Как не угробить соловецкий турбизнес. Открытое обращение к властям Архангельской области

Уважаемые представители власти АО времён COVID-19! (к оперативному штабу это тоже относится)
Либо уже трусы наденьте, либо крестик снимите. Я, конечно, извиняюсь за ёрнический тон, но ваши Указы, все идущие от большого кремлёвского ума, вызывают сплошное горе. Поясню. Я нахожусь в Кеми, и наблюдаю, как ваши Указы гробят официальный бизнес, который платит немаленькие налоги; но создают все конкурентные преимущества для тех, кто плевать хотел на ваши законы и о налогах слыхом не слыхивал.
В Кеми при посадке на официальные пассажирские суда, имеющие лицензию на пассажирские перевозки, согласно вашим Указам, требуют справки об отсутствии COVID-19 и без них не пускают на теплоход. Так сказать, идут вам на встречу, потому что медицины у вас на Соловках нет, все это понимают. Со стороны ЕДИНСТВЕННОГО официального перевозчика (ООО «Причал», Кемь) ваши рекомендации исполняются неукоснительно. Пока. Хотя, если подумать, что такое ваши Указы для территории Карелии? Вы тоже, кстати, подумайте. С вашей стороны, со стороны Архангельской области (в общем) и Соловков (в частности) НИКТО Указы не соблюдает.
Вот такая странность: Карелия – соблюдает, а граждане вашего региона – кладут с прибором, как говорится. Поэтому с Соловков бегают частные катера, два маленьких одинаковых катера, принадлежащие, как говорят, мужу младшей сестры заместителя директора музея. Вы её знаете, она уже получала от ваших по шапке за нарушения режима.)))) Как зовут её сестру – дело ваше, транспортной полиции, ГИМС и прокуратуры. Но бегают они почти каждый день. И перевозят туристов совсем без всяких справок – потому что вы для них никто, они же в «чёрную» работают. И все ваши грозные Указы коту под... сами знаете. Поэтому предлагаю вам несколько вариантов на выбор.
Вариант первый, длинный, но мирный. Вы:
– обязываете гостиницы Соловков проводить заселение ТОЛЬКО со справками, включая общежития музестыря;
– селите на Соловках представителя РПН (думаю, любая официальная гостиница поселит его бесплатно с радостью) и вычисляете всех «чёрных»: т.н. перевозчиков и т.н. отельеров;
– ставите, наконец-то, патруль ГИМС на воду и проверяете справки у пассажиров маломерки;
– выделяете представителя МВД для проверки причалов и мест выгрузки пассажиров, не подчинённых капитану порта.
Вариант второй, короткий, но жёсткий.
– ООО «Причал» перестаёт проверять справки в Кеми (ведь со стороны Карелии такого Указа нет) и на причалы Соловков выходит свободный поток пассажиров без справок. Чем вы будете его контролировать – думайте сами.
Вариант третий, самый короткий, но мудрый.
– Менять в Указе ничего не надо. Просто с 21.07 вы отменяете требование справок.
Вариант четвёртый, старый.
– Опять закрываете Соловки.
Меня устраивает любой вариант – я уже научился. Есть в моём письме и что-то от коммерции – считаю, сейчас самое время почистить туристическую сферу от нелегалов. С другой стороны – закон должен быть един для всех. Либо соблюдайте его, либо прекратите греметь своими погремушками.
Независимый гид и блогер Олег Кодола