойти на снижение количества персонала.

Зарплатные выплаты сотрудников также в непростой 2020 год также претерпевали изменения. Так, увеличить оклад сотрудникам смогла лишь каждая пятая из опрошенных компаний региона, уменьшился оклад у сотрудников 14% организаций. У 53% опрошенных компаний оклады сотрудников никак не изменились.

31 декабрь 09:06 | : Экономика

Главные новости


Андрей Поташев: Альянс ВЭБ.РФ и «Росводоканала» даст толчок к развитию инфраструктуры Поморья
«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (369)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20