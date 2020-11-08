"Минприроды не догоняет". С 1 января жителей НАО ограничат в охоте

На ситуацию жалуется депутат окружного Собрания Матвей Чупров:
- С 1 января вступает в силу запрет на охоту в пятнадцатикилометровой зоне вдоль побережья Северного ледовитого океана. Жителям НАО от Неси до Усть-Кары нельзя охотиться на перелетную дичь. Исключение только для коренных малочисленных народов севера (КМНС). Полностью запрещена охота на островах Вайгач и Колгуев. Даже для КМНС.
Приказ появился летом. Региональным властям, представителям округа в Москве не удалось добиться его изменения. Охотиться весной на море будет нельзя.
В конце года к решению вопроса подключился депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он обратился с предложением внести изменения в приказ к Председателю Правительства Мишустину. Недавно получил ответ из Министерства природных ресурсов. Чиновники не увидели никаких проблем в существующих запретах, более того, считают, что люди не страдают. Не считают они проблемой, что охотиться на законных основаниях и обеспечить себя питанием не смогут жители островов. Глядя при этом на казарку, которая уже объедает оленей на Колгуеве.
Обсудили с Ниловым план дальнейших действий. Будем добиваться отмены запрета охоты на всех уровнях. До весенней охоты времени совсем немного. Надеюсь, что представители округа в Москве займут в этом вопросе активную позицию.
Проблема весной будет даже у КМНС. В охотничьем билете должна стоять отметка «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни». Без нее охота на побережье в 2021-ом тоже браконьерство.