Разработчика Android в Архангельске - сидячая работа за хорошие деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Разработчик Android в этом городе в среднем получает 92 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 170 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 139 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 102 000 рублей, в Екатеринбурге – 114 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 105 000 рублей, в Челябинске – 99 000 рублей, в Омске – 90 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 88 000 рублей, в Сыктывкаре 97 000 рублей и в Петрозаводске - 94 000 рублей в месяц.
Это одна из самых востребованных и высоко оплачиваемых ИТ-профессий. Разработчик может создать приложение и сразу увидеть результаты своего труда. Многим специалистам это нравится. Также профессия Android-программиста позволяет работать на себя, создавая собственные приложения и выкладывая их в Google Play, зарабатывая на рекламе или платных функциях.
В мире более 2 млрд. устройств работают на операционной системе Андроид. Это не только смартфоны, но и планшеты, умные часы, телевизоры, навигаторы, системы умный дом. Поэтому спрос на Android-разработчиков только растет и вряд ли снизится в будущем.
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Минусы: