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Разработчика Android в Архангельске - сидячая работа за хорошие деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Разработчик Android в этом городе в среднем получает 92 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 170 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 139 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 102 000 рублей, в Екатеринбурге – 114 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 105 000 рублей, в Челябинске – 99 000 рублей, в Омске – 90 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 88 000 рублей, в Сыктывкаре 97 000 рублей и в Петрозаводске -  94 000 рублей в месяц.

Это одна из самых востребованных и высоко оплачиваемых ИТ-профессий. Разработчик может создать приложение и сразу увидеть результаты своего труда. Многим специалистам это нравится. Также профессия Android-программиста позволяет работать на себя, создавая собственные приложения и выкладывая их в Google Play, зарабатывая на рекламе или платных функциях.

В мире более 2 млрд. устройств работают на операционной системе Андроид. Это не только смартфоны, но и планшеты, умные часы, телевизоры, навигаторы, системы умный дом. Поэтому спрос на Android-разработчиков только растет и вряд ли снизится в будущем.

Плюсы:

  • Растущий спрос на Android-разработчиков из-за увеличения числа устройств, на которых установлена данная ОС, и расширения областей ее применения (умные дома и т.д.).
  • Высокие зарплаты.
  • Профессию можно освоить с нуля, не имея ИТ-образования.
  • Работодатели смотрят не на диплом, а на фактический уровень знаний.
  • Возможность удаленной работы, в том числе на иностранные компании.
  • Возможность зарабатывать самостоятельно, создавая и монетизируя собственные приложения.
  • Программист сразу видит результаты своего труда – работающую на смартфоне программу.

Минусы:

  • Новичкам сложнее найти работу.
  • Необходимо постоянно учиться и осваивать новые технологии, чтобы оставаться востребованным. Но кому-то это, наоборот, очень нравится.
  • Сидячая работа.

 

 

 

25 июль 08:37 | : Экономика

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