На дорогах Вельского р-на появились новые мусоровозы

Региональный оператор направил в Вельск 2 машины из нового автопарка. Техника как нельзя кстати, она позволит начать вывоз отходов из отдаленных поселений. В настоящее время в районе установлены 406 площадок. До конца лета появятся еще 60. С августа маршруты начинает обслуживать транспортный оператор ООО «ЭкоПрофи». До недавнего времени в Вельске работали старые мусоровозы, которые часто ломались, что вызывало задержки с вывозом отходов.
Пока в районе будут работать машины с боковой загрузкой. Но на Совете глав муниципальных образований Вельского района поднимался вопрос о приобретении евро контейнерного парка. При поступлении пластиковых контейнеров, региональный оператор готов выделить для их обслуживания машину с задней загрузкой. Таким образом сформируется полноценный автопарк из новых машин.
Кроме того, как было обещано на Совете глав в Вельском, Коношском и Устьянском районах уже начала работать дежурная машина с гидроманипулятором. Она обеспечивает вывоз крупногабаритного мусора, что заметно облегчает работу перевозчиков в районах.