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"Минприроды не догоняет". С 1 января жителей НАО ограничат в охоте

На ситуацию жалуется депутат окружного Собрания Матвей Чупров:

- С 1 января вступает в силу запрет на охоту в пятнадцатикилометровой зоне вдоль побережья Северного ледовитого океана. Жителям НАО от Неси до Усть-Кары нельзя охотиться на перелетную дичь. Исключение только для коренных малочисленных народов севера (КМНС). Полностью запрещена охота на островах Вайгач и Колгуев. Даже для КМНС.

Приказ появился летом. Региональным властям, представителям округа в Москве не удалось добиться его изменения. Охотиться весной на море будет нельзя.

В конце года к решению вопроса подключился депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он обратился с предложением внести изменения в приказ к Председателю Правительства Мишустину. Недавно получил ответ из Министерства природных ресурсов. Чиновники не увидели никаких проблем в существующих запретах, более того, считают, что люди не страдают. Не считают они проблемой, что охотиться на законных основаниях и обеспечить себя питанием не смогут жители островов. Глядя при этом на казарку, которая уже объедает оленей на Колгуеве.

Обсудили с Ниловым план дальнейших действий. Будем добиваться отмены запрета охоты на всех уровнях. До весенней охоты времени совсем немного. Надеюсь, что представители округа в Москве займут в этом вопросе активную позицию.

Проблема весной будет даже у КМНС. В охотничьем билете должна стоять отметка «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни». Без нее охота на побережье в 2021-ом тоже браконьерство.

30 декабрь 08:05 | : Экономика / Скандалы

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