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Агент по автострахованию в Архангельске - солдат удачи без права на взаимность

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, специалист по автострахованию в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 49 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре – 34 000 рублей и в Петрозаводске -  33 000 рублей в месяц.

Люди могут подумать, что суть работы страхового агента заключается в праздном гулянии по улицам и подъездам.

На самом деле, чтобы выполнить правила, установленные страховой компанией, ее представителю приходится испытывать на себе следующие невзгоды и лишения:

  • отсутствие твердых гарантий на хороший заработок. У большинства агентов он зависит от удачи и везения;
  • необходимость преодолевать большие расстояния, проводя агитационную работу среди жителей;
  • возможность нарваться на грубость и хамство, необходимость выслушивать неприятные слова, не имея права ответить взаимностью, так как человек является лицом компании.
25 июнь 07:35 | : Экономика

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